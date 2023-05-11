Lộ nhan sắc thật của Hòa Minzy dưới ống kính nhà đài khi đi cổ vũ tuyển Việt Nam ở SEA Games

Sao Việt 11/05/2023 10:45

Hòa Minzy ngồi hàng ghế khán đài cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở SEA Games, nhan sắc qua ống kính nhà đài liệu ra sao?

Những ngày qua, hàng triệu trái tim người hâm mộ yêu thích thể thao đang hướng về các VĐV và các phần thi đấu của tuyển Việt Nam tại SEA Games 32 đang diễn ra ở Campuchia. Hòa chung với không khí này, không ít ngôi sao của làng giải trí Việt cũng nô nức đến tận nơi để cổ vũ cho các thành viên của đội nhà. Trong đó phải kể đến Hòa Minzy - cô ca sĩ mê thể thao bậc nhất showbiz Việt.

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Hòa Minzy sang tận Campuchia để cổ vũ cho tuyển Việt Nam

Thế nhan sắc của Hòa Minzy khi vô tình được xuất hiện trên ống kính nhà đài trong lúc đang hăng say cổ vũ sẽ ra sao?

Ngày 9/5, Hòa Minzy được bắt gặp cùng quản lý và trợ lý đến theo dõi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trên khán đài, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh không giấu khỏi niềm phấn khích khi các cô gái trong đội tuyển nước nhà giành chiến thắng áp đảo trước Singapore ở bảng B SEA Games 32. Sự xuất hiện của Hòa Minzy nhanh chóng "gây bão" MXH, cô liên tục lọt vào ống kính của nhà đài.

Lộ nhan sắc thật của Hòa Minzy dưới ống kính nhà đài khi đi cổ vũ tuyển Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 2
Nhan sắc Hòa Minzy dưới ống kính nhà đài

Nhan sắc nữ ca sĩ Việt Nam liên tục nhận được nhiều sự bàn tán. Giọng ca Thị Mầu được nhận xét là ngày càng nhuận sắc dù giờ đây đã là mẹ một con. Hòa Minzy nhận được "cơn mưa lời khen" nhờ nhan sắc mặn mà, nổi bật. Dù ống kính zoom cận mặt, giọng ca Thị Mầu vẫn không để lộ quá nhiều khuyết điểm.

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở sự xinh đẹp, trong 1 số khoảnh khắc được người hâm mộ chụp lại, Hòa Minzy còn "lầy lội", cổ vũ hết mình bất chấp hình tượng. Những biểu cảm quyết liệt, nhiệt tình của cô nàng cũng đang rần rần trên MXH. Dẫu hơi "dìm hàng" nhưng Hòa Minzy lại ghi điểm vì độ "lăn xả" và tình yêu thể thao.

Lộ nhan sắc thật của Hòa Minzy dưới ống kính nhà đài khi đi cổ vũ tuyển Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 3

Lộ nhan sắc thật của Hòa Minzy dưới ống kính nhà đài khi đi cổ vũ tuyển Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 4

Lộ nhan sắc thật của Hòa Minzy dưới ống kính nhà đài khi đi cổ vũ tuyển Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 5
Hòa Minzy "lăn xả" hết mình cổ vũ tuyển Việt Nam

Ngay sau đó, vào sáng ngày 10/5, Hòa Minzy lại đội mũ cối, cầm quốc kỳ, choàng khăn rằn đến nhà thi đấu môn pencak silat để cổ vũ nhiệt tình cho các võ sĩ Việt thuộc bộ môn này. Dù xuất hiện với phong cách vô cùng bình dị, nữ ca sĩ vẫn ghi điểm mạnh trong mắt người hâm mộ. 

Lộ nhan sắc thật của Hòa Minzy dưới ống kính nhà đài khi đi cổ vũ tuyển Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 6

Lộ nhan sắc thật của Hòa Minzy dưới ống kính nhà đài khi đi cổ vũ tuyển Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 7
Và vẫn rất đáng yêu cùng loạt biểu cảm "lầy lội"

Nổi tiếng là 1 nữ ca sĩ xinh đẹp và tài năng nhưng đường tình duyên của Hòa Minzy lại khá lận đận. Được biết, sau 5 năm gắn bó, Hòa Minzy và bạn trai - thiếu gia Minh Hải - chia tay trong hòa bình. Chuyện tình của cặp đôi từng được nhiều khán giả ủng hộ. Tuy nhiên đến tháng 2/2022, nữ ca sĩ lên tiếng xác nhận thông tin trên sau nhiều lần cả hai vướng tin đồn vì không tương tác trên mạng xã hội suốt 4 tháng.

Chuyện tình của cặp đôi kết thúc trong tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên Hòa Minzy nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung vào việc chăm sóc con trai – bé Bo. Gần này, nữ ca sĩ cũng vừa nhận được nhiều thành công khi ra mắt MV Thị Mầu và ngày càng được nhiều khán giả yêu thương.

Lộ nhan sắc thật của Hòa Minzy dưới ống kính nhà đài khi đi cổ vũ tuyển Việt Nam ở SEA Games - Ảnh 8
Hòa Minzy và con trai

 

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