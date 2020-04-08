Giảm 15kg chỉ sau vài tháng sinh con thứ 4, Jennifer Phạm tiết lộ bí quyết giữ dáng

Sau gần 3 tháng sinh con thứ 4, Hoa hậu Jennifer Phạm đã lấy lại vóc dáng thon gọn cùng vòng eo săn chắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Giữa tháng 1/2020, Hoa hậu Jennifer Phạm hạnh phúc đón thành viên mới của gia đình. Ngay sau khi sinh con thứ 4, người đẹp đã giảm khoảng 5-6kg. Đến nay, Jennifer Phạm đã gần như lấy lại vóc dáng thon gọn khi giảm được 15kg. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước thân hình nuột nà của bà mẹ 4 con ở tuổi 35. Sau khi sinh con thứ 4... ...người đẹp đã lấy lại thân hình thon gọn - Ảnh: FB Jennifer Phạm tiết lộ cô cho con bú mẹ hoàn toàn nên cân nặng cũng giảm dần đều. Việc nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ tốt cho em bé mà còn giúp cô tiêu hao được 200-300 calo mỗi ngày, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Theo đó, nàng hậu không áp dụng bất kỳ chế độ ăn kiêng nào mà luôn ăn theo thực đơn dành cho bà đẻ với nhiều món bổ dưỡng, lợi sữa như thịt kho nghệ, gà hầm, chân giò hầm... Khi đủ sữa cho con, cô mới bắt đầu giảm bớt khẩu phần ăn, tăng cường rau xanh và hạn chế sử dụng các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ cũng như tinh bột. Vóc dáng khó tin của bà mẹ 4 con - Ảnh: FB Jennifer Phạm chia sẻ: “Rút kinh nghiệm từ ba lần sinh trước, tôi nhận ra quan điểm ăn nhiều để có nhiều sữa chưa hẳn là đúng mà còn khiến mẹ tăng cân nhiều hơn. Ăn uống khoa học là điều cần thiết để đảm bảo đủ sữa cho con mà mẹ vẫn có thể giữ dáng”.

Cô cũng cho biết 6 tháng đầu sau sinh là thời gian vàng để mẹ bỉm sữa lấy lại vóc dáng. Vì vậy mà sau một tháng ở cữ, cô bắt đầu vận động trở lại với những động tác yoga nhẹ nhàng rồi dần tăng cường độ lên. Đặc biệt, nàng hậu dành nhiều thời gian để thực hiện những bài tập giảm mỡ bụng. Jennifer cũng rất chăm chỉ luyện tập thể thao - Ảnh: FB Bên cạnh đó, bí quyết để Jennifer Phạm giữ được vòng eo thon gọn là chườm muối và nịt bụng thường xuyên. Nhờ áp dụng phương pháp này mà trải qua bốn lần sinh nở, người đẹp vẫn giữ được vòng 2 thon gọn, săn chắc.

Không thể tin đây là vóc dáng của mẹ 4 con Jennifer Phạm sau hơn 1 tháng sinh nở Ở tuổi 35, nhan sắc và vóc dáng của Hoa hậu Jennifer Phạm sau hơn 1 tháng 'vượt cạn' khiến chị em trầm trồ, ngưỡng mộ.

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