Xót xa trước lời chào cuối cùng của Moonbin (ASTRO) trước khi kết thúc cuộc đời ở tuổi 25

Sao quốc tế 20/04/2023 09:00

Thông tin ca sĩ Moonbin - thành viên nhóm nhạc ASTRO qua đời gây chấn động cộng đồng fan Kpop. Lời chào cuối cùng của nam ca sĩ trên trang cá nhân trước lúc ra đi khiến công chúng không khỏi xót xa.

Khuya ngày 19/4, truyền thông xứ Hàn đưa tin ca sĩ Moonbin - thành viên nhóm nhạc ASTRO đã qua đời, ở tuổi 25. Thông tin gây chấn động cộng đồng fan Kpop, nhiều netizen đã đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình nam ca sĩ.

Xót xa trước lời chào cuối cùng của Moonbin (ASTRO) trước khi kết thúc cuộc đời ở tuổi 25 - Ảnh 1
Ca sĩ Moonbin - thành viên nhóm nhạc ASTRO đã qua đời ở tuổi 25 - Ảnh: Internet

 

Nhiều người dường như không thể tin được đây là sự thật bởi trước đó Moonbin không hề có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến trầm cảm. Càng xót xa hơn nữa khi Moonbin ra đi ngay trước ngày sinh nhật của mẹ mình (ngày 20/4).

Trang Naver đưa tin, vào khoảng 20h10 phút tối ngày 19/4, người quản lý đã phát hiện Moonbin qua đời tại nhà riêng ở Gangnam-gu, Seuol, sau đó anh đã trình báo cảnh sát.

Theo nguồn tin từ một cảnh sát cho biết: "Có khả năng Moonbin đã tự tử. Chúng tôi đang xem xét việc khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân chính xác của cái chết".

Trước ít ngày Moonbin ra đi, anh còn chia sẻ bài viết trên MXH Weverse với nội dung: "My evething, my all", đính kèm là hình ảnh sáu thành viên nhóm nhạc.

Xót xa trước lời chào cuối cùng của Moonbin (ASTRO) trước khi kết thúc cuộc đời ở tuổi 25 - Ảnh 2
Moonbin chia sẻ hình ảnh 6 thành viên nhóm nhạ trước lúc ra đi - Ảnh: Internet

 

Ngoài ra, Moonbin còn gửi lời chào đầu tiên và cũng là cuối cùng trên nền tảng Weverse: "Hey, hey. I'm Astro's Moobin and San-ha" (tạm dịch: Hey, hey. Tôi là Moonbin và Sanha của Astro).

Xót xa trước lời chào cuối cùng của Moonbin (ASTRO) trước khi kết thúc cuộc đời ở tuổi 25 - Ảnh 3
Lời chào đầu tiên và cũng là cuối cùng của Moonbin Ảnh: Internet

 

Nhiều người cho rằng đây là lời tạm biệt mà nam ca sĩ muốn dành cho các thành viên trong nhóm cũng như người hâm mộ.

Moonbin sinh năm 1998 và là một trong những thành viên được chú ý nhất trong nhóm. Với vị trí nhảy chính, Moonbin sở hữu khả năng vũ đạo ấn tượng, không thua kém bất kỳ thần tượng Kpop nào. Bên cạnh ca hát, Moonbin cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim nổi tiếng Vườn Sao Băng.

Xót xa trước lời chào cuối cùng của Moonbin (ASTRO) trước khi kết thúc cuộc đời ở tuổi 25 - Ảnh 4
Moonbin sở hữu khả năng vũ đạo ấn tượng, không thua kém bất kỳ thần tượng Kpop nào - Ảnh: Internet

 

Moonbin còn cùng với thành viên của nhóm nhỏ Moonbin và Sanha tổ chức gặp gỡ người hâm mộ trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Trong buổi fancom tại Thái Lan, nam ca sĩ từng khuấy động sân khấu khi nhảy cover điệu nhảy See Tình của Hoàng Thùy Linh.

Xót xa trước lời chào cuối cùng của Moonbin (ASTRO) trước khi kết thúc cuộc đời ở tuổi 25 - Ảnh 5
 Nam ca sĩ từng khuấy động sân khấu khi nhảy cover điệu nhảy See Tình của Hoàng Thùy Linh - Ảnh: Internet

 

Theo kế hoạch, nhóm nhỏ Moonbin & Sanha sẽ trình diễn tại Dream Concert 2023 diễn ra vào ngày 23/5 tới.

Trên trang Instagram cá nhân của mình, Moonbin thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui tươi của bản thân cùng ảnh nhóm. Ở bài đăng cuối cùng ngày 31/3, Moonbin vẫn khoe với người hâm mộ những hình ảnh tươi tắn và vui vẻ của mình khi quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm.

