Tròn 1 năm lên sóng, dân mạng 'khui' lại loạt câu thoại ‘gây sốt’ một thời trong 'Sơn hà lệnh'

Sao quốc tế 23/02/2022 16:29

Cùng điểm lại những câu thoại gây sốt trong bộ phim đam mỹ 'Sơn hà lệnh'.

Sơn Hà Lệnh lên sóng năm 2021 nhận được quan tâm của đông đảo khán giả. Tính đến nay, bộ phim đã tròn 1 năm lên sóng. Không chỉ tình tiết hấp dẫn, diễn viên đẹp mà lời thoại trong Sơn Hà Lệnh cũng rất được chăm chút. Hãy cùng điểm lại những câu thoại hay nhất trong bộ phim này.

1. Không cần biết đệ khi nào tới, tới bằng cách nào, ta chỉ biết đệ nhất định sẽ tới!

2. Nếu đã ném ta vào địa ngục, sao còn mở ra con đường tới nhân gian!

3. Núi sông không đủ nặng , nặng ở gặp tri kỷ. Tri kỉ đã chẳng còn, chi bằng ngọc nát!

Tròn 1 năm lên sóng, dân mạng 'khui' lại loạt câu thoại ‘gây sốt’ một thời trong 'Sơn hà lệnh' - Ảnh 1

4. Người xấu bỏ đao xuống liền chấp tay thành Phật, người tốt làm việc xấu, chẳng lẽ đời này không được siêu sinh? Không có đạo lý đó”.

5. Mấy năm nay ta nhìn người chưa từng sai. Huynh cốt cách thanh cao như vậy, nhất định không phải người tầm thường – Hoàn mỹ.

6. Người này giọng nói như phượng, phong thái nghiêm trang. Nhất là cặp xương hồ điệp trên lưng, độc nhất vô nhị.

7. Tứ quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tận tri.

8. Nếu huynh không ở đây, thiên sơn mộ tuyết một mình ta lẻ bóng biết hướng về ai?

Tròn 1 năm lên sóng, dân mạng 'khui' lại loạt câu thoại ‘gây sốt’ một thời trong 'Sơn hà lệnh' - Ảnh 2

9. A Tương, ta hỏi ngươi. Người đáng yêu thứ hai trên thế gian là người thế nào? 

- Là người miệng cứng, nhưng lại mềm lòng.

- Vậy người đáng yêu nhất thế gian là ai vậy? 

- Là người eo nhỏ chân dài, miệng cứng mềm lòng.

10. Không được chạm vào huynh ấy. Không được ức hiếp huynh ấy.

11. Nơi có ánh sáng sẽ có bóng tối, quỷ hung tàn oán khí nặng nhất lúc nào cũng đội lốt người, ẩn nấp trong biển người mênh mông. Ta đến nơi này chính là để lột trần lớp da của chúng, khiến chúng tan thành tro bụi.

Tròn 1 năm lên sóng, dân mạng 'khui' lại loạt câu thoại ‘gây sốt’ một thời trong 'Sơn hà lệnh' - Ảnh 3

12. Huynh xem ta là bạn? Hai chúng ta vào sinh ra tử bao nhiêu lần rồi mà huynh chỉ xem ta là bạn?

13. Người muốn làm anh hùng có quá nhiều. Ôn mỗ thích xem náo nhiệt, không thích góp vui, cứ để các anh hùng tề tụ đi. Lãng khách phiêu bạt chân trời, có người và ta là đủ.

14. Thế gian làm gì có chuyện cả đời chứ.

15. Đâu thể mọi việc đều sẽ được như ý, chỉ mong không thẹn với lòng.

16. Trên đời không có việc gì khó, chỉ có kẻ tầm thường tự mình chuốc phiền toái.

17. Ta chỉ cảm thấy, còn sống, còn được phơi nắng, còn có tên một người để gọi, thật sự rất tốt.

Tròn 1 năm lên sóng, dân mạng 'khui' lại loạt câu thoại ‘gây sốt’ một thời trong 'Sơn hà lệnh' - Ảnh 4

18. Lòng người khó đoán nhưng bản tính con người lại rất dễ đoán. Lòng tham vô đáy chính là bản tính của con người.

19. Trên người huynh có ánh sáng, để ta bắt lấy xem xem!

20. Hoá ra cả đời này của ta

Đi đi về về

Vẫn không đúng lúc!

Lúc muốn chơi không được chơi

Lúc muốn luyện công không ai dạy

Thứ muốn có không có được

Người muốn giữ không kịp giữ! “.

 Tròn 1 năm lên sóng, dân mạng 'khui' lại loạt câu thoại ‘gây sốt’ một thời trong 'Sơn hà lệnh' - Ảnh 5

Sơn hà lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên nhai khách kể về câu chuyện phiêu du giang hồ của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Hai người đồng hành cùng nhau như tri âm tri kỷ, trải qua những ân oán thị phi của chốn giang hồ để tìm hiểu về quá khứ của nhau. 

Sau khi bộ phim lên sóng, Trương Triết HạnCung Tuấn đều vụt sáng thành tâm điểm của làng giải trí. Theo QQ, cả hai đều từng tham gia nhiều bộ phim, nhưng chưa thực sự bật lên thành ngôi sao. Tuy nhiên vừa nổi tiếng chưa được bao lâu Trương Triết Hạn đã bất ngờ bị dính scandal lớn khiến sự nghiệp tiêu tan. Còn Cung Tuấn vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất với nhiều dự án hấp dẫn trong tay. 

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