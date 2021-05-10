Chẳng hề quay trở về bên Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ lại bị ‘tóm sống’ khi qua đêm cùng tình trẻ

Sao quốc tế 10/05/2021 11:55

Sau hàng loạt tin đồn tái hợp chồng cũ vì con gái, mới đây nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ lại bị ‘tóm sống’ khi qua đêm cùng tình trẻ.

Sau bê bối ngoại tình với PG One, nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ bị dư luận tẩy chay, từ đó đến nay vợ cũ của Giả Nãi Lượng không còn cơ hội để quay trở lại showbiz. Mặc dù vậy nhưng những thông tin liên quan đến Lý Tiểu Lộ vẫn nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

ly tieu lo 1
 Lý Tiểu Lộ hẹn hò trai trẻ và đã bị phóng viên 'tóm sống'

Theo Sohu, mới đây Lý Tiểu Lộ đã bị cánh phóng viên “tóm sống” khi qua đêm cùng tình trẻ. Ban đầu Lý Tiểu Lộ cùng bạn thân và một chàng trai bí mật đi siêu thị, xem phim. Vậy nhưng sau đó Lý Tiểu Lộ lại đưa chàng trai này về nhà mình, suốt đêm không thấy ra ngoài.

ly tieu lo 2ly tieu lo 3ly tieu lo 4

ly tieu lo 5
 Sau khi đi siêu thị và xem phim, Lý Tiểu Lộ đưa chàng trai trẻ về nhà qua đêm

Điều đáng nói là cách đây không lâu, Lý Tiểu Lộ và Giải Nãi Lượng vướng tin đồn tái hợp. Dường như cặp đôi đã có chuyến du lịch cùng nhau. Đứng trước những thông tin này phía Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

ly tieu lo 6
 Vì điều trị cho Điềm Hinh nên thời gian qua Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ được cho là thường xuyên gặp mặt

Một nguồn tin cho hay, sau khi bố mẹ ly hôn, cô con gái nhỏ Điềm Hinh bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều. Thời gian qua, Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ cố gắng qua lại cũng là vì muốn điều trị bệnh cho con gái. Vậy nhưng sau khi những hình ảnh Lý Tiểu Lộ qua đêm với tình trẻ được đăng tải nhiều người tin chắc rằng sẽ chẳng có cuộc đoàn tụ nào ở đây nữa cả.

Sau bê bối ngoại tình chấn động, Lý Tiểu Lộ từng chi 43 tỷ đồng để tìm đường quay trở lại showbiz

Sau bê bối ngoại tình chấn động, Lý Tiểu Lộ từng chi 43 tỷ đồng để tìm đường quay trở lại showbiz

Vì muốn quay trở lại showbiz Lý Tiểu Lộ đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo 43 tỷ đồng, người đứng sau sự việc này khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng PG One Giả Nãi Lượng

TIN LIÊN QUAN

Sau bê bối ngoại tình chấn động, Lý Tiểu Lộ từng chi 43 tỷ đồng để tìm đường quay trở lại showbiz

Sau bê bối ngoại tình chấn động, Lý Tiểu Lộ từng chi 43 tỷ đồng để tìm đường quay trở lại showbiz

Biết trước kế hoạch thâm độc của Trương Hằng, bố mẹ Trịnh Sảng đã sớm ly hôn để tẩu tán khối tài sản khổng lồ?

Biết trước kế hoạch thâm độc của Trương Hằng, bố mẹ Trịnh Sảng đã sớm ly hôn để tẩu tán khối tài sản khổng lồ?

Lộ bằng chứng Dương Tử hẹn hò bạn trai tin đồn, rõ mồn một đang yêu nhau nhưng vẫn không chịu công khai hẹn hò

Lộ bằng chứng Dương Tử hẹn hò bạn trai tin đồn, rõ mồn một đang yêu nhau nhưng vẫn không chịu công khai hẹn hò

Cậu cả nhà Trương Bá Chi chuẩn bị tấn công showbiz, câu trả lời đỉnh cao khi so sánh nhan sắc của mẹ và Vương Phi

Cậu cả nhà Trương Bá Chi chuẩn bị tấn công showbiz, câu trả lời đỉnh cao khi so sánh nhan sắc của mẹ và Vương Phi

Chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh, sát thủ tình trường trong vỏ bọc một đứa con ngoan, luôn nghe lời mẹ dù đã ngoài 40 tuổi

Chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh, sát thủ tình trường trong vỏ bọc một đứa con ngoan, luôn nghe lời mẹ dù đã ngoài 40 tuổi

Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc ngày càng 'lên hương' trước thông tin chồng cũ đi xem mắt sau hai tuần ly hôn, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai

Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc ngày càng 'lên hương' trước thông tin chồng cũ đi xem mắt sau hai tuần ly hôn, đúng là phụ nữ đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào