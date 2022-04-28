Mỹ nam 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong tận hưởng kỳ nghỉ ở đảo Jeju, cư dân mạng tò mò liệu đây có phải là chuyến thăm quê vợ của anh chàng hay không?

Ca sĩ kiêm diễn viên Kim Hyun Joong cập nhật trạng thái mới nhất tại đảo Jeju, cư dân mạng đoán đây chính là quê hương của bà xã Kim.

Vào ngày 27/4, Kim Hyun Joong đã đăng một bức ảnh trên Instagram với dòng trạng thái: "Mình đến Jeju được một tháng rồi" và để hashtag đảo Jeju trong bài viết. Trong ảnh, Hyun Joong đang tự sướng với chú chó của mình. Cư dân mạng liền nhanh chóng đoán rằng anh chàng hiện đang ở quê vợ và tận hưởng thời gian bên nhau.

Tại một buổi hòa nhạc được tổ chức vào ngày 27 tháng 2, Kim Hyun Joong đã thông báo đính hôn với người vợ không phải là người nổi tiếng. Thay vì chỉ thông báo tin tức đính hôn của mình qua một lá thư, Kim Hyun Joong đã quyết định nói trực tiếp với fan của mình trong buổi hoà nhạc.

Theo nhiều nguồn tin, nam diễn viên "Vườn sao băng" đã kết hôn với người bạn gái ngoài ngành. Vợ của Kim Hyun Joong được anh miêu tả là "bạn thân" lâu năm, là người đáng tin cậy và đã bảo vệ anh vượt qua những khoảng thời gian khó khăn. Đặc biệt, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên cả hai có ý định bỏ qua lễ cưới.

Kim Hyun Joong nổi tiếng vào năm 2005 khi ra mắt với nhóm nhạc thần tượng SS501. Sau đó, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, nổi tiếng nhất là vai Jihoo trong bộ phim truyền hình ăn khách "Vườn sao băng". Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng nam diễn viên cũng tìm cho mình được bến đỗ, người hâm mộ hy vọng rằng có thể sớm thấy anh chàng quay trở lại màn ảnh nhỏ.

Theo DongA

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