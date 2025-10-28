Trong những năm gần đây, Hứa Thiệu Hùng ít xuất hiện trên màn ảnh và chuyển đến Singapore sinh sống cùng gia đình để tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu. Ông nổi tiếng là người cha mẫu mực, hết lòng vì con gái. Sau khi con gái kết hôn vào cuối năm ngoái, ông đã đầu tư hơn 10 triệu đô la Hong Kong (HKD) giúp con khởi nghiệp chuỗi quán cà phê và tiệm bánh tại Singapore, mong cô có thể theo đuổi đam mê riêng.

Thông tin Hứa Thiệu Hùng qua đời được gia đình xác nhận thông qua người bạn thân, MC truyền hình Luisa Maria Leitao. Theo chia sẻ, ông trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng nay, vì suy đa tạng do biến chứng bệnh ung thư.

Bên cạnh đó, tình hình của ông rất nghiêm trọng. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Lại Chí San, vợ chồng Miêu Kiều Vỹ và các nhà sản xuất Văn Vĩ Hồng, Lâm Chí Hoa nhanh chóng đến thăm.

Nam tài tử sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông (Trung Quốc). Ông sớm bén duyên với nghệ thuật từ năm 25 tuổi. Với khuôn mặt phúc hậu nhưng ánh mắt sắc lạnh, ông nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình TVB. Trong suốt hơn nửa thế kỷ làm nghề, ông tham gia gần 200 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả châu Á.

Trên màn ảnh nhỏ, ông nổi tiếng qua hàng loạt bộ phim kinh điển như “Phượng hoàng lửa”, “Thiên long bát bộ” (1982), “Anh hùng xạ điêu” (1983), “Lộc đỉnh ký” (1984), “Ỷ thiên đồ long ký” (1986), cùng các tác phẩm được yêu thích sau này như Cự nhân, Kim ngọc mãn đường, Lưu kim tuế nguyệt, Sứ đồ hành giả…

Nam tài tử là một nghệ sĩ giỏi nghề khi có thể hóa thân linh hoạt từ chính diện đến phản diện, từ người cha hiền lành đến kẻ quyền lực trong giới giang hồ.

Không chỉ thành công ở truyền hình, Hứa Thiệu Hùng còn để lại nhiều vai diễn đáng nhớ trong điện ảnh, như trong các phim “Ám chiến”, “Bá chủ bịp thành”, “Sát thủ lõa thể”, My Name Is Nobody... Dù chủ yếu đảm nhận vai phụ, diễn xuất của ông luôn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sự tiết chế, tự nhiên và chiều sâu tâm lý.

Năm 2025, ở tuổi xế chiều, ông vẫn miệt mài đóng phim, vừa hoàn thành tác phẩm “Tuyệt mệnh pháp quan”. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Hứa Thiệu Hùng cho biết, việc đóng phim, tham gia diễn xuất là sinh mệnh, lý tưởng sống của ông.

Bên cạnh sự nghiệp bền bỉ, ông có cuộc sống gia đình viên mãn. Kết hôn với bà Long Yến Nhi từ năm 1992, ông có một con gái và luôn yêu thương cả con riêng của vợ như con ruột. Trong mắt đồng nghiệp, ông là người chồng mẫu mực, người cha hiền lành và đồng nghiệp tận tâm.

Sự ra đi của Hứa Thiệu Hùng khép lại hành trình nhiều thập kỷ cống hiến cho điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc), để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng nghiệp và khán giả yêu mến ông.