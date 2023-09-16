HOT: Viên Băng Nghiên chính thức bị cục thuế 'sờ gáy', Cnet phẫn nộ vì số tiền nộp phạt

Sao quốc tế 16/09/2023 17:50

Viên Băng Nghiên đã bị Cơ quan điều tra thuế Trùng Khánh xác nhận có liên quan đến scandal trốn thuế.

Kể từ sau scandal trốn thuế chấn động vào năm 2022, Viên Băng Nghiên không xuất hiện trước công chúng và cũng không tham gia dự án phim nào mới. 

HOT: Viên Băng Nghiên chính thức bị cục thuế 'sờ gáy', Cnet phẫn nộ vì số tiền nộp phạt - Ảnh 1

Đến mới đây, Cnet xôn xao thông tin Viên Băng Nghiên đã bị Cơ quan điều tra thuế Trùng Khánh xác nhận có liên quan đến scandal trốn thuế. Tuy nhiên sau khi bị nhắc nhở, đôn đốc, chấn chỉnh và thậm chí được mời lên uống trà, Viên Băng Nghiên vẫn không khắc phục triệt để nên đã bị điều tra theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả điều tra cho biết Viên Băng Nghiên đã nhận một phần tiền công lao động nhưng không khai thuế theo quy định, đồng thời nữ diễn viên cũng nộp thiếu thuế thu nhập cá nhân. Các công ty trực thuộc thì nộp thiếu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi tiêu dùng,...

Trong quá trình điều tra, nữ diễn viên sinh năm 1992 đã tích cực phối hợp với cơ quan thuế để cung cấp thông tin, chủ động khai báo trung thực về hành vi của mình. Theo quy định của pháp luật, Viên Băng Nghiên sẽ phải nộp lại các khoản thuế, bổ sung các khoản phí trả chậm và khoản phạt với tổng số tiền là 2,97 triệu NDT (xấp xỉ 9.9 tỷ VNĐ); các công ty của cô cũng phải nộp tổng cộng 1,32 triệu NDT (khoảng 4.4 tỷ VNĐ). 

HOT: Viên Băng Nghiên chính thức bị cục thuế 'sờ gáy', Cnet phẫn nộ vì số tiền nộp phạt - Ảnh 2

Tuy nhiên, netizen xứ Trung gần như không có động thái "tha thứ" cho cô nàng. Nhiều cư dân mạng vô cùng bức xúc về cách giải quyết này. Bởi không ít người cho rằng số tiền thuế mà Viên Băng Nghiên trốn lớn hơn như này rất nhiều. 

HOT: Viên Băng Nghiên chính thức bị cục thuế 'sờ gáy', Cnet phẫn nộ vì số tiền nộp phạt - Ảnh 3

Trước đó, hồi tháng 7/2022, công ty của Viên Băng Nghiên bị xử phạt 978.000 NDT (khoảng 3.2 tỷ VNĐ) về tội trốn thuế. Là giám đốc chủ quản, nữ diễn viên phải chịu bồi thường số tiền lớn và bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, hình ảnh.

Sau vụ việc này, sự nghiệp của Viên Băng Nghiên gần như bị đóng băng hoàn toàn. Nữ diễn viên buộc phải từ chức ở công ty, ngừng đóng phim và không xuất hiện trước truyền thông.

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