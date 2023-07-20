'Tuyết Ưng Lĩnh Chủ' âm thầm kết thúc, bị chê kỹ xảo tầm thường như hoạt hình, 'dìm hàng' cả vai chính

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ kém người xem vì kém từ nội dung, kỹ xảo đến diễn xuất. Đến thứ duy nhất khiến họ có hứng thú xem là nhan sắc của hai diễn viên chính cũng bị cắt xén đến thảm thương.

“Tuyết Ưng lĩnh chủ” xoay quanh Đông Bá Tuyết Ưng (Hứa Khải) - một thiếu niên có dòng máu Thái Cổ. Ngay từ khi sinh ra, anh đã phải chịu cảnh đơn côi, sống nương tựa cùng em trai vì cha mất sớm, mẹ bị bắt giam. Khi lớn lên, anh quyết định “tầm sư học đạo” để có cơ hội cứu mẹ thoát khỏi nhà lao. Trong quá trình này, Tuyết Ưng đã gặp được Du Tĩnh Thu (Cổ Lực Na Trát) - hậu duệ của Thần Tộc hay còn được gọi dưới tên Huyền Nữ Điện Hạ.

Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát trong Tuyết Ưng Lĩnh chủ Kết thúc ảm đạm với lượng người xem ít ỏi và độ thảo luận gần như bằng không, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ bị xếp vào hàng một trong những bộ phim dài tập thất bại nhất nửa đầu năm 2023. Chuyển thể từ nguyên tác của nhà văn nổi tiếng dòng tiểu thuyết cho nam Ngã Cật Tây Hồng Thị (tạm dịch: Tôi ăn cà chua), bộ phim dường như không biết cách đánh vào những điểm đặc sắc như nhịp điệu 'nhanh gọn', cảm xúc 'nhiệt huyết', cao trào 'bùng cháy'... của nó. Với tác phẩm này, Hứa Khải được đánh giá là có sự tiến bộ hơn về diễn xuất Với tác phẩm này, Hứa Khải có sự tiến bộ hơn về diễn xuất so với thời đóng “Định luật 80/20 của tình yêu” cùng Dương Mịch. Nam diễn viên được khen hợp và điển trai trong tạo hình cổ trang của nhân vật Đông Bá Tuyết Ưng. Trong đó, phân cảnh Tuyết Ưng gặp lại mẹ sau 10 năm được khán giả khen đắt giá.

Na Trát xuất hiện xinh đẹp nhưng được cho là chưa thực sự ăn ý với bạn diễn Bên cạnh đó, những phân cảnh hành động của anh và Cổ Lực Na Trát trong phim cũng khá đẹp mắt. Tuy nhiên, diễn xuất của mĩ nhân sinh năm 1992 ở dự án này vẫn chưa có nhiều sự cải thiện. Trên màn ảnh, cô xuất hiện xinh đẹp nhưng chưa thực sự ăn ý với bạn diễn. Trái ngược với nhan sắc của đôi nam nữ chính, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ bị chỉ trích có cốt truyện rời rạc, cũ rích, thiếu điểm nhấn và độ mới mẻ, khác xa tiểu thuyết, xử lý âm nhạc không ăn nhập với cảm xúc, diễn xuất khó ngấm... đến phương diện duy nhất tạm được của phim là kỹ xảo cũng bị làm như hoạt hình cho nhi đồng, thiếu chân thực và không phù hợ bối cảnh. Một số trường đoạn hành động của phim tuy xử lý đủ nhanh, mạnh nhưng luôn bị lớp kỹ xảo này che lấp, khó mà thấy động tác của diễn viên. Khán giả nhận xét phim có kỹ xảo quá lòe loẹt, ùm xèo đôi khi lấn lướt cả động tác diễn viên Nhiều người xem nhận xét, thứ duy nhất còn tạo cho họ động lực xem tiếp là khuôn mặt đẹp của hai diễn viên chính. Ấy vậy mà càng về cuối phim, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ càng bị lan man sang tuyến truyện của các nhân vật phụ, thời lượng lên hình của họ thậm chí lấn át hẳn nam chính Hứa Khải và nữ chính Cổ Lực Na Trát. Điều này càng gây mất thiện cảm đối với người xem.

Phản ứng của Hứa Khải khi phim đụng độ đối thủ Triệu Lộ Tư, Bạch Kính Đình Sau khi chính thức lên sóng vào ngày 21/6, phim “Tuyết Ưng lĩnh chủ” do Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát đóng chính đã nhận được sự quan tâm của khán giả.

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