Trương Bá Chi vẫn 'khao khát yêu đương' ở tuổi 42, hình mẫu lý tưởng lại không phải trai đẹp hay giàu có

Sao quốc tế 18/10/2022 09:41

Ở tuổi 42, Trương Bá Chi không hề trốn tránh việc hẹn hò nhưng người đẹp khẳng định bản thân "kén chọn" hơn trước đây rất nhiều.

Theo Sina, vào ngày 13/10 vừa qua, Trương Bá Chi đã thu về hơn 100 triệu NDT (335 tỷ đồng) doanh thu bán hàng sau buổi livestream kéo dài 12 tiếng. Cuối buổi phát sóng, người đẹp mừng vui tiết lộ: "Cuối cùng tôi làm được thương vụ 100 triệu tệ". Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các cộng sự đã hỗ trợ nhiệt tình.

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Trương Bá Chi thu về hơn 100 triệu NDT (335 tỷ đồng) doanh thu bán hàng sau buổi livestream kéo dài 12 tiếng - Ảnh: Internet

Sohu cho biết, với doanh thu khủng này, Trương Bá Chi sẽ bỏ túi khoảng 20% hoa hồng (hơn 60 tỷ đồng). Nữ diễn viên đồng thời là nghệ sĩ đầu tiên có doanh thu bán hàng trực tuyến vượt quá 100 triệu NDT trong năm 2022.

Nhờ thành công của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2 (2021), tên tuổi của Trương Bá Chi đã "càn quét" thị trường Đại lục với việc trở thành gương mặt đại diện nhiều nhãn hàng khác nhau. Cũng nhờ vậy, cát-xê của cô lên tới 6 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng). Chỉ trong vòng nửa đầu năm ngoái, người đẹp đã "cá kiếm" hơn 50 triệu NDT (hơn 180 tỷ đồng).

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Sự nghiệp thì thành công ngoài mong đợi, nhưng đời sống tình cảm của Trương Bá Chi lại khá ảm đạm, đã khá lâu rồi công chúng không thấy tin đồn hẹn hò của cô. Tuy nhiên, cô tiết lộ trong một buổi livestream gần đây rằng bản thân vẫn khao khát được yêu ở tuổi 42.

Tuy nhiên, trải qua nhiều biến cố cuộc sống, Trương Bá Chi không còn hứng thú với những người đẹp trai, giàu có hay yêu thương mình sâu đậm. Người đẹp cho biết, sẽ vô cùng may mắn nếu tìm được ai yêu mình thật lòng.

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Khi tham gia vào chương trình Life Is Beautiful, Trương Bá Chi chia sẻ, cô có rất nhiều cơ hội nếu mong muốn tìm đối tượng. Tuy nhiên, cô rất thận trọng khi yêu đương.

"Chị có nhớ một người em từng hẹn hò không? Em rất thoải mái khi ở bên anh ấy vì anh ấy không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Anh ấy đi bất cứ đâu, làm những gì muốn và cũng chẳng bận tâm đến việc em không trang điểm. Bây giờ, em muốn một mối quan hệ như thế, một mối quan hệ em không phải lo lắng vì những thứ nhỏ nhặt." - Trương Bá Chi nói với MC Đặng Tụy Văn - "Đàn ông quá tốt em cũng không thích, họ không đủ chu đáo, tử tế... em cũng không ưng. Giờ em kén chọn lắm vì muốn tìm người yêu mình thật lòng".

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Cũng trong chương trình này, Trương Bá Chi khẳng định cô đã thay đổi lối sống và cách sinh hoạt của mình so với thời trẻ vì hiện tại cô đảm nhận trách nhiệm của một người mẹ đơn thân. Cô cố gắng trở thành một bà mẹ bình thường nhất, chú tâm đặc biệt vào nội trợ và chăm sóc các con.

Trương Bá Chi thu về hơn hơn 300 tỷ đồng chỉ sau một buổi livestream bán hàng

Trương Bá Chi thu về hơn hơn 300 tỷ đồng chỉ sau một buổi livestream bán hàng

Cuối buổi livestream bán hàng gần đây, Trương Bá Chi đã công bố rằng cô đã bán được 100 triệu NDT (335 tỷ đồng) tiền hàng hóa.

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