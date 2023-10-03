Từng vi phạm trốn thuế, Viên Băng Nghiên bất ngờ được "gỡ lệnh cấm", hoạt động trở lại như bình thường khiến dư luận xôn xao.

Trước đó, Viên Băng Nghiên bị Cơ quan điều tra thuế Trùng Khánh (Trung Quốc) thông báo về hành vi trốn thuế, dù bị nhắc nhở nhiều lần vẫn không có động thái sửa sai.

Nữ diễn viên phải nộp 2,97 triệu NDT (hơn 9,9 tỷ đồng), công ty của cô phải nộp 1,32 triệu NDT (hơn 4,4 tỷ đồng). Ước tính số tiền đóng phạt lên đến hơn 14 tỷ đồng. Tài khoản Weibo của Viên Băng Nghiên cũng bị cấm vì lý do “vi phạm pháp luật”.

Sau thời gian dài bị "cấm ngôn" trên mạng xã hội Weibo, giờ đây trang cá nhân của cô đã được mở trở lại, hoạt động như bình thường.

Bên cạnh đó, bộ phim Chúc Khanh Hảo của Viên Băng Nghiên giờ đây đã ấn định lịch chiếu... tại thị trường Nhật Bản, bắt đầu phát sóng từ ngày 13/11. Ngoài ra, sản phẩm đang rất được mong chờ là Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng cũng "rục rịch" được xếp lịch chiếu, dự kiến cuối năm nay.

Việc Viên Băng Nghiên được tha thứ thế này khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ, cũng như tranh luận trái chiều. Nhiều khán giả cảm thấy tức giận, bất công khi nữ diễn viên này nhận được sự ưu ái, song nhiều ngôi sao khác như Phạm Băng Băng, Đặng Luân... thì không. Một số người kêu gọi hãy cho những tác phẩm như Ba Thanh Truyện, Dạ Lữ Nhân... lên sóng.

Viên Băng Nghiên còn Khuynh Thành Diệc Doan, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng chưa lên sóng. Trong khi đó, Đặng Luân có Dạ Lữ Nhân; Tống Tổ Nhi có Vô Ưu Độ và Chiết Yêu. Không ít người cho rằng đây là tín hiệu khả quan đầu tiên, cho thấy nếu nghệ sĩ hợp tác, nghiêm túc sửa sai thì vẫn có cơ hội trở lại.

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