Xót xa trước lời chào cuối cùng của Moonbin (ASTRO) trước khi kết thúc cuộc đời ở tuổi 25 - Ảnh 6
Trước đó, Moonbin vẫn khoe với người hâm mộ những hình ảnh tươi tắn và vui vẻ của mình khi quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm - Ảnh: Internet

 

Được biết, thông tin về tang lễ của nam ca sĩ cũng đã xuất hiện tại nhà tang lễ bệnh viện Ansan.

Bàng hoàng thông tin một nam diễn viên qua đời tại nhà riêng

Bàng hoàng thông tin một nam diễn viên qua đời tại nhà riêng

Nam ca sĩ, diễn viên được phát hiện đã tử vong tại nhà, chỉ mới 25 tuổi. Nguyên nhân ban đầu nghi do tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Moonbin qua đời MoonBin Kpop sao châu á Kbiz

TIN LIÊN QUAN

Bàng hoàng thông tin một nam diễn viên qua đời tại nhà riêng

Bàng hoàng thông tin một nam diễn viên qua đời tại nhà riêng

'Nóng mắt' với cảnh hôn của 'mỹ nam Vườn Sao Băng' Ngôn Thừa Húc và bạn diễn kém 21 tuổi

'Nóng mắt' với cảnh hôn của 'mỹ nam Vườn Sao Băng' Ngôn Thừa Húc và bạn diễn kém 21 tuổi

Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang?

Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang?

Nhân vật Đạo Minh Tự của Vườn Sao Băng qua các phiên bản: Vương Hạc Đệ được netizen khen hết lời

Nhân vật Đạo Minh Tự của Vườn Sao Băng qua các phiên bản: Vương Hạc Đệ được netizen khen hết lời

Mỹ nam 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong tận hưởng kỳ nghỉ ở đảo Jeju, cư dân mạng tò mò liệu đây có phải là chuyến thăm quê vợ của anh chàng hay không?

Mỹ nam 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong tận hưởng kỳ nghỉ ở đảo Jeju, cư dân mạng tò mò liệu đây có phải là chuyến thăm quê vợ của anh chàng hay không?

Sau 2 năm gây tranh cãi bởi cuộc ly hôn đầy sóng gió, Goo Hye Sun comeback rạng rỡ, trẻ trung không khác gì thuở đóng Vườn Sao Băng

Sau 2 năm gây tranh cãi bởi cuộc ly hôn đầy sóng gió, Goo Hye Sun comeback rạng rỡ, trẻ trung không khác gì thuở đóng Vườn Sao Băng

TIN MỚI NHẤT

Tưởng dùng điện thoại đôi cho tiện, tôi không ngờ lại biết bí mật động trời của chồng

Tưởng dùng điện thoại đôi cho tiện, tôi không ngờ lại biết bí mật động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Bố mẹ chồng không dám dự đầy tháng cháu nội, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Bố mẹ chồng không dám dự đầy tháng cháu nội, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ sững sờ trước sự thật

Bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ sững sờ trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Tưởng được mẹ chồng thương nên cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ bàng hoàng sau cái tát

Tưởng được mẹ chồng thương nên cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ bàng hoàng sau cái tát

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
12 giờ đêm, nghe tiếng đập cửa dồn dập, vợ chồng tôi mở cửa rồi bàng hoàng khi thấy hàng xóm

12 giờ đêm, nghe tiếng đập cửa dồn dập, vợ chồng tôi mở cửa rồi bàng hoàng khi thấy hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Nửa đêm hàng xóm liên tục đập cửa, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Nửa đêm hàng xóm liên tục đập cửa, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sau hơn một tháng chồng qua đời, vợ bất ngờ được trao căn hộ tiền tỷ và sự thật khiến cô sững sờ

Sau hơn một tháng chồng qua đời, vợ bất ngờ được trao căn hộ tiền tỷ và sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đang vui vẻ cùng nhân tình, chồng mặc kệ hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ, sáng hôm sau tái mặt

Đang vui vẻ cùng nhân tình, chồng mặc kệ hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ, sáng hôm sau tái mặt

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm khi vợ đang ở cữ, sự thật phía sau khiến cô không thể tin nổi

Chồng lén sang nhà hàng xóm khi vợ đang ở cữ, sự thật phía sau khiến cô không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Mẹ chồng cho vàng ngày cưới rồi bất ngờ đòi lại, lý do phía sau khiến con dâu sững sờ

Mẹ chồng cho vàng ngày cưới rồi bất ngờ đòi lại, lý do phía sau khiến con dâu sững sờ

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê