Nữ ca sỹ quay lại với âm nhạc sau thời gian 'ẩn trốn' từ ồn ào tình ái Tây Ban Nha của chồng

Ngày 6/5, sau gần một năm vắng bóng vì ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha, nữ ca sĩ sinh năm 1983 đăng tải hình ảnh công bố dự án âm nhạc được thiết kế như bìa của một cuốn sách đầy tính chữa lành. Tấm poster như 1 lời nhắn gửi kèm thông điệp sau những sóng gió, Lưu Hương Giang đã sẵn sàng trở lại, chấp nhận đối diện với dư luận và thể hiện khả năng của bản thân thông qua âm nhạc.

Cảm giác thoải mái, dễ chịu là thứ có thể nhận thấy đầu tiên qua tấm poster này. Hình ảnh Lưu Hương Giang nằm thảnh thơi với hoa cỏ, thiên nhiên - Ảnh: Internet

Trong những ngày qua, làng nhạc Việt đã xôn xao với "Mất anh em tìm lại thấy chính mình" - ca khúc được cho ra mắt theo dạng ẩn danh khi không để lộ người thể hiện. hashtag #matanhemtimlaithaychinhminh ("Mất anh em tìm lại thấy chính mình") được phổ biến rộng rãi trên nền tảng TikTok và Reels Facebook. Đây là ca khúc khá phổ biến trên nền tảng TikTok và Reels Facebook theo hình thức ẩn danh (không để tên người thể hiện).