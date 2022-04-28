Mỹ nam 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong tận hưởng kỳ nghỉ ở đảo Jeju, cư dân mạng tò mò liệu đây có phải là chuyến thăm quê vợ của anh chàng hay không?

Sao quốc tế 28/04/2022 18:06

Ca sĩ kiêm diễn viên Kim Hyun Joong cập nhật trạng thái mới nhất tại đảo Jeju, cư dân mạng đoán đây chính là quê hương của bà xã Kim.

Vào ngày 27/4, Kim Hyun Joong đã đăng một bức ảnh trên Instagram với dòng trạng thái: "Mình đến Jeju được một tháng rồi" và để hashtag đảo Jeju trong bài viết. Trong ảnh, Hyun Joong đang tự sướng với chú chó của mình. Cư dân mạng liền nhanh chóng đoán rằng anh chàng hiện đang ở quê vợ và tận hưởng thời gian bên nhau. 

Mỹ nam 'Vườn sao băng' Kim Hyun Joong tận hưởng kỳ nghỉ ở đảo Jeju, cư dân mạng tò mò liệu đây có phải là chuyến thăm quê vợ của anh chàng hay không? - Ảnh 1

Tại một buổi hòa nhạc được tổ chức vào ngày 27 tháng 2, Kim Hyun Joong đã thông báo đính hôn với người vợ không phải là người nổi tiếng. Thay vì chỉ thông báo tin tức đính hôn của mình qua một lá thư, Kim Hyun Joong đã quyết định nói trực tiếp với fan của mình trong buổi hoà nhạc. 

Theo nhiều nguồn tin, nam diễn viên "Vườn sao băng" đã kết hôn với người bạn gái ngoài ngành. Vợ của Kim Hyun Joong được anh miêu tả là "bạn thân" lâu năm, là người đáng tin cậy và đã bảo vệ anh vượt qua những khoảng thời gian khó khăn. Đặc biệt, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên cả hai có ý định bỏ qua lễ cưới. 

Kim Hyun Joong nổi tiếng vào năm 2005 khi ra mắt với nhóm nhạc thần tượng SS501. Sau đó, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, nổi tiếng nhất là vai Jihoo trong bộ phim truyền hình ăn khách "Vườn sao băng". Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng nam diễn viên cũng tìm cho mình được bến đỗ, người hâm mộ hy vọng rằng có thể sớm thấy anh chàng quay trở lại màn ảnh nhỏ.

Theo DongA

'Chị đại' Sandara Park càn quét khu mua sắm trời Mỹ, fan 'hết hồn' với hóa đơn dài gần 1 mét của cô nàng

'Chị đại' Sandara Park càn quét khu mua sắm trời Mỹ, fan 'hết hồn' với hóa đơn dài gần 1 mét của cô nàng

Ai cũng biết chị đại Sandara Park là một dân nghiện mua sắm, mới đây cô nàng khiến netizen trầm trồ với hóa đơn mua sắm dài gần 1 mét trong chuyến đi tới LA.

Xem thêm
Từ khóa:   kim hyun joong sao hàn sao châu á

TIN LIÊN QUAN

'Chị đại' Sandara Park càn quét khu mua sắm trời Mỹ, fan 'hết hồn' với hóa đơn dài gần 1 mét của cô nàng

'Chị đại' Sandara Park càn quét khu mua sắm trời Mỹ, fan 'hết hồn' với hóa đơn dài gần 1 mét của cô nàng

'Nữ hoàng hát đôi' Soyou lột xác với trang phục 'hở bạo', con dân 'rụng tim' vì giọng hát ngọt ngào và nhan sắc rạng ngời tuổi 30

'Nữ hoàng hát đôi' Soyou lột xác với trang phục 'hở bạo', con dân 'rụng tim' vì giọng hát ngọt ngào và nhan sắc rạng ngời tuổi 30

"Điên nữ" Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ

"Điên nữ" Seo Ye Ji xuất hiện đằm thắm trong phim mới, rộ lên tranh cãi về hình tượng giống hệt phim cũ

Loạt người tình của "Tiên nữ cử tạ" Lee Sung Kyung bao gồm cả Ahn Hyo Seop: Thanh xuân của nàng giờ đã thành ông chú

Loạt người tình của "Tiên nữ cử tạ" Lee Sung Kyung bao gồm cả Ahn Hyo Seop: Thanh xuân của nàng giờ đã thành ông chú

Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài

Yuna (ITZY) khiến netizen 'tá hỏa' khi lộ body gầy đét, xương sườn 'chờ chực' lộ hết ra ngoài

YG ra thông báo chấn động: Vẫn chưa quyết định ngày comeback của BLACKPINK, fan chỉ biết than trời rồi tiếp tục chờ đợi mòn mỏi

YG ra thông báo chấn động: Vẫn chưa quyết định ngày comeback của BLACKPINK, fan chỉ biết than trời rồi tiếp tục chờ đợi mòn mỏi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?