Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi 'sốc ngất' với sự thật được hé lộ

Tâm sự 01/10/2025 22:44

Cả hai nhanh chóng bắt sóng và qua lại với nhau. Một thời gian sau, vợ anh phát hiện được chuyện này. Không như người phụ nữ khác, chị cho chồng đúng 2 tuần để chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia.

Trong mối quan hệ vợ chồng, ngoài tình yêu, cả hai còn phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Để làm được điều này, hai vợ chồng cần giữ được sự chung thủy với nhau. Khi một người phản bội, niềm tin sẽ tan vỡ.

Anh Khánh (36 tuổi, Thái Bình) tâm sự: "Vợ chồng mình lấy nhau được 8 năm rồi. Có với nhau 3 mặt con nên cuộc sống hôn nhân không còn tươi mới như trước kia. Vợ tôi thì bận chăm con cái, thành ra thời gian dành cho nhau cũng không có".

Qua câu chuyện, anh kể vợ mình là người phụ nữ rất tốt. Từ trước đến giờ, chị luôn chu toàn mọi việc, từ con cái cho đến gia đình hai bên. Chính vì những điều này, anh mới cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán.

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi 'sốc ngất' với sự thật được hé lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng lúc này, anh gặp lại mối tình đầu thời đại học. Khác với người vợ hiện tại, cô gái kia vẫn giữ được sự trẻ đẹp, lại năng động và nhiệt tình. Cả hai nhanh chóng bắt sóng và qua lại với nhau. Một thời gian sau, vợ anh phát hiện được chuyện này. Không như người phụ nữ khác, chị cho chồng đúng 2 tuần để chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia.

Cứ nghĩ chuyện như thế sẽ chấm dứt. Thế nhưng anh Khánh lại không ngờ hệ luỵ sẽ kéo dài đến vậy. Anh thở dài: "Mình cứ nghĩ khi mình quay về, chăm sóc và bù đắp thì vợ sẽ tha thứ, không ngờ cô ấy còn nhớ chuyện mình đã từng phản bội. Dù không nhắc đến, cô ấy vẫn lạnh nhạt với chồng".

Ngoài cách cư xử thường ngày, anh Khánh còn phát hiện vợ mình có dấu hiệu lạ trong vấn đề chăn gối. Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, chị lại lấy gối che kín mặt. Thấy vợ như vậy, anh Khánh gặng hỏi, sau vài lần mới nhận được câu trả lời: "Cô ấy nói mỗi lần gần gũi, cô ấy lại nghĩ đến những chuyện mà mình đã làm trong quá khứ".

Vì chuyện này mà không khí gia đình nhà anh Khánh trở nên nặng nề. Vợ anh dù đã bỏ qua nhưng không thể quên chuyện cũ, còn anh Khánh chỉ ước mình chưa từng sảy chân vào lưới tình của người phụ nữ ấy.

 

 

Tôi chết lặng với bí mật của vợ sau mỗi lần cô ấy lấy gối che mặt

Tôi chết lặng với bí mật của vợ sau mỗi lần cô ấy lấy gối che mặt

Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, chị lại lấy gối che kín mặt. Thấy vợ như vậy, anh Khánh gặng hỏi, sau vài lần mới nhận được câu trả lời: "Cô ấy nói mỗi lần gần gũi, cô ấy lại nghĩ đến những chuyện mà mình đã làm trong quá khứ".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 7 giờ 3 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 20 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ và bạn thân ngày đêm "dính nhau như sam", tôi bàng hoàng với sự thật về mối quan hệ của họ

Vợ và bạn thân ngày đêm "dính nhau như sam", tôi bàng hoàng với sự thật về mối quan hệ của họ

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Vừa ăn cơm thì hàng xóm khóc, chồng tôi lao đi, và tôi bàng hoàng trước bí mật anh che giấu

Vừa ăn cơm thì hàng xóm khóc, chồng tôi lao đi, và tôi bàng hoàng trước bí mật anh che giấu

Mẹ chồng yêu cầu tôi cắt tóc, lý do nghe xong mà "bật ngửa"

Mẹ chồng yêu cầu tôi cắt tóc, lý do nghe xong mà "bật ngửa"