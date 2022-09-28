Vợ chồng Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Kiện sống xa nhau gần nửa năm

Sao quốc tế 28/09/2022 11:07

Dù Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ đã xa nhau gần 6 tháng nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Trang HK01 đưa tin, vừa qua tài tử Trịnh Y Kiện đã tham dự buổi họp báo giới thiệu phim mới mang tên Late Night Dodge Ball do anh đóng chính. Tại sự kiện này, nam tài tử đã chia sẻ nhiều về sự nghiệp và cả đời sống hôn nhân của anh với diễn viên Mông Gia Tuệ.

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Trịnh Y Kiện đã tham dự buổi họp báo giới thiệu phim mới mang tên Late Night Dodge Ball - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của Trịnh Y Kiện, bà xã anh hiện đang du học tại Nhật Bản, nhưng cô không hề có ý định sẽ định cư tại đây như truyền thông đưa tin. Ban đầu, Mông Gia Tuệ đầu tư vào một công ty môi giới, giúp đỡ những người Hong Kong sang Nhật Bản tìm việc làm và nhà cửa, nhưng sau đó cô quyết định sang luôn quốc gia này để du học và điều hành công ty.

Trịnh Y Kiện khẳng định, dù anh và vợ có nhiều khoảng cách địa lý và xa nhau gần 6 tháng rồi nhưng tình cảm của cặp đôi không hề bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vì ở quá xa nhau và công việc hiện tại của anh tài tử vẫn ở Hong Kong nên hai vợ chồng ít khi được bên nhau. Ngoài công việc tại Hong Kong, Trịnh Y Kiện vẫn phải chăm sóc cho cha mẹ già, nên anh chỉ có thể đến Nhật vài tuần rồi lại về nước.

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Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ đã xa nhau gần 6 tháng - Ảnh: Internet

Lần cuối mà Trịnh Y Kiện đến Nhật Bản là từ tháng 3, sau đó anh đến Đài Loan để quay phim Hàng Triệu Người Suy Luận. Sau khi hoàn thành dự án này, tài tử họ Trịnh bay về Hong Kong để nghỉ ngơi, tham gia các chương trình giải trí và ghi hình cho các tác phẩm mới.

Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ kết hôn vào năm 2013. Sau khi đám cưới, tài tử họ Trịnh vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật còn bà xã anh giải nghệ và tận hưởng cuộc sống bên gia đình nhỏ của mình. Cặp đôi đã bên nhau được 9 năm nhưng có quyết định không sinh con để kéo dài cuộc sống "vợ chồng son".

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