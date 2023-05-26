NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với hình ảnh lột xác sau giảm 14kg, sắc vóc U60 khiến nhiều người phải trầm trồ

Sao Việt 26/05/2023 15:54

NSND Hồng Vân tự tin khoe ảnh sau giảm cân thành công, đồng thời chia sẻ bí quyết lấy lại vóc dáng của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, NSND Hồng Vân gây chú ý khi bất ngờ chia sẻ hình ảnh với diện khác biệt hoàn toàn cùng dòng trạng thái: "Từ ngày giảm được một số cân đáng kể thì nhiều sự kiện gửi thư mời... Bây giờ là đi hết nha, chẳng bù lúc trước trốn chui trốn lủi, ai cũng nghĩ mình khó khăn nhưng thật sự là không biết mặc đồ gì để đi sự kiện. Nhưng bây giờ thì mình có thể tự tin rồi nha mọi người".

NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với hình ảnh lột xác sau giảm 14kg, sắc vóc U60 khiến nhiều người phải trầm trồ - Ảnh 1
Thần thái khác biệt sau giảm cân thành công của NSND Hồng Vân.

Theo đó, nữ nghệ sĩ khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi sau nhiều năm đã có thể tự tin mặc lại bộ đầm bó sát, khoe thân hình thon gọn cùng đường cong cơ thể. Nhờ giảm cân mà NSND Hồng Vân được nhận xét như trẻ ra 10 tuổi, thần sắc cũng thanh thoát và nhẹ nhàng hơn.

Câu chuyện giảm cân của NSND Hồng Vân nhanh chóng gây sốt. Nhiều người mong muốn biết bí quyết của chị là gì. Năm 2021, NSND Hồng Vân đã từng thử thách giảm 10kg khi đóng phim 'Gái già lắm chiêu V'. Chị giảm đường và tinh bột trong khẩu phần ăn, tích cực tập thể dục và tham gia các liệu trình giảm cân... Dù rất cố gắng, nhưng chị đành đầu hàng mục tiêu do mình đặt ra và chỉ giảm được 3kg, đồng thời thừa nhận giảm cân không phải chuyện dễ.

NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với hình ảnh lột xác sau giảm 14kg, sắc vóc U60 khiến nhiều người phải trầm trồ - Ảnh 2
Để giảm cân thành công, nữ nghệ sĩ phải trải qua quá trình kết hợp phương pháp ăn uống khoa học.

Nói về bí quyết làm nên kỳ tích, Hồng Vân tự hào khoe lộ trình khoa học với sự giúp đỡ của bác sĩ Huỳnh Ngọc Hưng (Dr. Andy Huynh).

Cụ thể, đó là phương pháp ăn uống khoa học để giảm cân, nhưng vẫn đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ chất, không bị thiếu hụt dinh dưỡng, song song kết hợp chế độ tập luyện đều đặn. Áp dụng chế độ ăn lành mạnh, hạn chế dung nạp các loại thực phẩm gây tăng cân nhưng không cắt hẳn hoàn toàn, NSND Hồng Vân vui mừng khi vừa giảm được cân, vừa có một cơ thể khỏe mạnh.

NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với hình ảnh lột xác sau giảm 14kg, sắc vóc U60 khiến nhiều người phải trầm trồ - Ảnh 3
NSND Hồng Vân tự tin thả dáng sau khi giảm thành công 14kg.

Ngoài ra, động lực tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. Trong quá trình giảm cân, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ gia đình, bạn bè cảm thấy phấn khích. “Lời khen giúp tôi có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày”, cô chia sẻ.

Trước đây, NSND Hồng Vân ít khi nhận lời đi sự kiện vì tự ti về ngoại hình và không biết nên mặc gì. Nhiều năm gắn bó với hình tượng “mập mạp”, nữ diễn viên đã có cú “lột xác” ngoạn mục, nhận được lời khen ngợi từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người khuyên cô nên giữ vóc dáng hiện tại thay vì giảm thêm vì sợ mất nét phúc hậu đã làm nên thương hiệu. Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ bản thân hài lòng với ngoại hình hiện tại.

NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với hình ảnh lột xác sau giảm 14kg, sắc vóc U60 khiến nhiều người phải trầm trồ - Ảnh 4
Diện mạo sang chảnh cùng nụ cười rực rỡ sau giảm cân thành công của NSND Hồng Vân khiến khán giả trầm trồ không ngớt.

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Hưng chính là người đồng hành cùng NSND Hồng Vân. Anh sinh năm 1985, tốt nghiệp chuyên ngành Y Đa khoa tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, thi đỗ chứng chỉ PLAB của Hội đồng Y khoa Anh Quốc và chính thức hành nghề tại Anh từ 2015.

Sau đó bác sĩ Hưng theo học sau đại học ngành Cosmetic Medicine tại South Wales University, sáng lập phòng khám Vanity Aesthetics & Beauty với 2 cơ sở tại Anh Quốc và 1 cơ sở tại Việt Nam.

Bác sĩ đã điều trị cho khoảng 10.000 lượt bệnh nhân Việt Nam cũng như quốc tế. Ngoài ra, anh còn tham gia giảng dạy, đào tạo tay nghề về botox, filler và threads lift tại Anh. Phương pháp giảm cân là trị liệu thành công nhất của bác sĩ Hưng cùng Vanity trong năm 2022 và 2023.

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