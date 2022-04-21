Bộ ba Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Thúy Ngân có dịp hội ngộ chung một khung hình, visual ai nấy cũng xuất sắc nhưng netizen chỉ chú ý đến 1 điều

Có dịp hội ngộ chung 1 khung hình, nhưng netizen lại chỉ chú ý đến gương mặt có phần lạ lẫm của 3 nghệ sĩ nổi tiếng.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, chàng ''Bắp'' đã đăng tải hình ảnh anh và Trường Giang, Thúy Ngân có dịp hội ngộ nhau khi đi đóng chung một bộ phim. Bức ảnh nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả, bởi lâu lâu họ mới được chứng kiến 3 nghệ sĩ của Running Man cùng đứng chung một khung ảnh.

Bài đăng của Ngô Kiến Huy - Ảnh: chụp màn hình

Bạn bè thay phiên nhau trêu chọc cả 3 nghệ sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Theo đó, Ngô Kiến Huy và Thúy Ngân như thường lệ vẫn thể hiện visual xinh đẹp hết nấc của mình, Trường Giang vẫn ghi điểm với hình ảnh giản dị, đời thường hằng ngày. Tuy nhiên, về phía netizen, họ lại không hề chú ý đến nhan sắc của cả 3 nghệ sĩ mà điều khiến họ phải ''phì cười'' khi nhìn vào tấm ảnh đó chính là sự khác thường trên gương mặt của 3 nghệ sĩ.

Dàn ngôi sao running man mùa 2 - Ảnh: Internet

Theo đó, dưới phần bình luận, netizen mau chóng phát hiện gương mặt của 3 nghệ sĩ đều rất lạ. Chính điều này đã khiến Jun Phạm phải lên tiếng hỏi thăm. Kết quả là Criss Phan khẳng định Ngô Kiến Huy đã xài filter quá lộ liễu. Điều này, đã khiến cho netizen có được một phen ''cười thả ga'' .

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-ba-truong-giang-ngo-kien-huy-thuy-ngan-co-dip-hoi-ngo-chung-mot-khung-hinh-visual-ai-nay-cung-xuat-sac-nhung-netizen-chi-chu-y-den-1-dieu-463747.html