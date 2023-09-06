'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 64: Nhan sắc trẻ trung phong độ, sở hữu khối tài sản khủng, kín tiếng chuyện hôn nhân

Sao quốc tế 06/09/2023 16:41

Chàng Triển Chiêu từng khiến cả làng giải trí châu Á mê mẩn đã bước sang tuổi 64.

Hà Gia Kính sinh năm 1959 là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Hong Kong thập niên 1990. Ông khẳng định tên tuổi qua loạt phim như Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Thiếu niên Trương Tam Phong, Đại tướng quân... Đặc biệt, vai diễn Triển Chiêu trong bộ phim Bao Thanh Thiên (1993) được coi là nhân vật biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 64: Nhan sắc trẻ trung phong độ, sở hữu khối tài sản khủng, kín tiếng chuyện hôn nhân - Ảnh 1
Hà Gia Kính sinh năm 1959 là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Hong Kong thập niên 1990.

 

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 64: Nhan sắc trẻ trung phong độ, sở hữu khối tài sản khủng, kín tiếng chuyện hôn nhân - Ảnh 2
Vai diễn Triển Chiêu trong bộ phim Bao Thanh Thiên (1993) được coi là nhân vật biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ.

Hà Gia Kính đã rất thành công khi khắc họa hình ảnh "Triển Chiêu" đầy nghĩa khí, tài giỏi và vô cùng điển trai. Thậm chí cho đến nay, ông vẫn được mệnh danh là "Triển Chiêu kinh điển nhất màn ảnh", khó nghệ sĩ nào có thể vượt qua.

Tuy nhiên, khi tên tuổi đang lên như diều gặp gió, Hà Gia Kính bị đóng băng sự nghiệp do đắc tội với một công ty điện ảnh lớn. Sau này, dù Hà Gia Kính đã cố gắng để vực dậy, tuy nhiên mọi thứ đều không được thuận lợi. Năm tháng dần trôi, ông đã lui về ở ẩn.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 64: Nhan sắc trẻ trung phong độ, sở hữu khối tài sản khủng, kín tiếng chuyện hôn nhân - Ảnh 3
Tuy nhiên, khi tên tuổi đang lên như diều gặp gió, Hà Gia Kính bị đóng băng sự nghiệp do đắc tội với một công ty điện ảnh lớn.

Năm 2014, nam diễn viên kỳ cựu giã từ màn ảnh để lựa chọn một con đường mới với nhiều cơ hội và thách thức hơn. Ông mạo hiểm bỏ ra 3,8 triệu USD (90 tỷ đồng) để rẽ hướng sang kinh doanh thực phẩm sạch, ngũ cốc. Nam diễn viên kết hợp cùng bạn thân mở doanh nghiệp Kính Gia Trang, có diện tích hơn 54.000 m2 với núi rừng bao quanh ở Quảng Đông. Với quyết định này, cuộc đời chàng Hà Gia Kính bước sang trang mới.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 64: Nhan sắc trẻ trung phong độ, sở hữu khối tài sản khủng, kín tiếng chuyện hôn nhân - Ảnh 4
Ông mạo hiểm bỏ ra 3,8 triệu USD (90 tỷ đồng) để rẽ hướng sang kinh doanh thực phẩm sạch, ngũ cốc.

Sau nhiều năm phấn đấu, "Triển Chiêu" nay đã trở thành ông chủ giàu có, sở hữu sản nghiệp lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện tại, ở tuổi 64, Hà Gia Kính có cuộc sống dư dả vật chất, thoải mái làm những điều mà mình muốn. Theo truyền thông Trung Quốc, mỗi năm Hà Gia Kính thu về lợi nhuận hàng triệu USD. Khối tài sản hiện tại của ông ước tính lên đến 17 triệu USD (khoảng hơn 400 tỷ đồng).

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 64: Nhan sắc trẻ trung phong độ, sở hữu khối tài sản khủng, kín tiếng chuyện hôn nhân - Ảnh 5

Khối tài sản hiện tại của ông ước tính lên đến 17 triệu USD (khoảng hơn 400 tỷ đồng.

Nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường nhật thông qua weibo cá nhân và tương tác cùng fan, tham gia quay hình các talkshow để có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với khán giả.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 64: Nhan sắc trẻ trung phong độ, sở hữu khối tài sản khủng, kín tiếng chuyện hôn nhân - Ảnh 6
Nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường nhật thông qua weibo cá nhân và tương tác cùng fan.

Hà Gia Kính cũng nhận được nhiều lời khen về việc diện mạo quyến rũ và phong độ. Để sở hữu thân hình săn chắc, dẻo dai ở tuổi này, "Triển Chiêu” luôn nghiêm khắc với bản thân về chế độ sinh hoạt, giữ tinh thần lạc quan, đồng thời luyện khí công và ăn chay...

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 64: Nhan sắc trẻ trung phong độ, sở hữu khối tài sản khủng, kín tiếng chuyện hôn nhân - Ảnh 7
Hà Gia Kính cũng nhận được nhiều lời khen về việc diện mạo quyến rũ và phong độ.

Từng là người tình trong mộng của bao người, thế nhưng chuyện tình cảm của ông lại không được may mắn. Hà Gia Kính từng trải qua 2 mối tình với 2 nữ diễn viên Kim Tố Mai và Lý Uyển Hoa, nhưng đều đổ vỡ. Càng về sau, nam diễn viên càng kín tiếng về chuyện đời tư.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 64: Nhan sắc trẻ trung phong độ, sở hữu khối tài sản khủng, kín tiếng chuyện hôn nhân - Ảnh 8
Từng là người tình trong mộng của bao người, thế nhưng chuyện tình cảm của ông lại không được may mắn.

Vào năm 2021, Hà Gia Kính từng dính nghi án có con gái riêng, bí mật kết hôn. Thế nhưng, mặc cho dư luận bàn tán, ông vẫn tuyệt đối giữ im lặng. Thay vì lên tiếng thừa nhận hay phủ định, ông đều đặn đăng ảnh làm việc, một mình đi ngao du khắp chốn, cuộc sống rất vui vẻ, tự do tự tại.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 64: Nhan sắc trẻ trung phong độ, sở hữu khối tài sản khủng, kín tiếng chuyện hôn nhân - Ảnh 9
Vào năm 2021, Hà Gia Kính từng dính nghi án có con gái riêng, bí mật kết hôn.

Ở tuổi 64, Hà Gia Kính vẫn khiến bao người ước ao và ngưỡng mộ với nhan sắc trẻ trung, thân hình săn chắc và cực kỳ phong độ. Dù là doanh nhân lớn và có gia tài khổng lồ, tuy nhiên Hà Gia Kính lại là người có lối sống vô cùng giản dị.

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 64: Nhan sắc trẻ trung phong độ, sở hữu khối tài sản khủng, kín tiếng chuyện hôn nhân - Ảnh 10
Ở tuổi 64, Hà Gia Kính vẫn khiến bao người ước ao và ngưỡng mộ với nhan sắc trẻ trung, thân hình săn chắc và cực kỳ phong độ.
'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 64: Nhan sắc trẻ trung phong độ, sở hữu khối tài sản khủng, kín tiếng chuyện hôn nhân - Ảnh 11
Dù là doanh nhân lớn và có gia tài khổng lồ, tuy nhiên Hà Gia Kính lại là người có lối sống vô cùng giản dị.
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