'Em trai thất lạc' của Tiêu Chiến bất ngờ bùng nổ visual, nổi tiếng vượt mặt anh trai

Theo đó, bên cạnh sức hút của nữ chính Dương Tử, nam thứ chính Đặng Vi cũng đang nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Ngoài ra, các video clip về nhân vật Đồ Sơn Cảnh do Đặng Vi thủ vai trong phim cũng được chia sẻ rộng rãi và gây sốt trên mạng xã hội.

"Trường tương tư" là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa, hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngay từ những ngày đầu phát sóng, phim nhận về nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả từ nội dung phim đến cách xây dựng tính cách cho các nhân vật.

Đặng Vi đang nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả với vai Đồ Sơn Cảnh trong "Trường tương tư"

Với tạo hình nổi bật cùng thần thái diễn xuất xuất thần, Đặng Vi nhanh chóng có cho mình hơn 290.000 người theo dõi mới trong 7 ngày gần nhất, anh được đánh giá là diễn viên có độ "hot" nhất đoàn phim "Trường tương tư" tính đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh những tình tiết về phim được cộng đồng mạng đem ra bàn tán thì ngoại hình của anh lại được khán giả chú ý hơn cả.

Được biết, nhiều dân mạng xứ Trung cho rằng nhìn Đặng Vi rất giống với Tiêu Chiến, cả hai thật có nét giống anh em ruột. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là chiêu trò truyền thông của ekip Đặng Vi nhằm “cọ nhiệt” Tiêu Chiến. Nhưng cũng có ý kiến bày tỏ, trong một vài khung hình họ thật giống nhau nên cộng đồng mạng chỉ vô tình thảo luận.

Nhiều dân mạng xứ Trung cho rằng nhìn Đặng Vi rất giống với Tiêu Chiến, cả hai thật có nét giống anh em ruột

Tối 24/7, "Trường tương tư" chính thức gia nhập đường đua siêu phẩm phim hè 2023 và hứa hẹn sẽ tạo nên tiếng vang lớn cho dòng phim cổ trang trên màn ảnh Hoa ngữ.

Trước đó, chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên, "Trường tương tư" nhanh chóng đạt thành tích khủng, chính thức phá 28000 điểm nhiệt trên Tencent Video. Như vậy, với kết quả này, "Trường tương tư" trở thành bộ phim phá 28000 điểm nhiệt nhanh nhất năm 2023 trên nền tảng này, vượt qua cả thành tích trước đó của "Ngọc cốt dao" (Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn chủ diễn) và "An Lạc truyện" (Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn chủ diễn).