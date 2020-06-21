Càng đẻ càng đẹp, Hoa hậu Jennifer Phạm diện bikini sexy khó tin ở tuổi U40

Vóc dáng của Hoa hậu Jennifer Phạm sau 4 lần sinh nở khiến nhiều chị em trầm trồ. Cô tự tin diện bikini khoe 3 vòng nuột nà, nóng bỏng.

Hoa hậu Jennifer Phạm là một trong những mỹ nhân đông con nhất nhì làng giải trí Việt. Đầu năm 2020, Hoa hậu châu Á tại Mỹ vừa đón con thứ 4 ra đời khỏe mạnh. Em bé là con chung thứ 3 giữa cô và người chồng thứ 2 - doanh nhân Đức Hải. Con trai đầu Bảo Nam là con riêng của Jennifer Phạm và chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng.



Không kiêng cữ, sau 1 tuần 'nằm ổ', nàng hậu đã thoải mái xuống phố - Ảnh: FB

Vòng eo không mỡ thừa của Jennifer Phạm sau 3 tháng sinh con - Ảnh: FB

Ở tuổi 35 và trải qua đến 4 lần sinh nở nhưng sắc vóc của mỹ nhân sinh năm 1985 vẫn khiến bao người trầm trồ. Cô thuộc top chân dài "càng đẻ càng đẹp" của showbiz Việt. Dung nhan của Jennifer Phạm không hề tàn phai theo năm tháng mà ngày càng "thăng hạng" sau mỗi lần sinh con.

Mới đây, Hoa hậu Jennifer Phạm gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh gợi cảm lên trang cá nhân. Dù đã là bà mẹ 4 con, nhưng nàng hậu vẫn tự tin diện bikini khoe thân hình nuột nà, thon gọn bất ngờ. So với những mỹ nhân cùng thời, sắc vóc của bà mẹ 4 con không hề thua kém. Thậm chí, nhiều chị em bỉm sữa còn phải ghen tỵ bởi vóc dáng "vòng nào ra vòng nấy" của bà xã doanh nhân Đức Hải.

Giờ đây, cô đã có thể tự tin diện bikini khoe hình thể sexy thế này - Ảnh: FB

Suốt thai kỳ, cô cũng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: FB

Trước đó, Hoa hậu châu Á tại Mỹ tự hào khoe thành tích giảm cân đáng nể của mình. Cô giảm thần tốc 15kg sau ít tháng sinh con và nhanh chóng trở lại với công việc.

Con trai của Quang Dũng và Jennifer Phạm đón sinh nhật tuổi 12, ngoại hình bảnh bao giống hệt bố của cậu bé thật sự gây bất ngờ Ngày 14/2 vừa qua cũng là ngày bé Bảo Nam - con trai của Quang Dũng và Jennifer Phạm tròn 12 tuổi, cậu bé được nhận xét là đã lớn rất nhanh và ngoại hình ngày càng giống bố.

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