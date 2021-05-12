‘Treo’ hờ hững bikini nhỏ xíu lên người, Demi Rose ‘ưỡn ờ’ khoe trọn bầu ngực khủng cùng bờ mông căng mẩy khiến fan ‘phát rồ’

Được xem là người mẫu nội y xinh đẹp và nóng bỏng nhất Vương quốc Anh, Demi Rose được rất nhiều cư dân mạng cùng người hâm mộ yêu thích và theo dõi. Mới đây, cô nàng đã nhận được rất nhiều hoa hồng do một fan cứng giấu tên gửi tặng đến tận nhà. Quá cảm kích trước tình cảm của fan hâm mộ dành cho mình, Demi Rose đã lập tức đăng bài cảm ơn. Điều thu hút cư dân mạng chính là màn cảm ơn cực kỳ thành ý của nàng mẫu.

Người đẹp đã diện một bộ bikini trắng tinh khôi khoe trọn hình thể nóng bỏng để chụp ảnh với món quà của fan - Ảnh: IG

Người đẹp đã diện một bộ bikini trắng tinh khôi khoe trọn hình thể nóng bỏng để chụp ảnh với món quà của fan. Ngay khi bài cảm ơn được đăng tải, nhiều người đã có lời khen ngợi cho Demi Rose, bởi vóc dáng vàng của cô nàng.