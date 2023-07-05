Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư được khán giả 'quay xe' khen ngợi nhưng vẫn mắc sai lầm

Sao quốc tế 05/07/2023 12:00

Dù được yêu mến sau khi lên sóng nhưng phim vẫn nhận về chỉ trích vì khai thác vấn đề yêu đương của trẻ vị thành niên.

Vụng trộm không thể giấu" hiện là bộ phim chiếu mạng hot bậc nhất trong số những phim Trung Quốc lên sóng cùng thời điểm. Phim cán mốc nhiệt độ 10.000 chỉ sau 30 giờ lên sóng, tạo kỉ lục mới trên nền tảng Youku. Đồng thời đứng Top 1 bảng xếp hạng độ thảo luận của nhiều nền tảng thống kê như Vlinkage, Datawin, Maoyan, EYE Kuyun.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư được khán giả 'quay xe' khen ngợi nhưng vẫn mắc sai lầm - Ảnh 1
Vụng Trộm Không Thể Giấu đưa tên tuổi Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lên cao.

Bên cạnh những bình luận tích cực về sự đáng yêu của kịch bản thì cũng có không ít khán giả cho rằng tác phẩm có nhiều tình tiết không phù hợp với người vị thành niên, cổ xúy yêu sớm và ảnh hưởng xấu tới tình trạng phạm tội tình dục với trẻ dưới 16 tuổi. Nhiều khán giả còn kêu gọi phụ huynh không để con trẻ của họ xem Vụng Trộm Không Thể Giấu. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng tác phẩm này nên được gỡ bỏ khỏi các nền tảng video để tránh ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức xã hội. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư được khán giả 'quay xe' khen ngợi nhưng vẫn mắc sai lầm - Ảnh 2
Cặp đôi nhận một số chỉ trích vì tuổi tác của nhân vật. 

Tuy nhiên, nhiều người yêu thích bộ phim lại cho rằng nhân vật Tang Trĩ ở độ tuổi 14-15 tuổi có những rung động với Đoàn Gia Hứa là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, mãi đến khi cả hai trưởng thành thì mới chính thức xác nhận tình cảm và hẹn hò yêu đương với nhau. Dẫu vậy, Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn không thoát khỏi cảnh gây tranh cãi. Hiện chủ đề này đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, trong đó, hai luồng ý kiến đối lập nhau về nội dung phim cũng liên tục được cập nhật. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư được khán giả 'quay xe' khen ngợi nhưng vẫn mắc sai lầm - Ảnh 3
Trần Triết Viễn chinh phục được khán giả thay vì bị chê bai trước đó. 

Thực tế, vẫn không thể phủ nhận sức hút của bộ phim này khi đưa nam chính Trần Triết Viễn nổi đình đám trên mạng xã hội. Thậm chí chí trong vòng 7 ngày qua, lượng fan Trần Triết Viễn tăng thêm tới 504.000 người, một con số mà không có "đỉnh lưu" nào làm được trong thời gian này.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư được khán giả 'quay xe' khen ngợi nhưng vẫn mắc sai lầm - Ảnh 4
Nam diễn viên phi thăng ngoạn mục nhờ vai diễn Đoàn Gia Hứa. 

Về nữ chính Triệu Lô Tư càng về sau càng chiếm được cảm tình từ người xem. Nhiều khán giả nhận xét, Triệu Lộ Tư rất phù hợp với những hình tượng nữ chính hiện đại, dễ thương như Tang Trĩ. Tương tác của cô với Trần Triết Viễn trên phim cũng ăn ý, tạo ra phản ứng hóa học bùng nổ.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư được khán giả 'quay xe' khen ngợi nhưng vẫn mắc sai lầm - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư là người có công lớn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. 
Từ khóa:   Trần Triết Viễn Triệu Lộ Tư Vụng trộm không thể giấu sao cbiz phim hoa ngu

TIN LIÊN QUAN

BXH vai diễn hot nhất tháng 6/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ vượt Triệu Lộ Tư, top 1 xứng đáng

BXH vai diễn hot nhất tháng 6/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ vượt Triệu Lộ Tư, top 1 xứng đáng

Chưa kịp chia tay Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đã vội 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi, netizen phản đối dữ dội vì một điều?

Chưa kịp chia tay Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đã vội 'nên duyên' với một sao nữ kém nổi, netizen phản đối dữ dội vì một điều?

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bất ngờ 'công khai' hẹn hò trên mạng xã hội vì 'không thể giấu' được khán giả

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn bất ngờ 'công khai' hẹn hò trên mạng xã hội vì 'không thể giấu' được khán giả

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'cứu tinh' cho du lịch Hạ Môn của Trung Quốc

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn 'cứu tinh' cho du lịch Hạ Môn của Trung Quốc

Trần Triết Viễn được Triệu Lộ Tư chăm sóc ở phim trường, dân tình 'đẩy thuyền' cuồng nhiệt hơn

Trần Triết Viễn được Triệu Lộ Tư chăm sóc ở phim trường, dân tình 'đẩy thuyền' cuồng nhiệt hơn

Bạch Lộc gia nhập hội 'tuyệt vọng mù chữ' cùng Vương Nhất Bác - Triệu Lộ Tư

Bạch Lộc gia nhập hội 'tuyệt vọng mù chữ' cùng Vương Nhất Bác - Triệu Lộ Tư

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 23 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 53 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 1 giờ 11 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu