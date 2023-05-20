Từng bị mỉa mai vóc dáng, Thúy Ngân ra sức giảm cân đến mức dân tình ngỡ ngàng 'than trời'

Ngoại hình của Thúy Ngân trong những bức ảnh được đăng tải gần đây khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Lê Huỳnh Thúy Ngân (Thúy Ngân) được nhiều khán giả biết đến là một nữ diễn viên đa tài, cô có thể hóa thân vào đa dạng nhân vật. Không chỉ vậy cô còn là người mẫu và người dẫn chương trình nổi tiếng của làng giải trí Việt. Những năm gần đây, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với khán giả qua các vai diễn trong phim Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa,... Từng có thời điểm, khán giả liên tục có những lời lẽ khá nặng nề khi bình phẩm ngoại hình của Thúy Ngân. Từng có thời điểm Thúy Ngân bị chê bai về ngoại hình Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thúy Ngân lại xuất hiện với thân hình mảnh khảnh, kém sắc khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Cách đây không lâu, nữ diễn viên khiến dân tình "than trời" khi đăng tải loạt ảnh xinh đẹp, trẻ trung nhưng lại có phần gầy guộc cùng dòng trạng thái: "Đi thả diều với Ngân không".

Hình ảnh Thúy Ngân đăng tải trên trang cá nhân Thúy Ngân xuất hiện trong trang phục quần áo đồng màu xanh biển. Trang phục 2 dây gợi cảm không chỉ "đốt mắt" người xem mà phần nào khiến dân tình đổ dồn sự chú ý về thân hình gầy gò, lộ rõ phần xương quai xanh mảnh khảnh của nữ diễn viên. Phải chăng, Thúy Ngân đã phải trải qua một quá trình giảm cân cấp tốc để có được vóc dáng như hiện tại. Vóc dáng hiện tại của Thúy Ngân khiến dân tình lo lắng Ngay dưới phần bình luận, ngoài những lời khen dành đến nhan sắc xinh đẹp cùng vẻ ngoài tươi trẻ của Thúy Ngân thì 1 bộ phận người hâm mộ lập tức "than trời", tỏ rõ sự lo ngại cho sức khỏe của Thúy Ngân. Không những đưa lời khuyên Thúy Ngân nên ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng khoa học, đông đảo khán giả còn mong mỏi nữ diễn viên cân nhắc việc dừng quá trình giảm cân.

Thúy Ngân nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ Nhưng cũng có không ít netizen "than trời" với thân hình của nữ diễn viên Trước đó, Thúy Ngân từng chia sẻ khoảnh khắc tụ họp với S.T Sơn Thạch, vợ chồng Liêu Hà Trinh để ăn uống cuối tuần. Trong lần lộ diện này, nữ diễn viên để lộ nhan sắc không son phấn và ngoại hình gầy gò hơn hẳn trước kia. Gần đây, Thúy Ngân liên tục đăng ảnh mặt mộc có dấu hiệu sức khỏe bất thường khiến người hâm mộ lo lắng. Thúy Ngân cũng từng tiết lộ bản thân đã sụt liên tục vài ký trong thời gian qua để khi lên hình sẽ trông thon gọn và đẹp hơn. Bởi lẽ trước đó nữ diễn viên từng gây tranh cãi vì vài khoảnh khắc mũm mĩm khi xuất hiện trên các gameshow. Thúy Ngân gầy hơn và để lộ mặt mộc nhợt nhạt khiến người hâm mộ lo lắng Cách đây 14 năm, Thúy Ngân bắt đầu đặt chân vào con đường showbiz khi giành giải Hoa khôi TP Mỹ Tho 2009. Sau thành công này, mỹ nhân sinh năm 1991 tiếp tục chiến thắng tại cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam với vị trí Á khôi 1. Thừa thắng tiến lên, Thúy Ngân ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2010. Thời điểm đó, nhan sắc, vóc dáng của Thúy Ngân đều được người hâm mộ đánh giá cao. Tuy nhiên, cuối cùng cô chỉ dừng chân ở vị trí Top 20, người đăng quang là Ngọc Hân. Thúy Ngân từng góp mặt trong 1 vài cuộc thi sắc đẹp Thúy Ngân từng đại diện Việt Nam với tư cách Á khôi Trang sức đến với cuộc thi Nữ hoàng Du lịch quốc tế được tổ chức ở Trung Quốc. Cuộc thi năm đó quy tụ hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia. Thúy Ngân giành giải Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất qua mạng và vào thẳng Top 20. Kết quả chung cuộc của Thúy Ngân là vị trí Top 15. Sau cuộc thi này, Thúy Ngân không tiếp tục theo đuổi con đường thi sắc đẹp mà chuyển hướng sang diễn xuất và nhận được nhiều cảm tình của khán giả. Thúy Ngân hiện là 1 trong những nữ diễn viên rất được yêu thích tại làng giải trí Việt

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