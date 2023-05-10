Nữ ca sỹ quay lại với âm nhạc sau thời gian 'ẩn trốn' từ ồn ào tình ái Tây Ban Nha của chồng

Tối 6/5, nữ ca sỹ cho ra mắt poster dự án âm nhạc mang tên “Mất anh em tìm lại thấy chính mình” sau 1 năm vắng bóng trong sự háo hức của khán giả.
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Ngày 6/5, sau gần một năm vắng bóng vì ồn ào của chồng tại Tây Ban Nha, nữ ca sĩ sinh năm 1983 đăng tải hình ảnh công bố dự án âm nhạc được thiết kế như bìa của một cuốn sách đầy tính chữa lành. Tấm poster như 1 lời nhắn gửi kèm thông điệp sau những sóng gió, Lưu Hương Giang đã sẵn sàng trở lại, chấp nhận đối diện với dư luận và thể hiện khả năng của bản thân thông qua âm nhạc.
Trong những ngày qua, làng nhạc Việt đã xôn xao với "Mất anh em tìm lại thấy chính mình" - ca khúc được cho ra mắt theo dạng ẩn danh khi không để lộ người thể hiện. hashtag #matanhemtimlaithaychinhminh ("Mất anh em tìm lại thấy chính mình") được phổ biến rộng rãi trên nền tảng TikTok và Reels Facebook. Đây là ca khúc khá phổ biến trên nền tảng TikTok và Reels Facebook theo hình thức ẩn danh (không để tên người thể hiện).
Khi được một số fanpage về âm nhạc chia sẻ, ca khúc nhanh chóng lọt top trending TikTok, thu hút một lượng lớn sự quan tâm trên nền tảng mạng xã hội video ngắn này. Nữ ca sĩ cho biết cô chọn hình thức ẩn danh vì khi khuôn mặt được giấu, khán giả sẽ chỉ nghe nhạc và cảm nhận câu chuyện Lưu Hương Giang muốn truyền tải một cách vô tư và “thuần chất” hơn rất nhiều. Đó là khác biệt ở giai đoạn thị trường nhạc Việt vốn đã và đang bị chi phối bởi nhiều yếu tố “chiêu trò”; sa đà vào những hoạt động ngoài khuôn khổ âm nhạc.
Sự nghiêm túc này có thể là bước đột phá của một cái tên vốn đã có nhiều tên tuổi trong thị trường nhạc Việt trong nhiều năm qua. Khi giá trị “thật” của âm nhạc được đặt lên hàng đầu, người nghệ sĩ xứng cũng đáng nhận được sự tôn vinh.
Audio và MV gồm ca khúc: "Mất anh em tìm lại thấy chính mình", "Cô đơn đôi khi cũng là cần", "Em không sao đâu" sẽ được phát hành vào lúc 20h ngày 10/05 trên tất cả các nền tảng nhạc số và kênh youtube của ca sĩ Lưu Hương Giang.