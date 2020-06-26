Mẹ 4 con Jennifer Phạm diện bikini bé xíu, khoe eo thon, vòng 3 căng tròn khó cưỡng

Hoa hậu Jennifer Phạm được mệnh danh là một trong những mỹ nhân "càng đẻ càng đẹp" của làng giải trí Việt. Ở tuổi 35 và trải qua 4 lần sinh nở nhưng nhan sắc và vóc dáng của Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 vẫn không hề kém cạnh bất kỳ chân dài nào.

Thân hình vòng nào ra vòng nấy của bà mẹ 4 con là niềm ao ước của không ít mẹ bỉm sữa - Ảnh: FB

Đầu năm 2020, nàng hậu sinh năm 1985 đã vượt cạn thành công lần 4. Em bé vừa chào đời là con chung thứ 3 của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải. Trước đó, cô có một người con trai với chồng cũ, ca sĩ Quang Dũng.

Điều đáng nói là chỉ sau 5 tháng sinh con, Hoa hậu châu Á tại Mỹ đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng nuột nà. Mới đây, cô vừa tung loạt ảnh diện bikini gợi cảm "đốt mắt" người hâm mộ. Trong ảnh, nàng hậu tự tin tạo dáng, khoe trọn đường cong cơ thể nóng bỏng với eo thon, vòng 3 căng đầy.