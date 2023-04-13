Trúc Nhân đã đính chính lại thông tin trên.

Trên story trang cá nhân của mình, mới đây Trúc Nhân đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng khi đăng tải bức ảnh chụp màn hình một bài đăng thông báo về việc Trúc Nhân sẽ cùng Hoàng Thùy Linh, MONO,... góp mặt tại một sự kiện âm nhạc hoành tráng. Trúc Nhân đính chính lại thông tin - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là thông tin giả mạo khi bài đăng này đã dùng hình ảnh và tên tuổi của Trúc Nhân để thu hút sự chú ý từ khán giả. Không biết rằng Hoàng Thùy Linh và MONO có thật sự là 2 khách mời góp mặt trong đêm diễn này hay không, nhưng Trúc Nhân chính là cái tên đầu tiên lên tiếng xác nhận thông tin rằng nam ca sĩ không biểu diễn tại sự kiện này.

Trúc Nhân và thông tin mạo danh - Ảnh: FBNV Việc lợi dụng tên tuổi của những nghệ sĩ đình đám Vpop để trục lợi, lôi kéo khán giả đã không còn là những chiêu trò mới, hình thức này đã được sử dụng rất lâu và cũng có không ít tên tuổi khác bị tung thông tin sai lệch. Điển hình như một trường hợp gần đây nhất, một người trong ekip phía Mỹ Tâm đã lên tiếng đính chính về việc nữ ca sĩ bị mạo danh trong 1 đêm nhạc sắp sửa được diễn ra tại Đà Lạt. Mỹ Tâm cũng từng dính phải sự việc mạo danh tên tuổi - Ảnh minh họa: FBNV Trúc Nhân chính là một trong những viên ngọc “càng mài càng sáng” của V-pop, với giọng hát đặc trưng và đầy nội lực cùng tư duy âm nhạc mới mẻ, hiện đại, có thể “cân ngọt” từ trào phúng, ballad đến Electronic. Tính đến thời điểm hiện tại, Trúc Nhân đã có cho mình hàng loạt những bản hit đình đám, được khán giả thuộc "làu làu".

Trúc Nhân cùng loạt hit đình đám - Ảnh: FBNV Sau thành công của Có không giữ mất đừng tìm được phát hành vào năm 20022, khán giả đang rất mong chờ màn "thừa thắng xông lên" của Trúc Nhân với một sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng trong tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truc-nhan-to-thai-do-khi-bi-mao-danh-ten-tuoi-trong-dem-dien-co-mono-hoang-thuy-linh-572299.html