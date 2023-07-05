“Vụng trộm không thể giấu" hiện là bộ phim chiếu mạng hot bậc nhất trong số những phim Trung Quốc lên sóng cùng thời điểm. Phim cán mốc nhiệt độ 10.000 chỉ sau 30 giờ lên sóng, tạo kỉ lục mới trên nền tảng Youku. Đồng thời đứng Top 1 bảng xếp hạng độ thảo luận của nhiều nền tảng thống kê như Vlinkage, Datawin, Maoyan, EYE Kuyun.

Vụng Trộm Không Thể Giấu đưa tên tuổi Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lên cao.

Bên cạnh những bình luận tích cực về sự đáng yêu của kịch bản thì cũng có không ít khán giả cho rằng tác phẩm có nhiều tình tiết không phù hợp với người vị thành niên, cổ xúy yêu sớm và ảnh hưởng xấu tới tình trạng phạm tội tình dục với trẻ dưới 16 tuổi. Nhiều khán giả còn kêu gọi phụ huynh không để con trẻ của họ xem Vụng Trộm Không Thể Giấu. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng tác phẩm này nên được gỡ bỏ khỏi các nền tảng video để tránh ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức xã hội.