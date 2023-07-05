Dù được yêu mến sau khi lên sóng nhưng phim vẫn nhận về chỉ trích vì khai thác vấn đề yêu đương của trẻ vị thành niên.
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“Vụng trộm không thể giấu" hiện là bộ phim chiếu mạng hot bậc nhất trong số những phim Trung Quốc lên sóng cùng thời điểm. Phim cán mốc nhiệt độ 10.000 chỉ sau 30 giờ lên sóng, tạo kỉ lục mới trên nền tảng Youku. Đồng thời đứng Top 1 bảng xếp hạng độ thảo luận của nhiều nền tảng thống kê như Vlinkage, Datawin, Maoyan, EYE Kuyun.
Bên cạnh những bình luận tích cực về sự đáng yêu của kịch bản thì cũng có không ít khán giả cho rằng tác phẩm có nhiều tình tiết không phù hợp với người vị thành niên, cổ xúy yêu sớm và ảnh hưởng xấu tới tình trạng phạm tội tình dục với trẻ dưới 16 tuổi. Nhiều khán giả còn kêu gọi phụ huynh không để con trẻ của họ xem Vụng Trộm Không Thể Giấu. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng tác phẩm này nên được gỡ bỏ khỏi các nền tảng video để tránh ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức xã hội.
Tuy nhiên, nhiều người yêu thích bộ phim lại cho rằng nhân vật Tang Trĩ ở độ tuổi 14-15 tuổi có những rung động với Đoàn Gia Hứa là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, mãi đến khi cả hai trưởng thành thì mới chính thức xác nhận tình cảm và hẹn hò yêu đương với nhau. Dẫu vậy, Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn không thoát khỏi cảnh gây tranh cãi. Hiện chủ đề này đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, trong đó, hai luồng ý kiến đối lập nhau về nội dung phim cũng liên tục được cập nhật.
Thực tế, vẫn không thể phủ nhận sức hút của bộ phim này khi đưa nam chính Trần Triết Viễn nổi đình đám trên mạng xã hội. Thậm chí chí trong vòng 7 ngày qua, lượng fan Trần Triết Viễn tăng thêm tới 504.000 người, một con số mà không có "đỉnh lưu" nào làm được trong thời gian này.
Về nữ chính Triệu Lô Tư càng về sau càng chiếm được cảm tình từ người xem. Nhiều khán giả nhận xét, Triệu Lộ Tư rất phù hợp với những hình tượng nữ chính hiện đại, dễ thương như Tang Trĩ. Tương tác của cô với Trần Triết Viễn trên phim cũng ăn ý, tạo ra phản ứng hóa học bùng nổ.