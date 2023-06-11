Vương Tử Kỳ xuất hiện với vẻ ngoài lạ lẫm sau phim 'Tình yêu anh dành cho em'

Sao quốc tế 11/06/2023 10:35

Ở “Mê cung tuyết”, sao nam Vương Tử Kỳ sẽ tái ngộ Hoàng Cảnh Du - bạn diễn phim “Anh ấy bước ra từ ánh lửa”.

Những ngày qua, hình ảnh trong phim chính kịch “Mê cung tuyết” do Lữ Hành làm đạo diễn, Trương Nghệ Mưu sản xuất gây chú ý với khán giả. Chuyện phim lấy bối cảnh năm 1997. Thời điểm đó, Cục Kiểm soát ma túy vẫn chưa được thành lập, nhưng trước sự bùng nổ đột ngột của cuộc khủng hoảng ma túy, thành phố Cáp Lam, Đông Bắc (Trung Quốc) đã quyết định thành lập một đội tinh nhuệ.

Trong quá trình này, các cảnh sát hình sự không chỉ đối mặt với những ông trùm buôn lậu ma túy hiểm ác, mà họ còn phải đứng trước những lựa chọn giữa công lí và tình người. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, phim dài 24 tập và có sự tham gia của Hoàng Cảnh Du, Vương Tử Kỳ, Tạ Khả Dần.

Vương Tử Kỳ xuất hiện với vẻ ngoài lạ lẫm sau phim 'Tình yêu anh dành cho em' - Ảnh 1Vương Tử Kỳ xuất hiện với vẻ ngoài lạ lẫm sau phim 'Tình yêu anh dành cho em' - Ảnh 2Vương Tử Kỳ xuất hiện với vẻ ngoài lạ lẫm sau phim 'Tình yêu anh dành cho em' - Ảnh 3Vương Tử Kỳ xuất hiện với vẻ ngoài lạ lẫm sau phim 'Tình yêu anh dành cho em' - Ảnh 4

Đáng chú ý, đây là dự án mới nhất của Vương Tử Kỳ sau thành công của phim lãng mạn “Tình yêu anh dành cho em” (đóng cùng Vương Ngọc Văn). Ở “Mê cung tuyết”, sao nam tái ngộ Hoàng Cảnh Du - bạn diễn phim “Anh ấy bước ra từ ánh lửa”. Tạo hình cứng cáp, chững chạc của Vương Tử Kỳ trở thành tâm điểm. Nam diễn viên ăn mặc đơn giản với áo phông, áo sơ mi tông màu cổ điển. Anh cũng đeo kính, tóc để mái, da nhuộm nâu và tăng cân cho vai diễn.

Số đông nhận định, vài năm trở lại đây, khán giả đã quen với hình ảnh điển trai, lịch lãm, mang dáng dấp tổng tài của Vương Tử Kỳ, nên ở dự án mới, nam diễn viên mang đến cảm giác mới mẻ và thú vị.

Vương Tử Kỳ xuất hiện với vẻ ngoài lạ lẫm sau phim 'Tình yêu anh dành cho em' - Ảnh 5Vương Tử Kỳ xuất hiện với vẻ ngoài lạ lẫm sau phim 'Tình yêu anh dành cho em' - Ảnh 6

Ở hiện tại, nhờ sức hút của “Tình yêu anh dành cho em”, tên tuổi của Vương Tử Kỳ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Theo Sina, mức độ thảo luận, lượng fan của nam diễn viên trên Weibo trong tháng 5 tăng vọt. Thành tích này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh nếu thời gian tới phim “Mật mã đen trắng” (Hắc bạch mật mã) của nam diễn viên đóng cùng Tô Hiểu Đồng lên sóng.

Ngoài ra, ở hiện tại, Vương Tử Kỳ còn rất nhiều tác phẩm đã quay xong nhưng chưa lên sóng. Trong đó, có thể kể đến vai Thanh Cương trong phim “Ngọc Cốt Dao”, vai Châu Thiên Vũ trong phim “Bạch Vũ Lưu Tinh”, vai Tần Hạo phim “Đoán xem tôi là ai”, vai Lâu Minh Dã phim “Anh ấy bước ra từ ánh lửa”, vai Ngũ Vạn Lý phim “Đông Dư sư”.

Dù là phim cổ trang hay phim hiện đại, anh nỗ lực khắc họa tâm lí, biểu cảm của nhân vật, tung hứng ăn ý với bạn diễn. Với tiềm năng tốt, khả năng thể hiện trước ống kính ngày càng tiến bộ, nam diễn viên được kì vọng sẽ tạo được nhiều dấu ấn hơn trong tương lai, đặc biệt là với dòng phim chính kịch.

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