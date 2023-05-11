Ca sĩ 'tắc kè hoa' xuất hiện với visual đầy lạ lẫm sau thời gian dài lặng im

Tối qua (10/5), nam ca sĩ khiến fan "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện với hình tượng chàng nhiếp ảnh gia đầy lãng tử trong trailer MV mới sau thời gian dài vắng bóng.
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Sau một thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội cũng như các sân khấu lớn, Trúc Nhân đã xuất hiện với hình ảnh một chàng nhiếp ảnh gia điển trai tất bật với ê-kíp giữa studio ngổn ngang thiết bị. Khán giả không khỏi bất ngờ trước phong cách thay đổi của nam ca sĩ đã thu hút sự tò mò từ netizens.
Dù chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy 30 giây nhưng trailer MV “Chạm gần thêm thương” của Trúc Nhân hé lộ nhiều chi tiết thú vị. Khác với hình tượng lém lỉnh, nhiều màu sắc thường thấy, Trúc Nhân xuất hiện trong trailer MV mới với hình ảnh một chàng nhiếp ảnh gia điển trai đang tất bật với ê-kíp giữa studio ngổn ngang thiết bị. So với hình tượng sành điệu và cá tính trong các MV trước, tạo hình hiền lành, giản đơn với áo len kín cổ của nam ca sĩ khiến fan thích thú.
Khả năng diễn xuất của Trúc Nhân cũng chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng. Trong một số phân cảnh của MV mới, nam ca sĩ khi thì thể hiện sự suy tư, chứa nhiều tâm sự xen lẫn lo lắng qua các góc quay đặc tả gương mặt, lúc lại mang đến những khoảnh khắc đáng yêu, hồn nhiên khi loay hoay chỉnh sửa ống kính trên phim trường.
Lần này, nam ca sĩ giấu kín hoàn toàn nội dung câu chuyện nhưng trailer MV gây ấn tượng với giai điệu tươi sáng, lời ca khúc ngập tràn tình cảm. Không nằm ngoài kỳ vọng, Trúc Nhân tiếp tục tận dụng “signature” trong âm nhạc với lối ngân nga đặc trưng cùng ca từ ý nhị. Lời bài hát không quá hoa mỹ nhưng chất chứa hàm ý sâu sắc.
Ngay khi đăng tải, trailer MV thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hàng ngàn lượt xem và bình luận. Đa số ý kiến bày tỏ thích thú và mong chờ sự trở lại của chàng ca sĩ. Một số fan cũng hy vọng tác phẩm sẽ tạo xu hướng về ca từ, giai điệu như những dự án trước đó của anh.