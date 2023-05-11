Ca sĩ 'tắc kè hoa' xuất hiện với visual đầy lạ lẫm sau thời gian dài lặng im

Sau một thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội cũng như các sân khấu lớn, Trúc Nhân đã xuất hiện với hình ảnh một chàng nhiếp ảnh gia điển trai tất bật với ê-kíp giữa studio ngổn ngang thiết bị. Khán giả không khỏi bất ngờ trước phong cách thay đổi của nam ca sĩ đã thu hút sự tò mò từ netizens.

Visual đỉnh cao của Trúc Nhân giữa studio ngổn ngang thiết bị - Ảnh: Internet

Dù chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy 30 giây nhưng trailer MV “Chạm gần thêm thương” của Trúc Nhân hé lộ nhiều chi tiết thú vị. Khác với hình tượng lém lỉnh, nhiều màu sắc thường thấy, Trúc Nhân xuất hiện trong trailer MV mới với hình ảnh một chàng nhiếp ảnh gia điển trai đang tất bật với ê-kíp giữa studio ngổn ngang thiết bị. So với hình tượng sành điệu và cá tính trong các MV trước, tạo hình hiền lành, giản đơn với áo len kín cổ của nam ca sĩ khiến fan thích thú.