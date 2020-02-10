Hoa hậu Jennifer Phạm khoe diện mạo con gái 1 tháng tuổi xinh như thiên thần

Hậu trường 10/02/2020 14:30

Mừng 'tiểu công chúa' tròn 1 tháng tuổi, Hoa hậu Jennifer Phạm lần đầu công khai diện mạo con gái khiến dân mạng phấn khích.

Cách đây ít phút, Hoa hậu Jennifer Phạm vừa đăng tải hình ảnh con gái 1 tháng tuổi lên trang cá nhân. Đây là lần đầu tiên Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 khoe diện mạo đáng yêu của công chúa nhỏ sau khi sinh con hồi trước Tết.

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Diện mạo con gái Jennifer Phạm và chồng doanh nhân sau 1 tháng chào đời - Ảnh: FB

Bà mẹ bỉm sữa còn gửi đến con gái lời chúc: "Hôm nay con tròn một tháng tuổi. Ba mẹ chúc con yêu nhiều nhiều sức khỏe, hay ăn chóng lớn và mọi điều tốt đẹp nhất luôn đến với con trong cuộc sống". Bé Nấm là con thứ tư của nàng hậu và là con thứ ba của cô và doanh nhân Đức Hải. 

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Trước đó, bà mẹ 4 con khoe ảnh rạng rỡ cùng gia đình đi sắm Tết sau chưa đầy 1 tuần vượt cạn - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người dành cho con gái Jennifer Phạm nhiều lời chúc tốt đẹp. Dân mạng hết lời ngợi khen vẻ kháu khỉnh, đáng yêu của cô bé: "Chúc thiên thần bé nhỏ hay ăn chóng lớn, chúc gia đình ấm êm và hạnh phúc"; "Chúc con luôn khỏe mạnh và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con"; "Thích cặp đôi này ghê. Con cái là lộc cứ khoe cho mọi người biết, nhiều người chụp toàn giấu mặt con. Năm mới chúc gia đình nhỏ của em tràn đầy hạnh phúc, bé khỏe và ngoan"...

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Cuộc sống viên mãn của nàng hậu bên chồng con là niềm ao ước của nhiều chị em - Ảnh: FB

Sau khi chia tay ca sĩ Quang Dũng năm 2009, Jennifer Phạm tìm được hạnh phúc mới bên doanh nhân Đức Hải. Suốt 8 năm chung sống, chân dài 8x được ông xã quang tâm, yêu thương hết mực. Khi nàng hậu mang thai và sinh con thứ 4, mẹ chồng cô đã bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để chăm sóc con dâu. Cuộc sống hạnh phúc của Jennifer Phạm bên chồng con khiến nhiều người không khỏi ao ước.

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