Từng vi phạm trốn thuế đến 2 lần, Viên Băng Nghiên bất ngờ được 'tha tội', còn có phim sắp chiếu

Sao quốc tế 03/10/2023 09:30

Từng vi phạm trốn thuế, Viên Băng Nghiên bất ngờ được "gỡ lệnh cấm", hoạt động trở lại như bình thường khiến dư luận xôn xao.

Trước đó, Viên Băng Nghiên bị Cơ quan điều tra thuế Trùng Khánh (Trung Quốc) thông báo về hành vi trốn thuế, dù bị nhắc nhở nhiều lần vẫn không có động thái sửa sai.

Nữ diễn viên phải nộp 2,97 triệu NDT (hơn 9,9 tỷ đồng), công ty của cô phải nộp 1,32 triệu NDT (hơn 4,4 tỷ đồng). Ước tính số tiền đóng phạt lên đến hơn 14 tỷ đồng. Tài khoản Weibo của Viên Băng Nghiên cũng bị cấm vì lý do “vi phạm pháp luật”.

Từng vi phạm trốn thuế đến 2 lần, Viên Băng Nghiên bất ngờ được 'tha tội', còn có phim sắp chiếu - Ảnh 1

Sau thời gian dài bị "cấm ngôn" trên mạng xã hội Weibo, giờ đây trang cá nhân của cô đã được mở trở lại, hoạt động như bình thường.

Bên cạnh đó, bộ phim Chúc Khanh Hảo của Viên Băng Nghiên giờ đây đã ấn định lịch chiếu... tại thị trường Nhật Bản, bắt đầu phát sóng từ ngày 13/11. Ngoài ra, sản phẩm đang rất được mong chờ là Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng cũng "rục rịch" được xếp lịch chiếu, dự kiến cuối năm nay.

 

Việc Viên Băng Nghiên được tha thứ thế này khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ, cũng như tranh luận trái chiều. Nhiều khán giả cảm thấy tức giận, bất công khi nữ diễn viên này nhận được sự ưu ái, song nhiều ngôi sao khác như Phạm Băng Băng, Đặng Luân... thì không. Một số người kêu gọi hãy cho những tác phẩm như Ba Thanh Truyện, Dạ Lữ Nhân... lên sóng.

Từng vi phạm trốn thuế đến 2 lần, Viên Băng Nghiên bất ngờ được 'tha tội', còn có phim sắp chiếu - Ảnh 2Từng vi phạm trốn thuế đến 2 lần, Viên Băng Nghiên bất ngờ được 'tha tội', còn có phim sắp chiếu - Ảnh 3

Viên Băng Nghiên còn Khuynh Thành Diệc Doan, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng chưa lên sóng. Trong khi đó, Đặng Luân có Dạ Lữ Nhân; Tống Tổ Nhi có Vô Ưu Độ và Chiết Yêu. Không ít người cho rằng đây là tín hiệu khả quan đầu tiên, cho thấy nếu nghệ sĩ hợp tác, nghiêm túc sửa sai thì vẫn có cơ hội trở lại.

HOT: Viên Băng Nghiên chính thức bị cục thuế 'sờ gáy', Cnet phẫn nộ vì số tiền nộp phạt

HOT: Viên Băng Nghiên chính thức bị cục thuế 'sờ gáy', Cnet phẫn nộ vì số tiền nộp phạt

Viên Băng Nghiên đã bị Cơ quan điều tra thuế Trùng Khánh xác nhận có liên quan đến scandal trốn thuế.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên Băng Nghiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

HOT: Viên Băng Nghiên chính thức bị cục thuế 'sờ gáy', Cnet phẫn nộ vì số tiền nộp phạt

HOT: Viên Băng Nghiên chính thức bị cục thuế 'sờ gáy', Cnet phẫn nộ vì số tiền nộp phạt

Hóa ra Ngu Thư Hân chỉ là 'người dự phòng' của Vân Chi Vũ, nữ chính ban đầu là Viên Băng Nghiên?

Hóa ra Ngu Thư Hân chỉ là 'người dự phòng' của Vân Chi Vũ, nữ chính ban đầu là Viên Băng Nghiên?

Giữa ồn ào bị 'phong sát', Viên Băng Nghiên nhận 'hỷ tín' cùng Chung Hán Lương nhưng không được netizen hài lòng

Giữa ồn ào bị 'phong sát', Viên Băng Nghiên nhận 'hỷ tín' cùng Chung Hán Lương nhưng không được netizen hài lòng

Tống Tổ Nhi im lìm sau 1 ngày gặp phốt trốn thuế, CĐM nhận ra điểm tương đồng với Viên Băng Nghiên năm nào

Tống Tổ Nhi im lìm sau 1 ngày gặp phốt trốn thuế, CĐM nhận ra điểm tương đồng với Viên Băng Nghiên năm nào

Siêu phẩm cổ trang của Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên sắp lên sóng sau thời gian dài "đắp chiếu"?

Siêu phẩm cổ trang của Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên sắp lên sóng sau thời gian dài "đắp chiếu"?

Tạo hình Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch gây tranh cãi

Tạo hình Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch gây tranh cãi

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 59 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?