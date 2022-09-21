Trương Nhất Sơn sàm sỡ bạn cùng giới tại nơi công cộng, ngoại tình sau lưng bạn gái lâu năm

Sao quốc tế 21/09/2022 20:15

Nghi án bị bắt vì dùng chất kích thích vẫn chưa được sáng tỏ, Trương Nhất Sơn đã bị "đào" lại loạt ồn ào trong quá khứ.

Vào năm 2016, Trương Nhất Sơn từng vướng vào một scandal làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của mình. Cụ thể nam tài tử đã bị bắt gặp có hành động khá phản cảm đối với người bạn nam thân thiết của mình.

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Trương Nhất Sơn sờ soạng chỗ nhạy cảm của bạn thân cùng giới công khai tại nơi công cộng - Ảnh: Internet

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Theo đó, cánh săn ảnh đã quay được đoạn clip ghi lại cảnh Trương Nhất Sơn ôm cổ một người bạn cùng giới và đặt một nụ hôn lên má. Không chỉ như thế, "bàn tay hư hỏng" của nam diễn viên còn sờ soạng vào vị trí nhạy cảm của người bạn kia. Điều này diễn ra ngay tại một con phố khá sầm uất.

Ngoài ra, Trương Nhất Sơn còn bị bắt gặp phóng uế bừa bãi xuống một con sông gần đó. Kế tiếp, nam diễn viên về nhà trong tình trạng say khướt, bước đi không vững.

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Trương Nhất Sơn cùng với một cô gái lạ mặt hẹn hò rồi về khách sạn - Ảnh: Internet

Đến tháng 8/2020, hàng loạt trang tin tức xứ Trung tung ra loạt ảnh Trương Nhất Sơn cùng với một cô gái lạ mặt. Nhưng điều khiến cho khán giả bất bình nhất là anh đã có bạn gái được 3 năm là Tống Nghiên Phi.

Trong những bức ảnh được truyền thông đăng tải, có thể thấy Trương Nhất Sơn và cô gái này có rất nhiều hành động mờ ám, trên cả tình bạn. Đáng nói hơn, kết thúc buổi hẹn cả hai đã về khách sạn chứ không về nhà.

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Tống Nghiên Phi và Trương Nhất Sơn đã hẹn hò được 3 năm trước khi loạt ảnh kia được đăng tải - Ảnh: Internet

Trước sự việc này, nhiều phóng viên đã liên lạc với phía Trương Nhất Sơn để yêu cần phản hồi và nhận được câu trả lời là anh và Tống Nghiên Phi đã chia tay. Tuy vậy, minh tinh họ Tống cũng không quên đăng bài ẩn ý về lý do cuộc tình này chấm dứt: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, đến ngày hôm nay Tống Nghiên Phi và Trương Nhất Sơn đã chia tay, kết thúc mối quan hệ giữa 2 người".

Vào chiều hôm nay, ngày 21/9, cái tên "Trương Nhất Sơn" bất ngờ đứng vị trí đầu bảng của Weibo Hot Search khiến nhiều người hoang mang. Nam diễn viên được cho là đã bị bắt do tụ tập dùng chất cấm và mua dâm.

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