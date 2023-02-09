Với thành công bùng nổ của 'Mãn giang hồng', Trương Nghệ Mưu đạt kỳ tích 'vua phòng vé' ở tuổi 73

Sao quốc tế 09/02/2023 19:19

Với thành tích hơn 4 tỉ nhân dân tệ (gần 600 triệu USD) doanh thu, "Mãn giang hồng" của Trương Nghệ Mưu hiện đang tạo ra cơn sốt ở phòng vé Trung Quốc.

Bộ phim điện ảnh "Mãn giang hồng" của Trương Nghệ Mưu hiện đang tạo ra cơn sốt ở phòng vé Trung Quốc với hơn 4 tỉ nhân dân tệ (gần 600 triệu USD) doanh thu.

"Mãn giang hồng" lấy bối cảnh thời Nam Tống, khi tể tướng Tần Cối mang quân đàm phán với nước Kim. Tuy nhiên, mọi việc trở nên rối rắm vào đêm trước buổi đàm phán, sứ giả nước Kim qua đời tại nơi ở của tể tướng, thư mật trong người sứ giả cũng không cánh mà bay. Từ đó, viên lính Trương Đại (Thẩm Đằng đóng) và Tôn Quân (Dịch Dương Thiên Tỉ) vô tình bị cuốn vào trận đấu trí chính trị, buộc phải tìm ra hung thủ để bảo toàn tính mạng.

Tác phẩm là sự kết hợp của hàng loạt các yếu tố chính kịch, trinh thám, giật gân, tội phạm và cả… hài - thể loại không phải thế mạnh của đạo diễn họ Trương.

Với thành công bùng nổ của 'Mãn giang hồng', Trương Nghệ Mưu đạt kỳ tích 'vua phòng vé' ở tuổi 73 - Ảnh 1Với thành công bùng nổ của 'Mãn giang hồng', Trương Nghệ Mưu đạt kỳ tích 'vua phòng vé' ở tuổi 73 - Ảnh 2Với thành công bùng nổ của 'Mãn giang hồng', Trương Nghệ Mưu đạt kỳ tích 'vua phòng vé' ở tuổi 73 - Ảnh 3

Chia sẻ về hướng đi mới lạ của "Mãn giang hồng", đạo diễn Trương Nghệ Mưu cho biết: "Rất khó để kết hợp các yếu tố từ nhiều thể loại khác nhau trong khi vẫn giữ được các yếu tố hài hước. Tôi không biết liệu mình đã làm đủ tốt chưa, nhưng tôi hy vọng có thể khai phá con đường này".

Ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đã trải qua thời kỳ khó khăn vào năm 2022, chứng kiến ​​doanh thu phòng vé giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua. Tuy nhiên, với "Mãn giang hồng", Trương Nghệ Mưu đã làm sống dậy niềm hứng thú của người dân với phim chiếu rạp, góp phần hồi sinh ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. 

Với thành công bùng nổ của 'Mãn giang hồng', Trương Nghệ Mưu đạt kỳ tích 'vua phòng vé' ở tuổi 73 - Ảnh 4

Trương Nghệ Mưu xếp thứ hai (sau Lý An) trong danh sách 10 đạo diễn có đóng góp lớn đối với nền điện ảnh Hoa ngữ. Từ những bộ phim mang tính riêng tư mà đánh động đến sâu thẳm tâm thức của người Trung Quốc, Trương Nghệ Mưu tiếp tục vươn ra thế giới, "mộng lớn" hơn với những bộ phim có quy mô đầu tư khủng. Sau nhiều năm làm phim về hoàn cảnh những phận đời bé mọn trong xã hội Trung Quốc, ông chuyển sang tập trung làm phim thương mại.

Bước sang tuổi 73, với tài năng kiệt xuất, kinh nghiệm dày dạn và một tư duy mở, chịu khó đổi mới theo thời cuộc, Trương Nghệ Mưu lại làm nên kỳ tích với Mãn giang hồng. Dẫu chất lượng bộ phim vẫn còn là điều gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của nó đến điện ảnh Trung Quốc thời kỳ hậu Covid-19.

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