Chẳng hề quay trở về bên Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ lại bị ‘tóm sống’ khi qua đêm cùng tình trẻ

Sau bê bối ngoại tình với PG One, nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ bị dư luận tẩy chay, từ đó đến nay vợ cũ của Giả Nãi Lượng không còn cơ hội để quay trở lại showbiz. Mặc dù vậy nhưng những thông tin liên quan đến Lý Tiểu Lộ vẫn nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

Lý Tiểu Lộ hẹn hò trai trẻ và đã bị phóng viên 'tóm sống'

Theo Sohu, mới đây Lý Tiểu Lộ đã bị cánh phóng viên “tóm sống” khi qua đêm cùng tình trẻ. Ban đầu Lý Tiểu Lộ cùng bạn thân và một chàng trai bí mật đi siêu thị, xem phim. Vậy nhưng sau đó Lý Tiểu Lộ lại đưa chàng trai này về nhà mình, suốt đêm không thấy ra ngoài.