Hé lộ cuộc sống hiện tại của 'tiểu tam' đã nhiều lần phá vỡ cuộc tình của Hương Giang

Năm 2018, nữ ca sĩ quay trở lại sự nghiệp âm nhạc và cho ra series #ADODDA, ngoài dàn ekip hùng hậu người hâm mộ còn dành lời khen cho '''trà xanh'' màn ảnh vì diễn xuất tuyệt vời y như thật.

Karen Nguyễn (tên thật Nguyễn Kiều Diễm) là diễn viên, người mẫu tự do người Việt Nam. Cô nàng được biết đến khi tham gia đóng MV của hoa hậu Hương Giang, điều này khiến người xem nhớ và ghét cay ghét đắng nhân vật này. Không chỉ diễn xuất sắc xảo Karen Nguyễn sở hữu cho mình ngoại hình xinh đẹp và cực tài năng. Ngoài lần lần hợp tác trong series #ADODDA cô nàng từng tham gia các bộ phim như: Lộc phát, Thứ hạng của sao, Thanh xuân ký… Karen Nguyễn và Hương Giang trong #ADODDA - Ảnh: Internet Vai "Hân tuesday" đến với cô trong lúc nữ diễn viên đang bị khủng hoảng khi đi tìm vai diễn, thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ nghề. Vào đúng lúc ấy, Hương Giang mời cô đóng chung trong dự án âm nhạc #ADODDA. Trong lúc diễn vai Hân, Karen Nguyễn thường xuyên bị các anti fan tấn công ở trên các diễn đàn mạng xã hội vì diễn quá đạt. Dù vậy, vai "Hân tuesday" cũng góp phần làm nên tên tuổi của Karen Nguyễn trong làng giải trí Việt và trở thành một ''tiểu tam'' được yêu thích nhất hiện tại.

Câu thoại để lại ấn tượng nhất cho vai diễn người thứ 3 - Ảnh: Internet Cả hai cô nàng diễn cảnh ''bạn thân'' khiến người hâm mộ tâm đắc - Ảnh: Internet Vào ngày Lễ tình nhân 2021, cô gây bất ngờ khi công khai bạn trai sau hơn 1 năm hẹn hò. Được biết, "người ấy" của nữ diễn viên là Lưu Chấn Bang - một chàng trai gốc Hoa, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Bẵng đi một thời gian, vào ngày Cá tháng tư 2022, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên bạn trai cùng chiếc nhẫn để xác nhận lên xe hoa. Sau sự thành công vang dội của #ADODDA, cô đã theo chồng về dinh và hiện tại đang có một cô con gái kháu khỉnh và đáng yêu, cuộc sống của cô hiện rất hạnh phúc cùng ông xã người Việt gốc Hoa. Karen Nguyễn lấy chồng và làm dâu hào môn - Ảnh: Internet Dù được cho là khá thành công trong vai diễn Hân ''tuesday'' nhưng Karen Nguyễn cảm thấy đấy là cái bóng rất lớn đối với cô khi bị gắn mác với hình tượng không mấy thiện cảm như thế, nữ diễn viên cho biết bây giờ đã làm vợ làm mẹ nên cô cần chọn lọc những vai diễn phù hợp hơn và hạn chế tối đa những vai diễn phản diện.

Cô hiện đã là bà mẹ một con hạnh phúc - Ảnh: Internet Karen Nguyễn có chút tổn thương khi một số người định kiến rằng cô chỉ có thể làm tốt dạng vai này. Người đẹp cho rằng đó là một thử thách bởi cô không chỉ thuyết phục khán giả mà còn chứng minh sự đa dạng trong diễn xuất với những người trong nghề. “Điều đó rất khó và tôi cần nhiều thời gian. Còn với chồng, anh ấy hiểu và thậm chí là góp ý để tôi hoàn thiện mình”, cô nói. Karen Nguyễn mong muốn trong tương lai, cô có thể thay đổi thử sức ở những dạng vai có chiều sâu hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-cuoc-song-hien-tai-cua-tieu-tam-da-nhieu-lan-pha-vo-cuoc-tinh-cua-huong-giang-577401.html