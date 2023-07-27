Rộ tin Tiêu Chiến nên duyên với chị gái Bạch Lộc, fan ủng hộ hết lòng vì quá đẹp đôi

Mới đây, Tiêu Chiến tiếp tục củng cố địa vị của mình trong mảng truyền hình với 2 dự án phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy hợp tác cùng Lý Thấm và Ngọc Cốt Dao đóng cùng Nhậm Mẫn. Dù là một ca sĩ lấn sân sang diễn xuất, Tiêu chiến được khán giả nhận xét là mỹ nam diễn xuất có thực lực.

Trong khi anh vẫn đang bận rộn với dự án điện ảnh mới, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Tiêu Chiến sẽ trở thành nam chính của Tàng Hải Hí Lân. Nguyên tác phim thuộc thể loại bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm và lấy bối cảnh thời nhà Minh. Dự án phim Tàng Hải Hí Lân dự kiến sẽ bắt đầu khởi quay vào quý 1 năm 2024.

Được biết, hiện tại Tiêu Chiến đang bắt đầu quay bộ phim điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu của đạo diễn Từ Khắc cùng nữ chính Trang Đạt Phi.

Có nguồn tin tiết lộ Tiêu Chiến đã ký hợp đồng ước định với dự án này. Nếu kịch bản và đội ngũ chế tác tốt chàng mỹ nam sẽ tham gia, không thì thôi. Ngoài ra, nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng nữ chính được nhắm đến cho Tàng Hải Hí Lân là Lý Nhất Đồng. Đa số khán giả đều cho rằng Tiêu Chiến nên nhận dự án này.

Từ những thông tin được đưa ra, có thể thấy Tàng Hải Hí Lân là một dự án chất lượng với cốt truyện hay, đầu tư lớn và đặc biệt là do Trịnh Hiểu Long (Chân Hoàn Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia…) làm đạo diễn. Ngoài ra, Tiêu Chiến cũng được cho là rất đẹp đôi với Lý Nhất Đồng nên lại càng được mong đợi hơn. Nàng “chị gái” Bạch Lộc tuy chưa có phim bạo nhưng lại có ngoại hình đẹp và diễn xuất rất tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng hiện tại thông tin Tiêu Chiến và Lý Nhất Đồng tham gia đóng chính ở Tàng Hải Hí Lân vẫn chưa được xác nhận. Khán giả đang mong đợi vào dự án điện ảnh mới của chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh.

Tiêu Chiến sinh ngày 5 tháng 10 năm 1991) là một diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Tiêu Chiến bắt đầu bước chân vào làng giải trí khi tham gia chương trình sống còn thần tượng X-Fire và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc XNINE. Anh ấy bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2016 và kể từ đó đã giành được sự chú ý rộng rãi với các bộ phim truyền hình của mình, bao gồm Trần Tình Lệnh (2019), Khánh Dư Niên (2019), Lang Điện Hạ (2020) và Đấu La Đại Lục (2021).

Tiêu Chiến đã trở thành một trong những người được yêu cầu nhiều nhất sau thành công của Trần Tình Lệnh. Sự nổi tiếng của anh được chứng minh bao gồm những hợp đồng quảng cáo từ các sản phẩm nước giải khát, đến trang sức và tạp chí thời trang; với hầu hết trong số họ phá vỡ kỷ lục bán hàng trước đó của họ.

Tiêu Chiến đã giành được danh sách Nam diễn viên có ảnh hưởng nhất của năm trong Power Star 2019 khi lọt vào top 25 lần liên tiếp trong số 44 diễn viên nam. Hiện tại, Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ củng cố sức ảnh hưởng của mình trong mảng phim truyền hình.