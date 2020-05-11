Khoe lưng trần chưa đủ, Jennifer Phạm còn khiến dân mạng ‘ngượng chín mặt’ với ảnh tắm bồn cùng ông xã

Hậu trường 11/05/2020 15:02

Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của Hoa hậu Jennifer Phạm và ông xã trên mạng xã hội khiến nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô.

Sau khi sinh con thứ 4, Hoa hậu Jennifer Phạm đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, nuột nà. Ở tuổi 35, nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Jennifer Phạm ăn kiêng khoa học và tập luyện thể thao để giảm cân sau sinh – Ảnh: Internet

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Jennifer Phạm đã chia sẻ loạt ảnh mới đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Cuối tuần với anh bạn cùng phòng”.

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Bài đăng gây chú ý của Hoa hậu Jennifer Phạm – Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, bà mẹ 4 con không ngần ngại khoe lưng trần gợi cảm và làn da trắng mịn không tì vết khiến ai nấy đều phải xuýt xoa. Tuy nhiên, hình ảnh tình tứ của Jennifer Phạm và ông xã Đức Hải mới thực sự “đốt mắt” khán giả.

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Người đẹp không ngại khoe lưng trần quyến rũ - Ảnh: FB
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Khoảnh khắc ‘nửa kín nửa hở’ của cặp đôi khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ – Ảnh: FB

Có thể thấy, vợ chồng Jennifer Phạm vô cùng mặn nồng dù đã có với nhau ba mặt con sau 8 năm chung sống. Theo chia sẻ của nàng hậu, ông xã Đức Hải luôn ủng hộ cô trong mọi công việc. Bên cạnh đó, anh còn là người chồng tâm lý khi thường xuyên giúp vợ làm việc nhà và chăm sóc các con.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt khen ngợi vẻ đẹp của Jennifer và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của gia đình cô: “Dáng chuẩn quá chị ơi”, “Đẹp quá, chúc anh chị luôn hạnh phúc”, “Lâu quá mới thấy chị đăng ảnh lên. Yêu gia đình anh chị”, “Chị hoa hậu đẹp nhất trong lòng tôi”…

Giảm 15kg chỉ sau vài tháng sinh con thứ 4, Jennifer Phạm tiết lộ bí quyết giữ dáng

Giảm 15kg chỉ sau vài tháng sinh con thứ 4, Jennifer Phạm tiết lộ bí quyết giữ dáng

Sau gần 3 tháng sinh con thứ 4, Hoa hậu Jennifer Phạm đã lấy lại vóc dáng thon gọn cùng vòng eo săn chắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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