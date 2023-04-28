Xót xa cuộc đời của nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc, cống hiến cả đời nhưng không mua nổi căn nhà 12m2

Cống hiến cho nghệ thuật đã qua nhiều thập kỷ, nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc vẫn không có thể mua nổi cho bản thân và gia đình một căn nhà, người hâm mộ không khỏi xót xa.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc (sinh năm 1962) tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Sài Gòn. Ông có dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả qua lối diễn dí dỏm, gương mặt ấn tượng. Những năm 90, anh xuất hiện liên tục trong các chương trình Trong nhà ngoài phố Nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc và những cống hiến của bản thân dành cho nghệ thuật qua những tác phẩm như: '' Quán bốn mùa, kính đa tròng, trong nhà ngoài phố, Bến đục bến trong, trớ trêu, cả nhà thương nhau, bí mật nhà xác, hoạ hồn. Và các tác phẩm phim đã đóng như Duyên nợ miền Tây, tình quê, vùng hạ chuyển mình, kẻ gây hấn, thế giới diệu kỳ …''

Nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc được nhiều người biết đến Ảnh: Internet Dù cống hiến rất nhiều nhưng ít ai biết được rằng đời nghệ sĩ luôn lắm gian truân mới có chỗ đứng trong giới, mới đây nam nghệ sĩ chia sẻ muốn được khán giả, người trong giới biết tên và công nhận, bản thân đã phải trải qua không ít khổ sở, thất bại. Anh nói: “Tôi bị chà đạp, bị hắt hủi, nếm đủ cay đắng. Bởi vậy, khi được khán giả biết đến, tôi mừng và hạnh phúc, không dám đòi hỏi gì nữa''. Đồng thời nghệ sĩ còn chia sẻ thêm về đời sống hôn nhân không trọn vẹn của mình và nhiều năm làm ''gà trống nuôi con'', nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc rơm rớm nước mắt: “Tôi không lăng nhăng. Tôi biết thương vợ thương con. Tôi tâm niệm không bao giờ bỏ vợ nhưng công việc cứ khiến tình cảm vợ chồng xa cách. Lúc vợ nghỉ, tôi lại đi làm. Vợ chồng muốn đi du lịch cùng nhau cũng khó.

Nghệ sĩ hài Tiểu Bảo Quốc trong ''Đời nghệ sĩ'' - Ảnh: Internet Tiểu Bảo Quốc tâm sự: “Lúc nào, tôi cũng cần kiệm mà sống. Tôi sống trong nghề và chứng kiến nhiều người từng là ngôi sao về già rất khổ. Nghệ sĩ không có lương hưu, cho nên rút kinh nghiệm, tôi phải chuẩn bị công cuộc về vườn thật kỹ lưỡng” Tiểu Bảo Quốc nói thêm: “Năm 50 tuổi, tôi còn chưa có được căn nhà nhỏ. Vậy mà, bây giờ, tôi có nhà, có đất, có tiền tiết kiệm… Cần kiệm rồi sẽ có, có chậm có nhanh nhưng rồi sẽ có” Hình ảnh người nghệ sĩ hài duyên dáng - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc rất được lòng anh em nghệ sĩ - Ảnh: Internet Dù tuổi đã xấp xỉ 60, Tiểu Bảo Quốc vẫn không quản ngại mưa nắng đi diễn, đi quay bằng xe máy cũ. Anh tâm sự: “Dù đủ tiền mua xe hơi nhưng tôi không mua. Tôi không muốn tốn kém thêm một khoản để chăm sóc xe cộ. Số tiền đó, tôi có thể tích góp hậu thân, những lúc bệnh tật còn dùng đến. Vả lại, những lúc quay phim, đi diễn mệt mỏi, việc tự lái xe rất nguy hiểm, lại còn bị kẹt xe đến trễ giờ”. Nghệ sĩ luôn cống hiến hết mình cho sân khấu - Ảnh: Internet Nam nghệ sĩ cũng hoàn thành vai diễn phim truyền hình một cách xuất sắc - Ảnh: Internet Hiện tại người hâm mộ vẫn đang mong nghệ sĩ có một cuộc sống nhàn hạ, sức khỏe ổn định để có thể tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật trong tương lai sắp tới.

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