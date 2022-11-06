Dàn mỹ nam Cbiz diện style hắc y trong phim cổ trang nhưng visual cứ sáng bừng bừng

Sao quốc tế 06/11/2022 09:46

Dàn sao nam Cbiz này lên phim cổ trang mặc hắc phục bí ẩn nhưng fan cứ "đổ" vì vẻ ngoài vừa ngầu lại còn đẹp trai.

Vương Hạc Đệ

Tuy Thương Lan Quyết không phải bộ phim cổ trang đầu tiên của Vương Hạc Đệ, thế nhưng tạo hình lần này của Nguyệt Tôn trong phim thật sự khiến mình cảm thấy ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mỗi một bộ hắc y trong phim đều được thiết kế cực kỳ hoa lệ, rất phù hợp với tính cách và khí chất của Đông Phương Thanh Thương. Ngoài ra, tổ tạo hình còn giúp nam chính phối thêm kim quan, khiến cho mỗi lần anh xuất hiện đều tràn ngập sự bá đạo.

Dàn mỹ nam Cbiz diện style hắc y trong phim cổ trang nhưng visual cứ sáng bừng bừng - Ảnh 1

Dàn mỹ nam Cbiz diện style hắc y trong phim cổ trang nhưng visual cứ sáng bừng bừng - Ảnh 2

Ngô Lỗi

Vào vai một tướng quân, không thể phủ nhận hắc phục khiến Ngô Lỗi nhìn mạnh mẽ và bản lĩnh hơn hẳn trong Tinh Hán Xán Lạn. Nhiều netizen cho rằng trang phục của nam diễn viên còn có sự tương phản nhất định với trang phục của Triệu Lộ Tư, vừa khiến màu sắc hài hòa, lại có thể nói lên tính cách của mỗi nhân vật. 

Dàn mỹ nam Cbiz diện style hắc y trong phim cổ trang nhưng visual cứ sáng bừng bừng - Ảnh 3

Dàn mỹ nam Cbiz diện style hắc y trong phim cổ trang nhưng visual cứ sáng bừng bừng - Ảnh 4

Dương Dương

Trong Thả Thí Thiên HạDương Dương có tạo hình hắc y vô cùng ấn tượng. Trong phim, một mình Dương Dương cân 2 nhân vật, đó là nhị hoàng tử có vẻ ngoài thư sinh nho nhã – Phong Lan Tức và vai diễn Hắc Phong Tức có vẻ ngoài đẹp trai bá đạo. Chính bộ đồ đã tôn lên nét đẹp cương nghị của nam diễn viên đồng thời trợ giúp không ít cho những pha hành động mãn nhãn, đẹp mắt. 

Dàn mỹ nam Cbiz diện style hắc y trong phim cổ trang nhưng visual cứ sáng bừng bừng - Ảnh 5

Dàn mỹ nam Cbiz diện style hắc y trong phim cổ trang nhưng visual cứ sáng bừng bừng - Ảnh 6

Lâm Canh Tân

Trong Sở Kiều Truyện, chàng Trăng Lâm Canh Tân khiến khán giả điên đảo bởi vẻ ngoài cao lãnh, soái khí ngút trời và gần như luôn trung thành với trang phục trắng. Dù đôi khi thay đổi phong cách sang tông đen lịch lãm, Nguyệt công tử vẫn khiến hội chị em bạn dì phát cuồng.

Dàn mỹ nam Cbiz diện style hắc y trong phim cổ trang nhưng visual cứ sáng bừng bừng - Ảnh 7

Theo nhiều khán giả nhận xét, có vẻ như Lâm Canh Tân không hợp với trang phục trắng. Cho nên, khi khoác lên người màu đen huyền bí, vóc người cao ráo lẫn phong thái lạnh lùng của Lâm Canh Tân đã khiến cho khán giả phải "chết ngất".

Dàn mỹ nam Cbiz diện style hắc y trong phim cổ trang nhưng visual cứ sáng bừng bừng - Ảnh 8

Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cũng có 2 lần đảm nhận vai nhân vật hắc hóa, trong Tru Tiên Trần Tình Lệnh. Tuy nhiên, màn hắc hóa được khán giả đánh giá xuất sắc nhất là ở Trần Tình Lệnh, khi anh hóa thân thành nhân vật Ngụy Vô Tiện.

Dàn mỹ nam Cbiz diện style hắc y trong phim cổ trang nhưng visual cứ sáng bừng bừng - Ảnh 9

Khi trở thành Ma Đạo tổ sư, Ngụy Vô Tiện thay đổi hoàn toàn từ chàng trai ấm áp và tốt bụng trở thành người mang đầy tà khí, tạo hình cũng khác biệt. Hắn thường xuất hiện với hình ảnh ma mị, mặc đồ đen, luôn mang bên mình Trần Tình màu đen tuyền. Gương mặt cũng trở lên u ám, ánh mắt sắc bén, nụ cười lạnh lẽo làm ai thấy cũng phải khiếp sợ.

Dàn mỹ nam Cbiz diện style hắc y trong phim cổ trang nhưng visual cứ sáng bừng bừng - Ảnh 10

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