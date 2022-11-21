Vợ chồng Mông Gia Tuệ - Trịnh Y Kiện đoàn tụ sau hơn nửa năm xa nhau

Nữ diễn viên Mông Gia Tuệ vừa mới đây đã có mặt trong một buổi biểu diễn của ông xã.

Trang HK01 đưa tin, vừa qua nam Trịnh Y Kiện đã tổ chức concert riêng mang tên Here & Now 2022 ở Red Pavilion, Hong Kong. Đặc biệt, sự kiện này có có sự xuất hiện của bà xã anh - nữ diễn viên Mông Gia Tuệ. Vậy là cặp đôi đã có cơ hội đoàn tụ sau hơn nửa năm xa nhau. Mông Gia Tuệ tham gia vào concert của chồng - Ảnh: Internet Theo đó, Mông đã trở về Hong Kong vào tháng 10 những cô giữ kín chuyến đi này của mình. Nữ diễn viên đồng thời cũng không lộ diện trước Hong Kong và chỉ xuất hiện công khai vào đêm nhạc của chồng mình.

Thời gian qua, Mông Gia Tuệ đã sang Nhật Bản để du học và điều hành một công ty môi giới, giúp đỡ những người Hong Kong sang Nhật Bản tìm việc làm và nhà cửa. Do vướng bận cha mẹ già và công việc, Trịnh Y Kiện chỉ có thể đến Nhật vài tuần với vợ rồi về nước. Cũng vì vậy mà tài tử họ Trịnh rất lo lắng khi không thể ở bên chăm sóc vợ.

Trong một sự kiện vào cuối tháng 9 vừa qua, khi được hỏi về khoảng cách địa lý của hai vợ chồng, Trịnh Y Kiện đã khẳng định tình cảm của cặp đôi không hề bị ảnh hưởng bởi điều này. Được biết, lần cuối mà nam tài tử đến Nhật để thăm vợ là vào tháng 3/2022. Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ kết hôn vào năm 2013. Sau khi đám cưới, tài tử họ Trịnh vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật còn bà xã anh giải nghệ và tận hưởng cuộc sống bên gia đình nhỏ của mình. Cặp đôi đã bên nhau được 9 năm nhưng có quyết định không sinh con để kéo dài cuộc sống "vợ chồng son". Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Kiện quyết định không sinh con để kéo dài cuộc sống 'vợ chồng son' - Ảnh: Internet Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi, Mông Gia Tuệ cho biết cô hài lòng với cuộc sống bà nội trợ quanh quẩn trong bếp. Ông xã Trịnh Y Kiện của cô cũng cùng quan điểm sống nên hai vợ chồng thấy thoải mái, không đặt nặng vấn đề con cái cũng như "cơm áo gạo tiền".

Vợ chồng Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Kiện sống xa nhau gần nửa năm Dù Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ đã xa nhau gần 6 tháng nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

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