Trương Nhất Sơn phủ nhận tin đồn bị bắt vì dùng chất cấm, tiến hành khởi kiện những bên liên quan

Sao quốc tế 21/09/2022 20:35

Phòng làm việc của Trương Nhất Sơn đã đưa ra văn bản thanh minh chính thức, phủ nhận việc nam diễn viên bị bắt vì mua dâm và sử dụng chất cấm.

Vừa mới đây, phòng làm việc của Trương Nhất Sơn đã đưa ra văn bản chính thức với nội dung thanh minh và phủ nhận việc nam diễn viên bị bắt do tụ tập dùng chất cấm, mua dâm hay phim sắp chiếu bị gỡ. Phía tài tử họ Trương khẳng định sẽ khởi kiện những bên tung tin đồn sai sự thật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nam nghệ sĩ.

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Văn bản thanh minh của PLV Trương Nhất Sơn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, lần thanh minh này của Trương Nhất Sơn lại gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Lý do cho việc này là cả hai nam nghệ sĩ trước đó từng lên bài như anh đều đã thật sự phạm tội và chịu sự trừng phạt của pháp luật.

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Trước đó, vào chiều hôm nay, ngày 21/9, cái tên "Trương Nhất Sơn" bất ngờ đứng vị trí đầu bảng của Weibo Hot Search khiến nhiều người hoang mang. Nam diễn viên được cho bị bắt do tụ tập dùng chất cấm và mua dâm.

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Được biết, mô tả nam diễn viên trong tin đồn trước đó có nhiều điểm tương đồng với Trương Nhất Sơn như từng là một diễn viên nhí và có tác phẩm kinh điển.Trong quá khứ, anh từng tham gia bộ phim gia đình kinh điển của màn ảnh Trung Hoa là Nhà Có Trai Có Gái khi là một cậu bé.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Hai người vừa thanh minh lần trước cũng đã...

- Hy vọng bản thanh minh này là thật.

- Cậu này trước đây có tin đồn cũng vẫn im im. Hy vọng lần này lên tiếng là thật.

- Thời buổi bây giờ văn bản thanh minh chả còn mấy ý nghĩa đâu anh ơi.

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