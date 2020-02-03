Sau 10 năm ly hôn Jennifer Phạm, Quang Dũng thừa nhận đang hạnh phúc bên tình mới

Trong một bài phỏng vấn mới đây, nam ca sĩ Quang Dũng cho biết đang hạnh phúc với người mới nhưng không tiết lộ quá nhiều về bạn gái hiện tại.

Ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm từng được mệnh danh là “cặp đôi vàng” của Vbiz. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm chung sống, cả hai quyết định “đường ai nấy đi” khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Quang Dũng và Jennifer Phạm ly hôn sau 3 năm chung sống - Ảnh: Internet

Sau 2 năm ly hôn, Jennifer Phạm đã tìm được bến đỗ mới và hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. Trong khi đó, Quang Dũng lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Dù từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều người đẹp nhưng nam ca sĩ luôn giữ im lặng.

Quang Dũng từng vướng tin đồn tình cảm với người đẹp Vũ Ngọc Châm – Ảnh: Internet

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Quang Dũng bất ngờ xác nhận đã có người yêu. Thế nhưng, anh không chia sẻ quá nhiều về tình mới vì muốn giữ những điều riêng tư cho bản thân: “Chúng ta cần giữ lại cho mình để có giây phút bình yên trong cuộc sống. Dù vậy, tôi có thể chia sẻ rằng chuyện tình cảm riêng tư đang rất hạnh phúc”.

Quang Dũng đang hạnh phúc với tình yêu mới - Ảnh: Internet

Chia sẻ về việc làm thế nào để giữ mối quan hệ bạn bè với vợ cũ, Quang Dũng cho biết thời gian đầu anh và Jennifer Phạm khá căng thẳng. Nhưng dần dần, cả hai đều vượt qua những giận hờn, trách móc để có thể cởi mở nói chuyện với nhau về con trai: “Tôi và Jennifer rất đồng lòng trong quan điểm nuôi con, trao đổi với nhau hàng ngày để chọn ra hướng tốt nhất cho con”.

Quang Dũng cho biết anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại khi sự nghiệp và chuyện tình cảm đều rất thuận lợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-10-nam-ly-hon-jennifer-pham-quang-dung-thua-nhan-dang-hanh-phuc-ben-tinh-moi-349976.html