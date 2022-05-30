Thêm nhiều tình tiết liên quan đến cái chết của Tangmo khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Nhiều tháng trôi qua, câu chuyện liên quan đến sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay - Tangmo Nida vẫn đang là tâm điểm chú ý và theo dõi của dân mạng. Trước đó ít ngày, trên trang Facebook cá nhân của Tangmo bất ngờ chia sẻ hình ảnh của cô bên nhóm bạn thân kèm dòng trạng thái: "Chúng tôi chưa đi đâu cả. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi sự thật từ miệng của 5 người. Nhưng nếu họ không nói sự thật, chúng tôi sẽ tiết lộ sự thật cho tất cả các bạn biết cùng lúc những gì xảy ra trên tàu. Xóa dữ liệu di động, đừng tưởng không khôi phục được nhé bạn thân".

Không chỉ vậy, những khoảnh khắc của Tangmo bên du thuyền, được cho là thời điểm trước khi xảy ra vụ việc thương tâm cũng được đăng tải. Những động thái mới này trên trang cá nhân của người quá cố khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Nếu như trước đây, mẹ Tangmo liên tục vướng phải những chỉ trích khi cho rằng vô tâm, ham tiền thì giờ đây, mọi thứ lại bắt đầu đảo chiều chóng mặt - Ảnh: Internet

Trong lúc sự việc đang được chú ý thì những động thái lúc này của mẹ Tangmo cũng được quan tâm hơn hết. Nếu như trước đây, mẹ Tangmo liên tục vướng phải những chỉ trích khi cho rằng vô tâm, ham tiền thì giờ đây, mọi thứ lại bắt đầu đảo chiều chóng mặt.

Cụ thể, sau khi hoàn tất thủ tục an táng cho con gái, mẹ của Tangmo đã có những chia sẻ đầy chấn động. Theo đó, bà cho biết con gái bà thực chất không chết vì đuối nước mà đã bị chết trên thuyền.

Sau khi nhờ người khôi phục được điện thoại của con gái, chính bà đã biết được sự thật. Ngoài ra, thêm một đoạn clip gây chấn động cũng được chia sẻ trên mạng xã hội được cho vào đêm Tangmo mất. Cụ thể, Theo đó, trong đoạn clip đã quay lại cảnh có 2 người đàn ông đang đánh một ai đó. Nhiều cư dân mạng cho rằng nghe được rõ giọng của Tangmo đang cầu cứu và có thể đây chính là nữ diễn viên.

Hiện tại, đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng những câu trả lời thỏa đáng về cái chết của Tangmo vẫn chưa có lời giải đáp. Nhiều người vẫn hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm đưa ra kết luận chính xác nhất về vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-doan-clip-tangmo-bi-danh-tren-du-thuyen-me-nu-dien-vien-xac-nhan-tim-duoc-bang-chung-con-gai-bi-giet-472184.html