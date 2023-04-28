Người hâm mộ đang rần rần trước thông tin mà Ngô Kiến huy chia sẻ.

Mới đây, Ngô Kiến Huy vừa một cuộc gặp gỡ cùng Mỹ Tâm và những người bạn thân thiết như Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Gil Lê,.... Nhân cơ hội "ngàn năm có một" này, giọng ca "Truyền Thái Y" đã nắm lấy thời cơ và gửi lời mời chính thức đến đàn chị về việc tham gia "2 Ngày 1 Đêm" mùa 2. Mỹ Tâm, Ngô Kiến Huy, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Gil Lê cùng những người bạn thân thiết trong cuộc gặp gỡ tối 26/4 - Ảnh: FBNV Nam ca sĩ cho biết sau khi anh giải thích về chương trình, Mỹ Tâm đã gật đầu đồng ý tham gia. Tuy bước đầu khá thành công nhưng vẫn cần thêm "vận may" trong giai đoạn tiếp theo, khi phía Mỹ Tâm và ekip chương trình sắp xếp thời gian để phù hợp với lịch trình của cả hai.

Nam ca sĩ có câu trả lời chính thức với khán giả của chương trình khiến fan hâm mộ xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, trong lúc Mỹ Tâm đang livestream, Lê Dương Bảo Lâm đã để lại bình luận mời nữ ca sĩ tham gia chương trình “2 ngày 1 đêm” với giọng điệu vô cùng chân thành: “Chị Tâm ơi, tham gia 2 ngày 1 đêm 1 lần được không? Em năn nỉ chị luôn.... mọi người thuyêt phục chỉ phụ Lâm với”. Lê Dương Bảo Lâm đã từng "năn nỉ" chị Đẹp tham gia chương trình trước đó nhưng Mỹ Tâm chưa xác nhận đồng ý tham gia - Ảnh: Chụp màn hình Một thành viên khác trong chương trình là Trường Giang cũng từng bày tỏ: "Mùa 2 tôi yêu cầu có Mỹ Tâm được không ạ? Tôi mê Mỹ Tâm lắm. Tôi với Mỹ Tâm không làm việc nhiều nhưng đã có tương tác với nhau trên mạng xã hội rồi. Mỹ Tâm cũng rất là thích tôi, tại vì đồng hương mà".

Danh hài đình đám cũng không thể qua được sức hút của Mỹ Tâm - Ảnh: Internet Trường Giang đã công khai gửi lời mời đến giọng ca "Hẹn Ước Từ Hư Vô": "Mỹ Tâm ơi, nếu mà em có xem được clip này, anh hy vọng em sẽ nhận lời tham gia chương trình này. Bởi sự nhận lời của Mỹ Tâm sẽ tiếp thêm năng lượng anh em ở đây. Và anh em ở đây cũng hứa vì Mỹ Tâm mà chơi hết mình hơn tất cả mọi thứ". Cái gật đầu của Mỹ Tâm được xem là thông tin "chấn động" khiến người hâm mộ phấn khích. Các fan càng thêm mong chờ sự trở lại của "2 Ngày 1 Đêm" mùa 2 vào mùa thu năm nay - Ảnh: FBNV

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