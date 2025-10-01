Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi 'sốc ngất' với sự thật được hé lộ

Cả hai nhanh chóng bắt sóng và qua lại với nhau. Một thời gian sau, vợ anh phát hiện được chuyện này. Không như người phụ nữ khác, chị cho chồng đúng 2 tuần để chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia.

Trong mối quan hệ vợ chồng, ngoài tình yêu, cả hai còn phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Để làm được điều này, hai vợ chồng cần giữ được sự chung thủy với nhau. Khi một người phản bội, niềm tin sẽ tan vỡ.

Anh Khánh (36 tuổi, Thái Bình) tâm sự: "Vợ chồng mình lấy nhau được 8 năm rồi. Có với nhau 3 mặt con nên cuộc sống hôn nhân không còn tươi mới như trước kia. Vợ tôi thì bận chăm con cái, thành ra thời gian dành cho nhau cũng không có".

Qua câu chuyện, anh kể vợ mình là người phụ nữ rất tốt. Từ trước đến giờ, chị luôn chu toàn mọi việc, từ con cái cho đến gia đình hai bên. Chính vì những điều này, anh mới cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng lúc này, anh gặp lại mối tình đầu thời đại học. Khác với người vợ hiện tại, cô gái kia vẫn giữ được sự trẻ đẹp, lại năng động và nhiệt tình. Cả hai nhanh chóng bắt sóng và qua lại với nhau. Một thời gian sau, vợ anh phát hiện được chuyện này. Không như người phụ nữ khác, chị cho chồng đúng 2 tuần để chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia.

Cứ nghĩ chuyện như thế sẽ chấm dứt. Thế nhưng anh Khánh lại không ngờ hệ luỵ sẽ kéo dài đến vậy. Anh thở dài: "Mình cứ nghĩ khi mình quay về, chăm sóc và bù đắp thì vợ sẽ tha thứ, không ngờ cô ấy còn nhớ chuyện mình đã từng phản bội. Dù không nhắc đến, cô ấy vẫn lạnh nhạt với chồng".

Ngoài cách cư xử thường ngày, anh Khánh còn phát hiện vợ mình có dấu hiệu lạ trong vấn đề chăn gối. Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, chị lại lấy gối che kín mặt. Thấy vợ như vậy, anh Khánh gặng hỏi, sau vài lần mới nhận được câu trả lời: "Cô ấy nói mỗi lần gần gũi, cô ấy lại nghĩ đến những chuyện mà mình đã làm trong quá khứ".

Vì chuyện này mà không khí gia đình nhà anh Khánh trở nên nặng nề. Vợ anh dù đã bỏ qua nhưng không thể quên chuyện cũ, còn anh Khánh chỉ ước mình chưa từng sảy chân vào lưới tình của người phụ nữ ấy.

