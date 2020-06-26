Mẹ 4 con Jennifer Phạm diện bikini bé xíu, khoe eo thon, vòng 3 căng tròn khó cưỡng

Ở tuổi U40 và trải qua 4 lần sinh nở, nhưng sắc vóc của Hoa hậu Jennifer Phạm vẫn khiến nhiều chị em phải trầm trồ ngưỡng mộ.
- Nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng của Hoa hậu Jennifer Phạm sau 4 lần sinh nở, được mọi người khen nức nở
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Hoa hậu Jennifer Phạm được mệnh danh là một trong những mỹ nhân "càng đẻ càng đẹp" của làng giải trí Việt. Ở tuổi 35 và trải qua 4 lần sinh nở nhưng nhan sắc và vóc dáng của Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 vẫn không hề kém cạnh bất kỳ chân dài nào.
Đầu năm 2020, nàng hậu sinh năm 1985 đã vượt cạn thành công lần 4. Em bé vừa chào đời là con chung thứ 3 của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải. Trước đó, cô có một người con trai với chồng cũ, ca sĩ Quang Dũng.
Điều đáng nói là chỉ sau 5 tháng sinh con, Hoa hậu châu Á tại Mỹ đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng nuột nà. Mới đây, cô vừa tung loạt ảnh diện bikini gợi cảm "đốt mắt" người hâm mộ. Trong ảnh, nàng hậu tự tin tạo dáng, khoe trọn đường cong cơ thể nóng bỏng với eo thon, vòng 3 căng đầy.
Trước đó, bà mẹ 4 con cũng hào hứng khoe đã nhanh chóng đánh bay 15kg mỡ thừa sau sinh. Nói về bí quyết giảm cân, Jennifer Phạm cho biết, cô không quá kiêng khem mà dành nhiều thời gian tập luyện. Mỗi ngày, Jennifer Phạm sắp xếp thời gian hợp lý để đến phòng gym tập luyện với sự hỗ trợ của huấn luyện viên.