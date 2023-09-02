Trường Tương Tư chưa phát sóng phần 2, nhưng dân tình đòi 'bỏ phim' vì lý do này

Cư dân mạng ggaanf đây xôn xao trước thông tin Đàn Kiện Thứ tiết lộ một chút về phần 2 của Trường Tương Tư. Dù chỉ hé mở chi tiết nhỏ để khiến khán giả tò mò mà chờ đợi phim, nhưng có vẻ như "cái kết" không như anh nghĩ cho lắm, có nhiều người sau khi hay tin phần 2 dự án sẽ là một hồi "ngược luyến tàn tâm" đã đòi bỏ phim vì "trái tim yếu đuối" không thể chịu đựng được.

Theo đó, Đàn Kiện Thứ chia sẻ, trong lúc đi thu âm cho phần 2 của Trường Tương Tư, mọi người ngồi bên ngoài phòng thu đều khóc hết nước mắt, đến bản thân anh cũng cảm thấy vô cùng bất ổn.

"Vốn dĩ tôi thu âm chỉ xem một đoạn nào đó trong cảnh phim thôi, chứ không phải xem toàn bộ. Nhưng tôi vẫn hỏi xin mở cho tôi xem toàn bộ phim. Cuối cùng xem xong tôi liền cảm thấy không ổn rồi, cả người đều cảm thấy không ổn rồi", Đàn Kiện Thứ cho biết. Tuy biết khán giả sẽ đau lòng khi xem phần tiếp theo của Trường Tương Tư, song, Đàn Kiện Thứ vẫn cho rằng những tập sau xứng đáng để mọi người chờ đợi.

39 tập phim ở phần 1 của Trường Tương Tư đã chính thức khép lại cách đây không lâu. Thương Huyền (Trương Vãn Ý) trở thành vua sau khi nhận được sự ủng hộ từ các gia tộc lớn ở Trung Nguyên và Tây Viêm vương, Tiểu Yêu (Dương Tử) vì muốn giúp Thương Huyền đã đồng ý cưới Phong Long (Vương Hoằng Nghị). Loạt diễn biến ở tập cuối phim khiến khán giả nghẹt thở, càng thêm mong chờ câu chuyện được kể tiếp theo ở phần 2, cũng như muốn biết số phận của Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) và Đồ Sơn Cảnh/ Diệp Thập Thất (Đặng Vi) sẽ đi về đâu.

Trong buổi chiêu thương tháng 9 mới đây, Trường Tương Tư phần 2 được giới thiệu là bộ phim được phát sóng vào năm 2024. Do đó, cư dân mạng "đứng ngồi không yên" hi vọng rằng phần 2 của bộ phim này sẽ được khởi chiếu trước năm 2024 hoặc đầu năm 2024.