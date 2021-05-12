‘Treo’ hờ hững bikini nhỏ xíu lên người, Demi Rose ‘ưỡn ờ’ khoe trọn bầu ngực khủng cùng bờ mông căng mẩy khiến fan ‘phát rồ’

Sao quốc tế 12/05/2021 05:03

Hình ảnh cô nàng Demi Rose diện bikini gợi cảm, khoe thân hình nảy nở ngay trước thềm nhà bên cạnh những chậu hoa hồng do fan hâm mộ gửi tặng khiến cư dân mạng thích thú.

Được xem là người mẫu nội y xinh đẹp và nóng bỏng nhất Vương quốc Anh, Demi Rose được rất nhiều cư dân mạng cùng người hâm mộ yêu thích và theo dõi. Mới đây, cô nàng đã nhận được rất nhiều hoa hồng do một fan cứng giấu tên gửi tặng đến tận nhà. Quá cảm kích trước tình cảm của fan hâm mộ dành cho mình, Demi Rose đã lập tức đăng bài cảm ơn. Điều thu hút cư dân mạng chính là màn cảm ơn cực kỳ thành ý của nàng mẫu.

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Người đẹp đã diện một bộ bikini trắng tinh khôi khoe trọn hình thể nóng bỏng để chụp ảnh với món quà của fan - Ảnh: IG

Người đẹp đã diện một bộ bikini trắng tinh khôi khoe trọn hình thể nóng bỏng để chụp ảnh với món quà của fan. Ngay khi bài cảm ơn được đăng tải, nhiều người đã có lời khen ngợi cho Demi Rose, bởi vóc dáng vàng của cô nàng.

"Nấm lùn xinh nhất nước Anh" sở hữu thân hình nảy nở với số đo 3 vòng khủng 94-61-91cm. Mặc dù không có được chiều cao vượt trội như những người mẫu khác, nhưng Demi Rose vẫn hút hết mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

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Mặc dù không có được chiều cao vượt trội như những người mẫu khác, nhưng Demi Rose vẫn hút hết mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện trước công chúng - Ảnh: IG
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Sở hữu thân hình nóng mắt ít người có, Demi Rose từng bị cho là lạm dụng dao kéo - Ảnh: IG

Sở hữu thân hình nóng mắt ít người có, Demi Rose từng bị cho là lạm dụng dao kéo. Tuy nhiên cô nàng cho biết để có được hình thể này cô đã phải tập luyện "cật lực" cùng với đó là chế độ dinh dưỡng khoa học. Được biết, Demi Rose có một HLV thể hình riêng là Dean Delandro, anh đã sắp xếp những bài tập cá nhân theo giáo án chuẩn, phù hợp với Demi:

- Thứ hai: Thân dưới.

- Thứ ba: Tập luyện xoay vòng.

- Thứ tư: Thân trên và cơ bụng.

- Thứ năm: Tập xoay vòng.

- Thứ sáu: Thân dưới.

- Thứ bảy: Cùng nhau luyện tập trong lớp.

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Cô nàng cho biết để có được hình thể này cô đã phải tập luyện 'cật lực' cùng với đó là chế độ dinh dưỡng khoa học - Ảnh: IG

Về chế độ ăn, Demi Rose cũng chia sẻ, cô bổ sung nhiều loại thực phẩm giàu protein hơn carbs như trứng, cá, thịt gà, rau và các loại hạt. Với những loại thực phẩm này cô nàng không chỉ duy trì được cân mạng, hình thể mà còn giúp upsize vòng 1 và vòng 3 vô cùng hiệu quả.

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