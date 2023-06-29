"Triển Chiêu" Hà Gia Kính: Tuổi 64 phong độ, giàu có nhưng vẫn lẻ bóng cô đơn

Sao quốc tế 29/06/2023 10:47

Hà Gia Kính từng trải qua năm những tháng thăng hoa trong sự nghiệp diễn xuất lẫn tình yêu. Hiện ông đang tận hưởng cuộc sống kín tiếng và vui vẻ.

Vào những năm thập niên 1990, Hà Gia Kính là một trong những nam thần đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Hóa thân thành chàng Triển đại hiệp anh tuấn hào hoa, võ công phi phàm trong Bao Thanh Thiên, tên tuổi của tài tử sinh năm 1959 nổi danh khắp châu Á. Thậm chí cho đến nay, ông vẫn được mệnh danh là "Triển Chiêu kinh điển nhất màn ảnh", khó nghệ sĩ nào có thể vượt qua.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính: Tuổi 64 phong độ, giàu có nhưng vẫn lẻ bóng cô đơn - Ảnh 1
Hà Gia Kính trong viên Triểu Chiêu đình đám một thời 

Tuy nhiên, khi tên tuổi đang lên như diều gặp gió, Hà Gia Kính bị đóng băng sự nghiệp do đắc tội với một công ty điện ảnh lớn. Sau này, dù đã nỗ lực vực dậy danh tiếng nhưng nam diễn viên vẫn không thể lấy lại vị thế như xưa. Không những thế, cát xê của ông thời đó rất thấp.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính: Tuổi 64 phong độ, giàu có nhưng vẫn lẻ bóng cô đơn - Ảnh 2
"Triển Chiêu" Hà Gia Kính bên cạnh "Bao Thanh Thiên" Kim Siêu Quần và "Công Tôn Sách" Phạm Hồng Hiên 

Hà Gia Kính chia sẻ ông ký hợp đồng làm việc 150 giờ/năm nhưng thực tế đều làm quá số giờ quy định, hơn 10 tiếng/ngày. 'Mồ hôi, nước mắt chan cơm ròng rã cả tháng mới lãnh được vài trăm HKD', ngôi sao Bao Thanh Thiên nói.

Vì vậy, năm 2014, Hà Gia Kính giã từ màn ảnh. Ông mạo hiểm bỏ ra 3,8 triệu USD ( khoảng hơn 89 tỷ đồng) để rẽ hướng sang kinh doanh thực phẩm sạch, ngũ cốc. Nam diễn viên kết hợp cùng bạn thân mở doanh nghiệp Kính Gia Trang, có diện tích hơn 54.000 m2 với núi rừng bao quanh ở Quảng Đông. Với quyết định này, cuộc đời chàng "Triển Chiêu" bước sang trang mới.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính: Tuổi 64 phong độ, giàu có nhưng vẫn lẻ bóng cô đơn - Ảnh 3
Quyết định kinh doanh giúp cuộc đời chàng "Triển Chiêu" bước sang trang mới

Hà Gia Kính thừa nhận việc đầu tư kinh doanh đã giúp ông thu về khối tài sản mà cả đời làm diễn viên cũng không thể có được. Sau gần chục năm làm ăn, tài tử 64 tuổi hiện đã trở thành doanh nhân có tiếng tại Huệ Châu, Quảng Đông (Trung Quốc). Ông sở hữu nhà máy sản xuất rộng lớn, còn biến nhà máy của mình thành địa điểm tham quan du lịch. 

27 năm trôi qua, vai Triển Chiêu của nam diễn viên 61 tuổi vẫn được nhiều người yêu mến và xem đó là một tượng đài khó có thể thay thế. Đã có rất nhiều tài tử như: Lữ Lương Vỹ, Lưu Đức Hoa, Tiêu Ân Tuấn… hóa thân thành Triển Chiêu nhưng khi nhắc đến nhân vật huyền thoại này, Hà Gia Kính là cái tên được khen ngợi hơn cả. Không chỉ thành công về mặt diễn xuất, vai diễn do tài tử họ Hà thể hiện còn được truyền thông lẫn công chúng ca ngợi là “Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh”.

 

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính: Tuổi 64 phong độ, giàu có nhưng vẫn lẻ bóng cô đơn - Ảnh 4
Khó có ai thay thế được hình tượng Triểu Đại hiệp trong lòng khán giả 

Nói về vai diễn đưa tên tuổi bản thân lên đỉnh cao sự nghiệp, tài tử sinh năm 1959 từng bộc bạch: 'Tôi và Triển Chiêu có nhiều nét giống nhau từ ngoại hình đến tính cách. Có lẽ đó là một trong những lý do mà trong mắt người đời, tôi hóa thân vào nhân vật này thành công đến vậy'

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính: Tuổi 64 phong độ, giàu có nhưng vẫn lẻ bóng cô đơn - Ảnh 5

Phong độ, giàu có là vậy nhưng Hà Gia Kính mãi vẫn chưa lập gia đình

Phong độ, giàu có là vậy nhưng Hà Gia Kính mãi vẫn chưa lập gia đình. Là nam thần trong mộng của biết bao cô gái, nam diễn viên Trung Hoa anh hùng khá kín tiếng trong đời sống tình cảm. Suốt sự nghiệp, nghệ sĩ kỳ cựu chỉ công khai hai mối tình với công chúng. Năm 1989, khi đóng chung phim với Kim Tố Mai, nam thần đình đám đã phải lòng bạn diễn và nhanh chóng trở thành một cặp.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính: Tuổi 64 phong độ, giàu có nhưng vẫn lẻ bóng cô đơn - Ảnh 6
Hà Gia Kính từng có đoạn tình cảm với nữ diễn viên Kim Tố Mai

Mối tình của họ được công chúng hết sức ủng hộ nhưng cuối cùng không thể bước qua cánh cổng hôn nhân. Hà Gia Kính từng nhắc đến mối duyên dang dở với minh tinh họ Kim: 'Chúng tôi rất hợp nhau, cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời, thật không may chẳng thể bước cùng nhau nữa. Dẫu vậy, cả hai có một lời hứa rằng nếu vẫn độc thân khi 60 tuổi, chúng tôi sẽ ở bên nhau'.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính: Tuổi 64 phong độ, giàu có nhưng vẫn lẻ bóng cô đơn - Ảnh 7
Dù đã ở tuổi ngoài 60, nhưng chàng "Triển Chiêu" ngày nào vẫn giữ được thân hình cùng phong độ lý tưởng

Dù đã ở tuổi ngoài 60, nhưng chàng "Triển Chiêu" ngày nào vẫn giữ được thân hình cùng phong độ lý tưởng. Ông cho biết bí quyết là ở chế độ sinh hoạt nghiêm khắc, tinh thần lạc quan kết hợp với luyện tập thể thao, đá bóng và ăn chay.

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