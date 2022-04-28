'Chị đại' Sandara Park càn quét khu mua sắm trời Mỹ, fan 'hết hồn' với hóa đơn dài gần 1 mét của cô nàng

Ai cũng biết chị đại Sandara Park là một dân nghiện mua sắm, mới đây cô nàng khiến netizen trầm trồ với hóa đơn mua sắm dài gần 1 mét trong chuyến đi tới LA.

Vào ngày 26, Sandara Park đã đăng trên SNS của mình dòng trạng thái: “DaraInLA” cùng một vài bức ảnh trong chuyến du lịch LA của mình.

Trong các bức ảnh được đăng tải, Sandara Park mặc outfit full trắng. Đặc biệt, chiếc áo phông dáng croptop để lộ vòng eo con kiến ​​thon gọn và chiếc quần được thiết kế độc đáo thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Chiếc quần giống kểu 'quần tụt' để lộ nội y nhưng không thô mà trái lại càng làm cho cô nàng trông sexy và cá tính hơn.

Sandara Park là một trong những nữ idol rất chăm chút cho hình thể, cô nàng hay xuất hiện trước công chúng với cơ bụng săn chắc và thân hình chuẩn siêu mẫu của mình. Vậy nên cô nàng dù mặc theo phong cách nào đều rất hợp và thời trang.

Trong bức ảnh khác trên SNS của cô nàng, Sandara Park đang thảnh thơi ngồi trên một chiếc ghế trong khu trung tâm mua sắm. Đặc biệt, chiếc túi đựng đầy đồ hiệu và tờ hóa đơn dài ngoằng khiến cư dân mạng 'choáng váng'.

Han Seung Yeon, cựu thành viên KARA cũng phải trầm trồ: "Tuyệt ghê, mình chưa bao giờ thấy tờ hóa đơn dài như vậy .."

Gần đây, Sandara Park có màn tái hợp cùng các thành viên 2NE1 tại sân khấu Coachella 16/4 lần đầu tiên sau 7 năm hoạt động riêng lẻ.

Theo OSEN

'Nữ hoàng hát đôi' Soyou lột xác với trang phục 'hở bạo', con dân 'rụng tim' vì giọng hát ngọt ngào và nhan sắc rạng ngời tuổi 30 Ca sĩ Soyou đã tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ nhân dịp phát hành mini-album mới 'Day & Night' tại CGV Cheongdam Cinecity, Seoul vào chiều ngày 27. Đáng chú ý chính là nhan sắc xinh đẹp mặn mà của cô nàng dù đã chạm ngõ 30.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dai-sandara-park-can-quet-khu-mua-sam-troi-my-fan-het-hon-voi-hoa-don-dai-gan-1-met-cua-co-nang-465083.html