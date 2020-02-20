Không thể tin đây là vóc dáng của mẹ 4 con Jennifer Phạm sau hơn 1 tháng sinh nở

Ở tuổi 35, nhan sắc và vóc dáng của Hoa hậu Jennifer Phạm sau hơn 1 tháng 'vượt cạn' khiến chị em trầm trồ, ngưỡng mộ.

Giữa tháng 1/2020, Hoa hậu Jennifer Phạm đã hạ sinh con thứ 4 chào đời khỏe mạnh. Đây là con chung thứ 3 của nàng hậu và người chồng thứ hai - doanh nhân Đức Hải. Trước đó, cô đã từng đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên với ca sĩ Quang Dũng. Cặp đôi có con trai chung là bé Bảo Nam, đang sống cùng mẹ tại Việt Nam.

Diện mạo em bé vừa chào đời được cô nàng công khai - Ảnh: FB

Trong suốt thời kỳ mang thai và sinh con, Jennifer Phạm được chồng đại gia yêu thương, chăm sóc chu đáo. Có lẽ vì điều này mà Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 luôn giữ được vẻ rạng ngời, tươi trẻ dù đã trải qua 4 lần sinh nở.

Đặc biệt, màn tái xuất mới đây của nàng hậu sau hơn 1 tháng "vượt cạn" khiến nhiều chị em phải thốt lên vì ghen tỵ. Làm mẹ lần 4 ở tuổi 35 nhưng nhan sắc và vóc dáng của vợ cũ Quang Dũng không hề xuống cấp mà ngày càng "lên đời".

Không kiêng cữ nhiều, chân dài sinh năm 1985 đã bắt đầu hoạt động trở lại - Ảnh: Internet

Nhìn vào loạt ảnh này, ít ai tin rằng đây là nhan sắc của bà mẹ bỉm sữa vừa sinh con hơn 1 tháng. Bởi, thông thường phụ nữ trong thời gian ở cữ sẽ rất mệt mỏi vì phải thức đêm chăm con, tất bật chuyện tã sữa nhưng với Jennifer Phạm thì hoàn toàn ngược lại.

Hình ảnh vừa được quản lý của Jennifer Phạm đăng tải...

... cô lọt top mỹ nhân 'càng đẻ càng đẹp' của showbiz - Ảnh: FB

Với trang phục thể thao ôm sát cơ thể, mỹ nhân sinh năm 1985 khoe trọn thân hình săn chắc, thon gọn. Ở những bức ảnh chụp cận, gương mặt của bà mẹ 4 con căng bóng, mịn màng. Nhiều người hâm mộ hài hước cho rằng nàng hậu là một trong những mỹ nhân "càng đẻ càng đẹp" của Vbiz.

Con trai của Quang Dũng và Jennifer Phạm đón sinh nhật tuổi 12, ngoại hình bảnh bao giống hệt bố của cậu bé thật sự gây bất ngờ Ngày 14/2 vừa qua cũng là ngày bé Bảo Nam - con trai của Quang Dũng và Jennifer Phạm tròn 12 tuổi, cậu bé được nhận xét là đã lớn rất nhanh và ngoại hình ngày càng giống bố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-the-tin-day-la-voc-dang-cua-me-4-con-jennifer-pham-sau-hon-1-thang-sinh-no-351431.html