Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen diễn xuất tốt nhưng vẫn bị chê vì điều này

Trong tập phim vừa được lên sóng, Triệu Lộ Tư một lần nữa khiến khán giả bất ngờ về kĩ năng diễn xuất của mình.

Trong tập phim vừa được lên sóng của "Tinh Hán Xán lạn", diễn xuất của Triệu Lộ Tư một lần nữa khiến khán giả bất ngờ và dành lời khen ngợi.

Cụ thể, sau khi bị Tam công chúa chơi xấu đẩy từ sau lưng xuống nước, lại thả rắn vào để hù dọa, Trình Thiếu Thương vừa hoảng sợ, vừa tủi thân đã mếu máo. Khi Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) tiến vào, cô nàng mới ôm chầm lấy vị hôn phu và bật khóc nức nở.

Ngay sau khi cảnh phim này lên sóng, Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng nhận được vô số lời khen có cánh của khán giả. Cô nàng được nhận xét là diễn cảnh khóc tốt, mang cảm giác rất chân thực của một người đang chịu nỗi ủy khuất. Đặc biệt, biểu cảm gương mặt của nữ diễn viên cũng khiến khán giả phải hòa vào cảm xúc của nhân vật.

Tuy được đánh giá cao trong diễn xuất nhưng Triệu Lộ Tư vẫn lộ điểm yếu chí mạng trong cảnh khóc đắt giá này. Nhiều khán giả cho rằng đài từ của nữ diễn viên còn yếu, nghe không rõ chữ và đem lại cảm giác ngạt khiến người xem khó chịu. Người hâm mộ cô nàng cũng lập tức lên tiếng bênh vực thần tượng, cho rằng khi khóc con người sẽ có xu hướng nghẹn ngào nên không thể phát âm rõ ràng như bình thường được.

Tinh Hán Xán Lạn hiện đã chiếu xong phần 1 và bắt đầu lên sóng những tập đầu tiên của phần 2. Được biết, phần sau của phim sẽ là những hồi "ngược thấu tâm can" bởi chuyện tình của Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) bắt đầu gặp phải sóng gió, trắc trở.

Liệu Triệu Lộ Tư trên phim trường 'Tinh Hán Xán Lạn' có 'khó ưa' như lời đồn? Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên sở hữu nhiều bộ phim ăn khách khi tuổi đời còn trẻ. Tuy nhiên, cô từng vướng vào nhiều ồn ào khiến hảo cảm công chúng đi xuống.

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