Dàn mỹ nhân Hoa ngữ dù đóng vai phụ nhưng cứ nổi bần bật, 'đè bẹp' nhan sắc nữ chính

Trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, tạo hình của Trần Đô Linh được ví như tiên nữ rừng xanh, rực rỡ nhưng không làm lố mà mang lại vẻ đẹp vô thực.

Trần Đô Linh đang là nữ phụ đắt show nhất màn ảnh xứ Trung khi liên tục tham gia các dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Trường Nguyệt Tẫn Minh và mới nhất là Đông Tà Tây Độc. Dù trong dự án nào, tạo hình của nữ diễn viên cũng gây sốt vì rực rỡ, nổi bật và đúng tinh thần của nhân vật.

Mới nhất, Trần Đô Linh tiếp tục được khen với tạo hình Phùng Hành - vợ Hoàng Dược Sư trong Đông Tà Tây Độc. Nét đẹp trầm buồn, khí chất của nữ diễn viên được khen ngợi hết lời, khiến khán giả kỳ vọng vào bộ phim sắp tới.

Quách Hiểu Đình

Không chỉ Trần Đô Linh, Quách Hiểu Đình cùng là cái tên từng được công chúng cho rằng từng “vượt mặt” Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký. Vai diễn Thuận Đức Tiên Cơ của mỹ nhân sinh năm 1993 gây chú ý bởi tạo hình sắc sảo, ma mị kết hợp cùng “giao diện ăn tiền” của mình. Người đẹp họ Quách đã nhận được “cơn mưa lời khen”, đồng thời nhiều người cho rằng trong dự án này cô “ăn đứt” mỹ nhân Tân Cương.

Ngu Thư Hân cũng gặp trường hợp “éo le” không kém khi cùng diễn viên 9x kết hợp kết hợp trong Thương Lan Quyết. Tuy nhiên, thành viên The9 lại bị cho là “lép vế” hơn đàn chị, bởi Quách Hiểu Đình được so sánh “đẹp như tranh”.

Mạnh Tử Nghĩa

"Võ thần Triệu Tử Long" là bộ phim truyền hình Trung Quốc đầu tiên mà nữ ca sĩ - diễn viên Hàn Quốc Im Yoona tham gia. Được coi là một trong những "nữ thần sắc đẹp" của Hàn Quốc, nên tạo hình của Yoona (SNSD) trong phim cổ trang thu hút sự chú ý cực lớn của người hâm mộ. Thế nhưng, dù xuất hiện với gương mặt xinh đẹp cùng trang phục lộng lẫy, vai diễn tiểu thư Hạ Hầu Khinh Y của Yoona vẫn bị lấn át bởi... a hoàn Thạch Nghiễn do nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa thủ vai.

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, cô sở hữu gương mặt tươi sáng, sắc sảo cùng thân hình lí tưởng nên được bình chọn là "Hoa khôi Bắc Ảnh". Tuy cô chỉ đảm nhận vai phụ và có ít đất diễn trong phim nhưng với nhan sắc nổi bật Mạnh Tử Nghĩa đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.