Xót xa trước lời chào cuối cùng của Moonbin (ASTRO) trước khi kết thúc cuộc đời ở tuổi 25

Thông tin ca sĩ Moonbin - thành viên nhóm nhạc ASTRO qua đời gây chấn động cộng đồng fan Kpop. Lời chào cuối cùng của nam ca sĩ trên trang cá nhân trước lúc ra đi khiến công chúng không khỏi xót xa.
- 'Nóng mắt' với cảnh hôn của 'mỹ nam Vườn Sao Băng' Ngôn Thừa Húc và bạn diễn kém 21 tuổi
- Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang?
Khuya ngày 19/4, truyền thông xứ Hàn đưa tin ca sĩ Moonbin - thành viên nhóm nhạc ASTRO đã qua đời, ở tuổi 25. Thông tin gây chấn động cộng đồng fan Kpop, nhiều netizen đã đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình nam ca sĩ.
Nhiều người dường như không thể tin được đây là sự thật bởi trước đó Moonbin không hề có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến trầm cảm. Càng xót xa hơn nữa khi Moonbin ra đi ngay trước ngày sinh nhật của mẹ mình (ngày 20/4).
Trang Naver đưa tin, vào khoảng 20h10 phút tối ngày 19/4, người quản lý đã phát hiện Moonbin qua đời tại nhà riêng ở Gangnam-gu, Seuol, sau đó anh đã trình báo cảnh sát.
Theo nguồn tin từ một cảnh sát cho biết: "Có khả năng Moonbin đã tự tử. Chúng tôi đang xem xét việc khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân chính xác của cái chết".
Trước ít ngày Moonbin ra đi, anh còn chia sẻ bài viết trên MXH Weverse với nội dung: "My evething, my all", đính kèm là hình ảnh sáu thành viên nhóm nhạc.
Ngoài ra, Moonbin còn gửi lời chào đầu tiên và cũng là cuối cùng trên nền tảng Weverse: "Hey, hey. I'm Astro's Moobin and San-ha" (tạm dịch: Hey, hey. Tôi là Moonbin và Sanha của Astro).
Nhiều người cho rằng đây là lời tạm biệt mà nam ca sĩ muốn dành cho các thành viên trong nhóm cũng như người hâm mộ.
Moonbin sinh năm 1998 và là một trong những thành viên được chú ý nhất trong nhóm. Với vị trí nhảy chính, Moonbin sở hữu khả năng vũ đạo ấn tượng, không thua kém bất kỳ thần tượng Kpop nào. Bên cạnh ca hát, Moonbin cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng Vườn Sao Băng.
Moonbin còn cùng với thành viên của nhóm nhỏ Moonbin và Sanha tổ chức gặp gỡ người hâm mộ trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Trong buổi fancom tại Thái Lan, nam ca sĩ từng khuấy động sân khấu khi nhảy cover điệu nhảy See Tình của Hoàng Thùy Linh.
Theo kế hoạch, nhóm nhỏ Moonbin & Sanha sẽ trình diễn tại Dream Concert 2023 diễn ra vào ngày 23/5 tới.
Trên trang Instagram cá nhân của mình, Moonbin thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui tươi của bản thân cùng ảnh nhóm. Ở bài đăng cuối cùng ngày 31/3, Moonbin vẫn khoe với người hâm mộ những hình ảnh tươi tắn và vui vẻ của mình khi quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm.
Được biết, thông tin về tang lễ của nam ca sĩ cũng đã xuất hiện tại nhà tang lễ bệnh viện Ansan.