Xót xa: Nữ ca sĩ nổi tiếng bị bệnh hiếm gặp chỉ 1/1 triệu người mắc phải, bác sĩ thông báo 'vô phương cứu chữa'

Sao quốc tế 05/08/2023 15:15

Nữ danh ca được chẩn đoán mắc bệnh "người cứng" (SPS). Đây là căn bệnh hiếm gặp chỉ 1/1 triệu người mắc phải.

Theo thông tin từ VnExpress, nữ ca sĩ Celine Dion đã hủy toàn bộ tour diễn năm 2024 vì mắc hội chứng "người cứng" - tỉ lệ 1.000.000 người mới bị một người. Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị căn bệnh này.

"Tôi đang luyện tập cật lực để lấy lại sức khỏe, song việc đi tour có thể sẽ rất khó khăn kể cả khi bạn đã phục hồi hoàn toàn. Thật không công bằng cho các bạn khi tôi cứ phải hoãn show, và dù rất đau buồn, điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là hủy mọi việc cho đến khi tôi thực sự sẵn sàng trở lại sân khấu. Tôi sẽ không đầu hàng", Celine Dion cho biết.

Thời gian qua, Celine Dion vắng bóng làng nhạc để tập trung chữa bệnh. Hồi tháng 12/2022, danh ca lần đầu cho biết mắc hội chứng SPS - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Căn bệnh gây nên các cơn co thắt, làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày, khiến Dion gặp khó khăn khi đi lại. Celine Dion cũng bị ảnh hưởng dây thanh quản, không thể ca hát như trước. Theo danh ca, hội chứng này có tỉ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải.

Xót xa: Nữ ca sĩ nổi tiếng bị bệnh hiếm gặp chỉ 1/1 triệu người mắc phải, bác sĩ thông báo 'vô phương cứu chữa' - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Celine Dion 

Khi đó, Celine Dion phải dời tour diễn châu Âu từ tháng 2/2023 sang năm 2024, đồng thời hủy tám đêm diễn vào mùa hè năm sau. Dion cho biết bản thân và các bác sĩ vẫn đang nghiên cứu để cố gắng tìm ra phương cách điều trị. Ca sĩ khóc khi nói về nỗi nhớ khán giả trong video thông báo bệnh tình.

Về chứng bệnh này, theo VietNamNet, hội chứng người cứng là rối loạn vận động ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Bệnh lần đầu tiên được Henry William Woltman mô tả đầy đủ vào năm 1956, phổ biến ở nữ hơn nam. 

Sự co cứng cơ có thể xuất hiện tự phát hoặc khi có các yếu tố kích thích bất ngờ như tiếng động, căng thẳng tâm lý, cử động hay bị chạm vào người. 

Các triệu chứng có thể mất vài tháng đến vài năm mới bộc lộ. Mức độ nghiêm trọng và tiến triển của SPS thay đổi tùy từng người. 

Các dấu hiệu đầu tiên của tình trạng này là những cơn co thắt ngắt quãng, sau đó trở nên liên tục. Giới chuyên gia cho biết, các cơn co thắt thường không xảy ra trong khi ngủ.

Người bệnh cũng dễ nhạy cảm hơn với tiếng ồn, ánh sáng và xúc giác. Các chuyên gia tại Viện Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ Quốc gia Anh cho biết một số người bị ngã do phản xạ kém. Khi trở nặng, bệnh nhân có nguy cơ đau, co thắt nghiêm trọng và khó thở. 

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