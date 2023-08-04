Phòng làm việc của Tiêu Chiến 'xả kho' loạt ảnh hậu trường chụp họa báo cho Esquire

Bất chấp ảnh chưa qua chỉnh sửa nhiều nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp nam thần, khuôn mặt trắng sáng của Tiêu Chiến. Điều này khiến cho dân tình vô cùng thích thú.

Theo đó, trong loạt ảnh mới nhất ở buổi chụp hình họa báo cho Esquire, Tiêu Chiến xuất hiện với ngoại hình cực kỳ điển trai.

Tạo hình lần này của Tiêu Chiến nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng với ngũ quan, khí chất vô cùng tốt:

- Tiêu Chiến đáng được như vậy

- Đẹp trai vô cùng

- Tiêu Chiến trăm năm không đổi, thật sự giá trị rất cao, tạo hình gì cũng đều hợp

- Vương tử quý tộc

- Lại là một phong cách khác, đẹp trai vô cùng

- Chỉ có một chữ, soái

Tiêu Chiến, là nam diễn viên/ca sĩ nổi tiếng nhất nhì hiện nay của Trung Quốc. Anh được xem là một trong những nghệ sĩ thế hệ 9x của Trung Quốc có lượng fan khủng nhất nhì tại châu Á.

Năm 2019, bộ phim Trần Tình Lệnh được phát sóng đã tạo nên một cơn sốt đẩy danh tiếng của Tiêu Chiến lên hàng đỉnh cấp lưu lượng.

Trong thời gian phim phát sóng, độ nổi tiếng của Tiêu Chiến đã đạt được những thành tích đáng kể. Anh đứng đầu Top 10 nam diễn viên có chỉ số lực ảnh hưởng trên mạng cao nhất, trang cá nhân có thêm 8 triệu người theo dõi, là từ khoá tìm kiếm “hot” nhất Trung Quốc.

Sau thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh, anh trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu và được săn đón mời tham dự nhiều sự kiện lớn.