'Trương Phi' Lý Tĩnh Phi bệnh liệt giường, vẫn chưa biết tin 'Quan Vũ' Lục Thụ Minh qua đời

Sao quốc tế 06/11/2022 12:38

Vì lo rằng Lý Tĩnh Phi sẽ không chịu được cú sốc khi biết tin người anh em thân thiết của mình qua đời, gia đình của tài tử đã không dám báo tin cho ông.

Trang 163 đưa tin, hình ảnh mới nhất của "Trương Phi" Lý Tĩnh Phi tại viện dưỡng lão nơi ông được chăm sóc đã được một người quen chia sẻ. Ngoài 65 tuổi, nam diễn viên bệnh liệt giường nhưng khuôn mặt vẫn tỏa ra biểu cảm khá thoải mái. Người thân của Lý Tĩnh Phi cho biết, họ không dám báo tin cho ông về sự qua đời của "Quan Vũ" Lục Thụ Minh vì lo rằng ông sẽ không chịu đựng được.

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Lý Tĩnh Phi bệnh liệt giường nhưng tinh thần thoải mái - Ảnh: Internet
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'Trương Phi' thời chưa bị bệnh tật hành hạ - Ảnh: Internet

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Trương Phi đã khóc tới ngất khi nghe tin Quan Vũ qua đời rồi cũng mất 1 năm sau đó. Ngoài đời, Lục Thụ Minh là người giúp đỡ, lo lắng cho Lý Tĩnh Phi, nhất là khi ông bệnh tật, tình cảm của hai tài tử như tình cảm giữa anh em ruột trong nhà.

Thời điểm khi Lý Tĩnh Phi mới bị đột quỵ và phải ngồi xe lăn, nhưng gia đình ông không có điều kiện để chữa trị dẫn đến 3 lần xuất huyết não dẫn đến nằm liệt giường. Hiện tại, nam diễn viên phải chạy thận nhân tạo, tình hình sức khỏe vô cùng sa sút.

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'Quan Vũ' Lục Thụ Minh (trái) và 'Trương Phi' Lý Tĩnh Phi (phải) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994 - Ảnh: Internet

Theo Sina, vì tình hình tài chính của Lý Tĩnh Phi không tốt nên khi ông đổ bệnh, không có thu nhập thì hai người bạn là Trương Sơn (vai Triệu Tử Long) và Lục Thụ Minh đã kêu gọi bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ Lý Tĩnh Phi. Sau đó, nam diễn viên được chuyển đến viện dưỡng lão Hà Bắc để được chăm sóc tốt hơn.

Vì muốn kiếm tiền để giúp đỡ Lý Tĩnh Phi, Lục Thụ Minh đã không màng danh tiếng mà nhận các show diễn bình dân, đóng nhiều quảng cáo và xuất hiện trong các livestream bán hàng.

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Lục Thụ Minh kiếm tiền không màng danh tiếng để lo cho người anh em tốt - Ảnh: Internet

Lục Thụ Minh đã qua đời vào ngày 1/11 vừa qua vì nhồi máu cơ tim. Giám đốc nhà hát Tây An, bà Nhậm Tuyết Nghênh chia sẻ với QQ: "Chúng tôi bị sốc khi hay tin. Anh ấy được đưa đến bệnh viện cấp cứu do sức khỏe đột ngột chuyển biến xấu nhưng không ngờ Lục Thụ Minh lại rời xa trần thế".

Trước đây, Lục Thụ Minh từng tâm sự rằng, đóng qua nhiều tác phẩm khác nhau thì Tam Quốc Diễn Nghĩa vẫn giữ một vị trí quan trọng đối với ông. Chỉ có duy nhất tác phẩm này là khiến ông và các đồng nghiệp cảm thấy thân thiết, giữ mối quan hệ gắn bó như anh em ruột thịt trong suốt gần 30 năm qua.

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'Quan Vũ' trong Tam Quốc Diẽn Nghĩa là vai diễn để đời của Lục Thụ Minh - Ảnh: Internet

Cũng bởi vì xem nhau như người một nhà, các diễn viên trong Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994 đã không khỏi đau xót khi nghe tin Lục Thụ Minh qua đời. Các tài tử "Gia Cát Lượng" Đường Quốc Cường, "Lưu Bị" Tôn Ngạn Quân, "Lã Bố" Trương Quang Bắc, "Tào Tháo" Bào Quốc An đều cho biết sự ra đi của cố diễn viên họ Lục là nỗi mất mát to lớn mà không có điều gì diễn tả nổi.

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Từ khóa:   Lý Tĩnh Phi Lục Thụ Minh Tam Quốc Diễn Nghĩa sao Hoa ngữ sao châu Á

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