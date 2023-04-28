Tóc Tiên nói về hôn nhân với Hoàng Touliver: 'Cuộc sống chúng tôi hơi kiểu người già'

Khi nhắc đến cuộc hôn nhân 3 năm với Hoàng Touliver, Tóc Tiên cho biết mình không có thay đổi gì nhiều nhưng hiện vẫn đang rất hạnh phúc và hài lòng về người bạn đời.

Nên duyên sau một chương trình âm nhạc, Tóc Tiên và Hoàng Touliver về chung nhà năm 2020. Ngày 20/2 vừa qua, cặp đôi kỷ niệm 3 năm ngày cưới với dòng chia sẻ: "Chúng tôi chẳng hề thay đổi". Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi Tóc Tiên - Hoàng Touliver khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Hôn nhân hạnh phúc của Tóc Tiên và Touliver - Ảnh: Internet Tuy nhiên khi được hỏi về một ngày của hai vợ chồng nếu không đi làm, Tóc Tiên hài hước thừa nhận "nhàm chán":

"Vợ chồng mình uống cà phê sáng ở nhà cùng nhau, cùng dùng bữa, cùng tập gym trong phòng tập và chơi đùa với 3 "đứa con" - Pate, Bơ và Bánh Mì. Cuối tuần, cả hai gặp gỡ bạn bè, thỉnh thoảng sẽ đi du lịch. Cuộc sống của vợ chồng Tiên nhàm chán hơn mọi người nghĩ nhiều lắm, thậm chí hơi kiểu người già đấy!". Tóc Tiên cho biết, cả hai vẫn độc lập về tài chính, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp riêng. Giọng ca 906090 còn tự hào khi được ông xã ủng hộ mọi quyết định trong công việc lẫn phong cách thời trang gợi cảm.

Cặp đôi thường chia sẻ với nhau việc nhà. Nếu như Tóc Tiên trổ tài nấu nướng nhiều món ăn từ Âu đến Á, Hoàng Touliver không ngại vào bếp rửa chén, dọn dẹp giúp vợ. Chưa quyết định có con cái nhưng cả hai rất vui vẻ với hiện tại - Ảnh: Internet Tóc Tiên trổ tài nấu nướng nhiều món ăn, Hoàng Touliver không ngại vào bếp rửa chén - Ảnh: Internet Tóc Tiên và ông xã thường xuyên rèn luyện thể thao để giữ gìn vóc dáng. Nữ ca sĩ bật mí Hoàng Touliver rất quy củ, kỷ luật nên cô có đời sống lành mạnh, thường dậy sớm làm việc, ít thức khuya. Hai vợ chồng Tóc Tiên chăm tập luyện thể dục để có cơ thể săn chắc - Ảnh: Internet Cả hai thường xuyên khoe ảnh đi du lịch - Ảnh: Internet Ngoài khoảnh khắc lãng mạn, Tóc Tiên và Hoàng Touliver còn gây chú ý bởi khối tài sản kếch xù. Cả hai đang sống trong căn biệt thự 3 tầng được thiết kế hiện đại, sang trọng tại TP. HCM. Đến nay, Tóc Tiên và Hoàng Touliver vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son cùng nhiều dự định, mục tiêu trong nghệ thuật nên chưa nghĩ đến việc có con.

Xót xa cuộc đời của nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc, cống hiến cả đời nhưng không mua nổi căn nhà 12m2 Cống hiến cho nghệ thuật đã qua nhiều thập kỷ, nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc vẫn không có thể mua nổi cho bản thân và gia đình một căn nhà, người hâm mộ không khỏi xót xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toc-tien-noi-ve-hon-nhan-voi-hoang-touliver-cuoc-song-chung-toi-hoi-kieu-nguoi-gia-577220.html