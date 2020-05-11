Khoe lưng trần chưa đủ, Jennifer Phạm còn khiến dân mạng ‘ngượng chín mặt’ với ảnh tắm bồn cùng ông xã

Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của Hoa hậu Jennifer Phạm và ông xã trên mạng xã hội khiến nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô.
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Sau khi sinh con thứ 4, Hoa hậu Jennifer Phạm đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, nuột nà. Ở tuổi 35, nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Jennifer Phạm đã chia sẻ loạt ảnh mới đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Cuối tuần với anh bạn cùng phòng”.
Qua hình ảnh đăng tải, bà mẹ 4 con không ngần ngại khoe lưng trần gợi cảm và làn da trắng mịn không tì vết khiến ai nấy đều phải xuýt xoa. Tuy nhiên, hình ảnh tình tứ của Jennifer Phạm và ông xã Đức Hải mới thực sự “đốt mắt” khán giả.
Có thể thấy, vợ chồng Jennifer Phạm vô cùng mặn nồng dù đã có với nhau ba mặt con sau 8 năm chung sống. Theo chia sẻ của nàng hậu, ông xã Đức Hải luôn ủng hộ cô trong mọi công việc. Bên cạnh đó, anh còn là người chồng tâm lý khi thường xuyên giúp vợ làm việc nhà và chăm sóc các con.
Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt khen ngợi vẻ đẹp của Jennifer và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của gia đình cô: “Dáng chuẩn quá chị ơi”, “Đẹp quá, chúc anh chị luôn hạnh phúc”, “Lâu quá mới thấy chị đăng ảnh lên. Yêu gia đình anh chị”, “Chị hoa hậu đẹp nhất trong lòng tôi”…