Chẳng hề quay trở về bên Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ lại bị ‘tóm sống’ khi qua đêm cùng tình trẻ

Sau hàng loạt tin đồn tái hợp chồng cũ vì con gái, mới đây nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ lại bị ‘tóm sống’ khi qua đêm cùng tình trẻ.
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Sau bê bối ngoại tình với PG One, nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ bị dư luận tẩy chay, từ đó đến nay vợ cũ của Giả Nãi Lượng không còn cơ hội để quay trở lại showbiz. Mặc dù vậy nhưng những thông tin liên quan đến Lý Tiểu Lộ vẫn nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.
Theo Sohu, mới đây Lý Tiểu Lộ đã bị cánh phóng viên “tóm sống” khi qua đêm cùng tình trẻ. Ban đầu Lý Tiểu Lộ cùng bạn thân và một chàng trai bí mật đi siêu thị, xem phim. Vậy nhưng sau đó Lý Tiểu Lộ lại đưa chàng trai này về nhà mình, suốt đêm không thấy ra ngoài.
Điều đáng nói là cách đây không lâu, Lý Tiểu Lộ và Giải Nãi Lượng vướng tin đồn tái hợp. Dường như cặp đôi đã có chuyến du lịch cùng nhau. Đứng trước những thông tin này phía Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Một nguồn tin cho hay, sau khi bố mẹ ly hôn, cô con gái nhỏ Điềm Hinh bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều. Thời gian qua, Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ cố gắng qua lại cũng là vì muốn điều trị bệnh cho con gái. Vậy nhưng sau khi những hình ảnh Lý Tiểu Lộ qua đêm với tình trẻ được đăng tải nhiều người tin chắc rằng sẽ chẳng có cuộc đoàn tụ nào ở đây nữa cả.