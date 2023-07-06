Khi phim chưa chính thức phát sóng, lượng người đặt xem trước của Vụng trộm không thể giấu là 5 triệu, con số kỷ lục với nền tảng Youku. Đây là bộ phim ngôn tình, mang nội dung thanh xuân vườn trường, không phải dự án cổ trang kinh phí lớn.

QQ đưa tin bộ phim Vụng trộm không thể giấu, do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính, nhận được sự chú ý ngay từ khi khai máy. Những hình ảnh trên phim trường liên tục được khán giả bàn luận, đứng đầu chủ đề được tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo.

Vụng trộm không thể giấu leo lên Top 1 nhiệt độ phim chiếu mạng với 87,84 điểm. “Trường phong độ” xuống vị trí thứ 2 với 86,31 điểm. Cách biệt giữa hai phim không lớn nhưng cho thấy sự bứt phá đáng kinh ngạc của Vụng trộm không thể giấu chỉ sau vài tập phim đầu.

Vụng trộm không thể giấu kể câu chuyện tình yêu thanh xuân do Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn đảm nhận vai chính, sau 3 ngày lên sóng đã chính thức vượt phim cổ trang “Trường phong độ" do Bạch Kính Đình và Tống Dật đóng chính.

Vụng trộm không thể giấu có sự bứt phá đáng kinh ngạc

Ở Top 5 chỉ số nhân vật, Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư thủ vai cũng dẫn đầu với 9,11 điểm.

Tuy đạt thành tích khả quan trong các phim phát sóng cùng thời điểm, Vụng trộm không thể giấu vẫn gây ra không ít tranh cãi về nội dung và diễn xuất. Trong đó, biên kịch Chúc Minh từng lên tiếng yêu cầu nền tảng ngừng phát sóng phim này vì cổ súy học sinh cấp 2 yêu sớm.

Vụng trộm không thể giấu gây ra không ít tranh cãi về nội dung và diễn xuất

Theo Chúc Minh, phim có những tình tiết mà nữ chính Tang Trĩ và nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn đóng) mập mờ với nhau khi nữ chính mới học cấp 2. Đoàn Gia Hứa hơn Tang Trĩ 5 tuổi, là bạn thân của Tang Diên và thường đến nhà chơi.

Chúc Minh cho rằng các biên kịch, đồng nghiệp trong ngành nên có trách nhiệm trong việc sáng tạo nghệ thuật, tránh cổ súy việc yêu sớm ở học sinh. Quan điểm của biên kịch họ Chúc nhận được hơn 10.000 lượt đồng tình và bình luận của công chúng.

Quan điểm của biên kịch họ Chúc nhận được sự đồng tình lớn của công chúng

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả nhận định thời cấp 2, Tang Trĩ chỉ mong muốn có một người anh trai như Đoàn Gia Hứa. Tình cảm của họ phát triển dần dần và đến cấp 3, cô chớm thích đàn anh và họ bắt đầu hẹn hò khi sang thời đại học.

Bên cạnh tranh cãi về nội dung, diễn xuất của dàn diễn viên cũng nhận những ý kiến trái chiều

Bên cạnh tranh cãi về nội dung, diễn xuất của dàn diễn viên cũng nhận những ý kiến trái chiều. Triệu Lộ Tư tiến bộ, nhưng để thể hiện sự non nớt của nữ chính, cô ép giọng điệu đà trẻ con gây khó chịu. Ưu điểm của cô là gương mặt đáng yêu, dễ gây thiện cảm, hòa hợp với bạn diễn. Nhưng kỹ thuật diễn xuất của Triệu Lộ Tư không cao, các cảnh cần chiều sâu tâm lý không nhiều.